Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного и познавательного, сделали классные кадры на память и увидели самые красивые места города. ❤️

Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%