«Чертово» городище и его таинственную башню — свидетели событий средневековья
Шишкинские пруды – парк над долиной реки Тоймы
площадь Тысячелетия Елабуги
Спасский собор XIX века
улицу Казанскую, где расположились пышные купеческие особняки купцов-миллионеров
епархиальное училище – памятник благотворительной деятельности Елабужских купцов
Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева
Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II
Памятник кавалерист-девице Дуровой Н. А.
Елабуга — второй по значимости город 🏙️ в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей 📖. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях 🖼 Елабуги.
Вас ждут экскурсия ⛳ в музеи:
Мемориальный музей И. И. Шишкина расскажет Вам о жизни великого художника и его семье;
Дом памяти М. И. Цветаевой – здесь прошли последние дни жизни великой поэтессы Серебряного века. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).