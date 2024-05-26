Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани

Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Казань — невероятной красоты место, откуда обязательно нужно забрать домой великолепные кадры.

Я покажу город таким, каким показывают его лучшим друзьям — с фантастическими видами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. А ещё расскажу о современной культуре города на Волге, его поэзии, барах, еде и музыке.
5
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Центр семьи «Казан», в народе просто «Чаша» — самое романтичное место города. Я расскажу об архитектуре сооружения, а вы сделаете снимки на фоне мифических символов и яркой панорамы кремля.
  • Мост Миллениум. Вы прокатитесь по знаменитому вантовому мосту и окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку.
  • Мечеть и церковь. Вы увидите мечеть Ирек, фасад которой обшит самым белым мрамором в мире, и церковь Святой Евдокии в стиле провинциального барокко.
  • Дворцовая набережная с монументальным Дворцом земледельцев, в середине которого находится 20-метровое бронзовое дерево. Сюда стремятся охотники за яркими кадрами — и мы последуем их примеру!
  • Сквер «Цветочный фестиваль» — яркое место в центре Казани. Его украшают различные скульптуры, а фотографии на фоне местного замка получаются волшебными.
  • Кремлёвская набережная — одно из красивейших мест столицы Татарстана. Вы полюбуетесь видами, а я расскажу истории о городе.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris.
  • Из-за ситуаций на дорогах некоторые локации могут быть заменены на другие.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центральная часть города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
26 мая 2024
Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного и познавательного, сделали классные кадры на память и увидели самые красивые места города. ❤️
Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%
Е
25 мая 2024
Всё понравилось, самые красивые места посмотрели! Приятный гид, интересно и с юмором рассказал о достопримечательностях и не только!)

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