  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Голубые озера — природное чудо близ Казани

4.9
14 отзывов
Чингиз Н.
Чингиз Н. – Гид из Казани
Отправляйтесь на прогулку 👣 к голубым озерам – в живописный уголок природного заповедника, где вы проведете время на свежей природе и окунетесь в прохладные воды чистейшего озера.

Вы узнаете легенды и факты о Голубых озерах, погрузитесь в тайны дивных водоемов, а также услышите много интересного о Казани и ее жителях.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани

Что вы увидите

  • Природный заповедник и достопримечательности в городе
  • в зависимости от того
  • как мы будем проезжать
  • например Мост Миллениум и стадион Казань Арена
Прогулка на голубые озера в живописный уголок заповедника, где вы насладитесь свежестью природы и окунетесь в прохладные воды чистейшего озера. Вы также узнаете легенды и факты о Голубых озерах, а также много интересного о Казани
Среди природных достопримечательностей 🏛️ Татарстана одним из главных мест являются Голубые озера. Так называется комплекс, состоящий из трех озер, расположенных в 20 километрах от Казани. Такое же название носит и природный заказник, который охватывает прилегающую к водоёмам территорию.
Площадь всех трёх озёр составляет 0, 3 гектара, а общая площадь заказника — 1910 гектара.
Этот природный памятник в 1994 году получил статус заповедника. Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное озёра — это водоёмы карстового происхождения, образовавшиеся здесь около двух веков назад.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Полотенца
  • Горячий чай
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани
Голубые озера — природное чудо близ Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Чингиз Н.
Чингиз Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв