Казань — невероятной красоты место, откуда обязательно нужно забрать домой великолепные кадры.
Я покажу город таким, каким показывают его лучшим друзьям — с фантастическими видами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. А ещё расскажу о современной культуре города на Волге, его поэзии, барах, еде и музыке.
Я покажу город таким, каким показывают его лучшим друзьям — с фантастическими видами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. А ещё расскажу о современной культуре города на Волге, его поэзии, барах, еде и музыке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Центр семьи «Казан», в народе просто «Чаша» — самое романтичное место города. Я расскажу об архитектуре сооружения, а вы сделаете снимки на фоне мифических символов и яркой панорамы кремля.
- Мост Миллениум. Вы прокатитесь по знаменитому вантовому мосту и окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку.
- Мечеть и церковь. Вы увидите мечеть Ирек, фасад которой обшит самым белым мрамором в мире, и церковь Святой Евдокии в стиле провинциального барокко.
- Дворцовая набережная с монументальным Дворцом земледельцев, в середине которого находится 20-метровое бронзовое дерево. Сюда стремятся охотники за яркими кадрами — и мы последуем их примеру!
- Сквер «Цветочный фестиваль» — яркое место в центре Казани. Его украшают различные скульптуры, а фотографии на фоне местного замка получаются волшебными.
- Кремлёвская набережная — одно из красивейших мест столицы Татарстана. Вы полюбуетесь видами, а я расскажу истории о городе.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris.
- Из-за ситуаций на дорогах некоторые локации могут быть заменены на другие.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центральная часть города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 788 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Казани и окрестностям. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
26 мая 2024
Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного и познавательного, сделали классные кадры на память и увидели самые красивые места города. ❤️
Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%
Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%
Е
Екатерина
25 мая 2024
Всё понравилось, самые красивые места посмотрели! Приятный гид, интересно и с юмором рассказал о достопримечательностях и не только!)
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