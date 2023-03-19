Что вас ожидает:

По маршруту вас ждут самые красивые места города: Загс Чаша, Дворец Земледельцев, Театр Кукол, мечеть Кул-Шариф.

Заглянем в татарскую деревеньку с деревянными домиками и мельницей. Посетим Казанский Кремль, заглянем в собор XVI века и увидим молельный зал соборной мечети Казани. Это не весь маршрут, он будет насыщенный и интересный!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.