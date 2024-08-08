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Приглашаю вас посетить Болгарский музей под открытым небом и поговорить о его истории.



Я бывший научный сотрудник этого музея-заповедника, поэтому могу рассказать много увлекательных подробностей о Болгаре с основания и до наших дней.



Также покажу вам примечательные места, куда обычно не попадают туристы, — Аврааминский колодец, Белую мечеть и другие.