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С собой кроме купальника брать ничего не нужно - и полотенца, и горячий чай, и стаканчики все было у моего чудесного экскурсовода с собой. А по дороге он интересно рассказывал мне про Казань и особенности богослужений в Казанском Кремле.

Чингиз поддерживал мою веру в подвиг, что я тоже смогу нырнуть)))) хотя сводило вообще все, включая кости. А потом из воды выходишь - и прям тепло, прям Лето на улице)))) и в куртке прям жарко)))

Цепочка Голубых озер - это карстовый провал, образовавшийся лет 200 лет назад. Вода кристально прозрачная, дно как на ладони, хотя там воронки по 6-15 метров. На дне иловые солевые грязи, которые и придают воде восхитительный голубой цвет.