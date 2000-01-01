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Елабуга, старинный купеческий город

4.5
18 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
На автобусной экскурсии 🧭 в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды, Александровский сад, а также посетите место захоронения Марины Цветаевой и один из многочисленных музеев города на выбор.

Старинный город 🏙️ Елабуга - второй по значимости в Татарстане.

В 2000 году он был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение исторического наследия.

В разное время здесь проживали Марина Цветаева, Владимир Бехтерев, Надежда Дурова, Иван Шишкин.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город

Что вы увидите

  • «Чертово» городище и его таинственную башню — свидетели событий средневековья
  • Шишкинские пруды – парк над долиной реки Тоймы
  • площадь Тысячелетия Елабуги
  • Спасский собор XIX века
  • улицу Казанскую, где расположились пышные купеческие особняки купцов-миллионеров
  • епархиальное училище – памятник благотворительной деятельности Елабужских купцов
  • Петропавловское кладбище, где захоронена М. И. Цветаева
  • Александровский сад, заложенный в Елабуге в честь коронации императора Александра II
  • Памятник кавалерист-девице Дуровой Н. А.
Елабуга — второй по значимости город 🏙️ в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей 📖. Великолепная и неповторимая Елабуга приглашает вас в гости! Ощутите уют и очарование старинного купеческого города! Вдохните воздух шишкинских лесов, прикоснитесь к седой старине в многочисленных музеях 🖼 Елабуги.

Вас ждут экскурсия ⛳ в музеи:

  • Мемориальный музей И. И. Шишкина расскажет Вам о жизни великого художника и его семье;
  • Дом памяти М. И. Цветаевой – здесь прошли последние дни жизни великой поэтессы Серебряного века. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • входные билеты в музеи
  • питание (комплексный обед)
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Ул. Баумана, станция метро "Площадь Тукая"
Место завершения
🏁
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город
Елабуга, старинный купеческий город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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18 отзывов оставили туристы

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