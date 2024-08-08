Приглашаю вас посетить Болгарский музей под открытым небом и поговорить о его истории.
Я бывший научный сотрудник этого музея-заповедника, поэтому могу рассказать много увлекательных подробностей о Болгаре с основания и до наших дней.
Также покажу вам примечательные места, куда обычно не попадают туристы, — Аврааминский колодец, Белую мечеть и другие.
Я бывший научный сотрудник этого музея-заповедника, поэтому могу рассказать много увлекательных подробностей о Болгаре с основания и до наших дней.
Также покажу вам примечательные места, куда обычно не попадают туристы, — Аврааминский колодец, Белую мечеть и другие.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Мы начнём путешествие в Казани. В пути будем около 2,5–3 часов. Проведём время за рассказами о нашем крае и его истории
- В Болгарском музее-заповеднике вы побываете в музее Болгарской цивилизации, узнаете об истории города Болгар и древнем государстве Волжская Булгария
- Увидите самый большой в мире печатный Коран, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, а также памятники архитектуры древнего Болгара 13–14 веков, Успенскую церковь 18 века и прочие
- Затем мы отправимся к Аврааминскому колодцу с целебной водой. Посетим Белую мечеть и Аврааминскую церковь 19 века, а также посмотрим на овеянное легендами озеро Рабига-куль
Я расскажу об истории Болгарского края, народах, его населявших, развитии города Болгар. Поделюсь легендами, связанными с древними памятниками.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи: 550 ₽ за взрослого, 350 ₽ за студента или пенсионера, 300 ₽ за школьника
- Экскурсию рекомендую взрослым и детям от 7 лет
- Можно начать экскурсию в Болгаре. Стоимость в таком случае составит 10 000 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Казани
Здравствуйте! Я 5 лет работал в Болгарском музее-заповеднике в качестве лектора-экскурсовода и научного сотрудника. Участвовал в научных конференциях на историческую тематику, был признан работником года на территории Спасского района. Всегда был очень заинтересован в познании разных исторических периодов различных стран, особенно с позиции экономического развития и климатических особенностей. В этом плане материалист.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
8 авг 2024
Все супер.
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