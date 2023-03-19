«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании

Обзорная экскурсия по Казани на машине: посетите Театр Кукол и мечеть Кул-Шариф

5
17 отзывов
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Обзорная экскурсия по Казани — возможность получить самое яркое первое впечатление от города. Пусть ваше первое впечатление будет запоминающимся!
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Казанский Кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Кремлевская улица и Казанский Университет
  • Дом Зинаиды Ушковой
  • Татарская слобода
  • Озеро Кабан
  • Театр кукол «Экият»
  • Деревня «Туган Авылым»
  • Здание Правительства Республики Татарстан
  • Река Казанка
  • Дворец Земледельцев
  • Стадион Ак Барс Арена
  • Казанский Богородицкий мужской монастырь
  • Центральный ЗАГС Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

По маршруту вас ждут самые красивые места города: Загс Чаша, Дворец Земледельцев, Театр Кукол, мечеть Кул-Шариф.
Заглянем в татарскую деревеньку с деревянными домиками и мельницей. Посетим Казанский Кремль, заглянем в собор XVI века и увидим молельный зал соборной мечети Казани. Это не весь маршрут, он будет насыщенный и интересный!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 10:00 / 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в Кремль: 130 руб. /взрослый, 100 руб. /школьный
  • Вход на смотровые Казани по желанию гостей
  • Питание, чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель, либо по договоренности
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 / 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
19 мар 2023
Ольга замечательный гид, любящий свой город. Большой компанией провели с Ольгой насыщенный день. Узнали много новых фактов, традиции, легенд города. Ольга очень приятный в общении человек, доступно доносит информацию и ненавязчиво. Получили много эмоций приятного общения. Также Ольга порекомендовала много различных мест куда сходить в свободное время. Благодарим и очень рекомендуем
Л
11 мар 2023
Ольга, большое спасибо за обзорную экскурсию! Мы очень довольны, много впечатлений от города. Живое общение, дружеская атмосфера, вас слушать очень приятно и не скучно, даже не хотелось расставаться. Будем рекомендовать друзьям!
М
10 мар 2023
Спасибо большое за экскурсию! Узнали очень много интересной информации, удалось посетить все основными достопримечатальности города, очень понравилась колоритная родная деревня "Туган Авылым"! А еще Ольга рассказала нам про свой любимый пирог - губадия, вместе попробовали и действительно, очень колоритный и ни на что не похожий! Три часа на одном дыхании 100%, надеемся, что летом обязательно приедем вновь за новыми впечатлениями!
А
15 фев 2023
Спасибо,Ольга. вы прекрасный организатор. Нас встретил комфортный автомобиль, все показали. Были остановки,нам было очень интересно узнать про Казань и татар. Приедем ещё, спасибо
Ж
13 фев 2023
Пишу поблагодарить Вас ещё раз за прекрасное сопровождение нашего маленького путешествия! Летом, надеюсь, выберемся еще раз к вам. Поедем в Свияжск)
Н
5 фев 2023
Приятная и грамотная экскурсовод. Показала нам город и лучше места,чтобы в пофотографироваться. Кроме экскурсии Ольга ещё прислал на телефон куда сходить и где побывать. Большое спасибо!
И
2 фев 2023
За время экскурсии посетили основные достопримечательности Казани. Наш гид Ольга познакомила с историей города и республики. Прекрасная подача материала и организация экскурсии в целом.
Большое спасибо Ольге и Дмитрию!
А
24 янв 2023
Решили с друзьями воспользоваться услугами гида. Нас было четверо на обзорной экскурсии по Казани. 3 часа прогулки пролетели быстро и интересно. Ольга очень интересно рассказывает, никуда не гонит, очень хорошо отвечает на все. А самое потрясающее это как она рассказывала нам стихи. Это было великолепно. В итоге отличное знание города Лёгкое общение и море позитива, спасибо.
А
16 янв 2023
Были с супругой пару дней в Казани,спасибо большое Ольге за знакомство с городом. За несколько часов экскурсии узнали много интересного и получили ответы на свои вопросы о городе и республики
Е
13 янв 2023
Нам все понравилось, несмотря на жуткий холод. Спасибо.
А
6 янв 2023
Экскурсия нам понравилась. Было не скучно,несмотря на то что были люди и пожилого возраста и дети. Мы получили удовольствие,увидели много ярких интересных мест. Сами бы за несколько дней бы все это не обошли. Спасибо, Ольга!
В
4 янв 2023
Чудесная гид,очень любит свой город и интересно ведёт экскурсию. Ответила на все наши вопросы, а их было не мало. Ставим 5 из 5!
Р
10 фев 2022
Экскурсия прошла, как договаривались. Что удобно, мы сами могли регулировать, где и сколько мы хотим посмотреть, пофотографировать. Кроме экскурсии Ольга прислала на телефон ещё много интересного, что посмотреть и где побывать. Спасибо.
С
11 янв 2022
Огромное спасибо Ольге за интересную и очень познавательную экскурсию. Не смотря на погодные условия, мы получили удовольствие от нашей поездки. Всё подано очень легко и непренуждённо. Общение было максимально приятным.
И
10 янв 2022
Ольга замечательный гид, любящий свой город! Большой компанией провели с Ольгой насыщенных два дня. Очень много узнали интересных фактов, легенд, традиций города Казани и окрестностей. Она очень приятная в общении - доносит информацию доступно и ненавязчиво. Экскурсии оба дня были насыщенными, получили много эмоций и приятного общения! Ольга порекомендовала так же нам много мест к посещению, и для взрослых и для детей, так как за два дня увидеть и попробовать все невозможно. На следующий визит уже есть огромный багаж мест и рекомендаций к посещению. Благодарны, и обязательно рекомендуем!!
Ещё 2 отзыва

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