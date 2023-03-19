Обзорная экскурсия по Казани на машине: посетите Театр Кукол и мечеть Кул-Шариф
Обзорная экскурсия по Казани — возможность получить самое яркое первое впечатление от города. Пусть ваше первое впечатление будет запоминающимся!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Кремлевская улица и Казанский Университет
- Дом Зинаиды Ушковой
- Татарская слобода
- Озеро Кабан
- Театр кукол «Экият»
- Деревня «Туган Авылым»
- Здание Правительства Республики Татарстан
- Река Казанка
- Дворец Земледельцев
- Стадион Ак Барс Арена
- Казанский Богородицкий мужской монастырь
- Центральный ЗАГС Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
По маршруту вас ждут самые красивые места города: Загс Чаша, Дворец Земледельцев, Театр Кукол, мечеть Кул-Шариф.
Заглянем в татарскую деревеньку с деревянными домиками и мельницей. Посетим Казанский Кремль, заглянем в собор XVI века и увидим молельный зал соборной мечети Казани. Это не весь маршрут, он будет насыщенный и интересный!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 10:00 / 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в Кремль: 130 руб. /взрослый, 100 руб. /школьный
- Вход на смотровые Казани по желанию гостей
- Питание, чаепитие
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель, либо по договоренностиЗавершение: Казанский Кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00 / 13:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
19 мар 2023
Ольга замечательный гид, любящий свой город. Большой компанией провели с Ольгой насыщенный день. Узнали много новых фактов, традиции, легенд города. Ольга очень приятный в общении человек, доступно доносит информацию и ненавязчиво. Получили много эмоций приятного общения. Также Ольга порекомендовала много различных мест куда сходить в свободное время. Благодарим и очень рекомендуем
Л
Лилия В.
11 мар 2023
Ольга, большое спасибо за обзорную экскурсию! Мы очень довольны, много впечатлений от города. Живое общение, дружеская атмосфера, вас слушать очень приятно и не скучно, даже не хотелось расставаться. Будем рекомендовать друзьям!
М
Мария Савельева
10 мар 2023
Спасибо большое за экскурсию! Узнали очень много интересной информации, удалось посетить все основными достопримечатальности города, очень понравилась колоритная родная деревня "Туган Авылым"! А еще Ольга рассказала нам про свой любимый пирог - губадия, вместе попробовали и действительно, очень колоритный и ни на что не похожий! Три часа на одном дыхании 100%, надеемся, что летом обязательно приедем вновь за новыми впечатлениями!
А
Анастасия
15 фев 2023
Спасибо,Ольга. вы прекрасный организатор. Нас встретил комфортный автомобиль, все показали. Были остановки,нам было очень интересно узнать про Казань и татар. Приедем ещё, спасибо
Ж
Жанна В.
13 фев 2023
Пишу поблагодарить Вас ещё раз за прекрасное сопровождение нашего маленького путешествия! Летом, надеюсь, выберемся еще раз к вам. Поедем в Свияжск)
Н
Назарова Ольга
5 фев 2023
Приятная и грамотная экскурсовод. Показала нам город и лучше места,чтобы в пофотографироваться. Кроме экскурсии Ольга ещё прислал на телефон куда сходить и где побывать. Большое спасибо!
И
Инга Голубева
2 фев 2023
За время экскурсии посетили основные достопримечательности Казани. Наш гид Ольга познакомила с историей города и республики. Прекрасная подача материала и организация экскурсии в целом.
Большое спасибо Ольге и Дмитрию!
Большое спасибо Ольге и Дмитрию!
А
Анна Дмитриева
24 янв 2023
Решили с друзьями воспользоваться услугами гида. Нас было четверо на обзорной экскурсии по Казани. 3 часа прогулки пролетели быстро и интересно. Ольга очень интересно рассказывает, никуда не гонит, очень хорошо отвечает на все. А самое потрясающее это как она рассказывала нам стихи. Это было великолепно. В итоге отличное знание города Лёгкое общение и море позитива, спасибо.
А
Аркадий Т.
16 янв 2023
Были с супругой пару дней в Казани,спасибо большое Ольге за знакомство с городом. За несколько часов экскурсии узнали много интересного и получили ответы на свои вопросы о городе и республики
Е
Еременко Д.
13 янв 2023
Нам все понравилось, несмотря на жуткий холод. Спасибо.
А
Александр
6 янв 2023
Экскурсия нам понравилась. Было не скучно,несмотря на то что были люди и пожилого возраста и дети. Мы получили удовольствие,увидели много ярких интересных мест. Сами бы за несколько дней бы все это не обошли. Спасибо, Ольга!
В
Владислава А
4 янв 2023
Чудесная гид,очень любит свой город и интересно ведёт экскурсию. Ответила на все наши вопросы, а их было не мало. Ставим 5 из 5!
Р
Роман
10 фев 2022
Экскурсия прошла, как договаривались. Что удобно, мы сами могли регулировать, где и сколько мы хотим посмотреть, пофотографировать. Кроме экскурсии Ольга прислала на телефон ещё много интересного, что посмотреть и где побывать. Спасибо.
С
Сергей С
11 янв 2022
Огромное спасибо Ольге за интересную и очень познавательную экскурсию. Не смотря на погодные условия, мы получили удовольствие от нашей поездки. Всё подано очень легко и непренуждённо. Общение было максимально приятным.
И
Ирина
10 янв 2022
Ольга замечательный гид, любящий свой город! Большой компанией провели с Ольгой насыщенных два дня. Очень много узнали интересных фактов, легенд, традиций города Казани и окрестностей. Она очень приятная в общении - доносит информацию доступно и ненавязчиво. Экскурсии оба дня были насыщенными, получили много эмоций и приятного общения! Ольга порекомендовала так же нам много мест к посещению, и для взрослых и для детей, так как за два дня увидеть и попробовать все невозможно. На следующий визит уже есть огромный багаж мест и рекомендаций к посещению. Благодарны, и обязательно рекомендуем!!
Ещё 2 отзыва
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