Отправляйтесь на прогулку к Голубым озерам — в живописный уголок природного заказника, где вы проведете время на свежей природе и сможете окунуться в купели.
Вы узнаете легенды и факты о Голубых озерах, погрузитесь в тайны дивных водоемов, а также услышите много интересного о Казани и ее жителях.
Вы узнаете легенды и факты о Голубых озерах, погрузитесь в тайны дивных водоемов, а также услышите много интересного о Казани и ее жителях.
Описание экскурсииПрогулка на голубые озера в живописный уголок природного заказника, где Вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться свежестью природы и оборудованного пространства. Самые смелые могут окунуться в ледяную воду (6-8 градусов круглогодично) чистейшего озера. По пути на озёра гид расскажет о Казани а по дороге вдоль живописных мест гид поведает историю образования этих уникальных небольших водоёмов, каким образом вода остаётся прозрачной и бирюзовым, как люди сохраняют уникальность природной красоты, также узнаете легенды и факты о Голубых озерах. Важная информация: Экскурсия рекомендована для возраста 10+ Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца для купели. Дорога к озерам 40 мин. на автомобиле и 20 минут по лесу
Экскурсия проводится в светлое время суток и зависит от погодных условий.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малое голубое озеро
- Проточное озеро
- Живописные места
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в заказник 100 руб//чел
- Если планируете окунаться, берите с собой купальные костюмы и полотенца
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в светлое время суток и зависит от погодных условий.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия рекомендована для возраста 10+
- Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца для купели
- Дорога к озерам 40 мин. на автомобиле и 20 минут по лесу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия была изумительно прекрасная, а экскурсовод Чингиз это просто душка!!! Рекомендую!!!
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С
Прекрасное красивое место.
Озера впечатляют. Побывать стоит.
Минус это то, что много народу, хотя мы приехали в будний день и утром. Не очень удобно сидеть и любоваться тишиной и водой…. А хотелось именно этого. Все галдят вокруг. Многие окунаются, многие занимаются спортом. . Много детей и молодежи. Приезжает, видимо, автобусами… Комарки. . Рекомендую взять крем.
Озера впечатляют. Побывать стоит.
Минус это то, что много народу, хотя мы приехали в будний день и утром. Не очень удобно сидеть и любоваться тишиной и водой…. А хотелось именно этого. Все галдят вокруг. Многие окунаются, многие занимаются спортом. . Много детей и молодежи. Приезжает, видимо, автобусами… Комарки. . Рекомендую взять крем.
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Е
Нашим гидом был Чингиз.
Отлично провели время, всё понравилось.
Чингиз очень общительный, вежливый, располагающийся к себе человек, рассказал нам много интересного.
Доехали с комфортом, в машине предусмотрено имелась питьевая вода.
Прошёл с нами по
Отлично провели время, всё понравилось.
Чингиз очень общительный, вежливый, располагающийся к себе человек, рассказал нам много интересного.
Доехали с комфортом, в машине предусмотрено имелась питьевая вода.
Прошёл с нами по
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k
Голубые озера! Вода круглый год +4+6 градусов. Прям плавать не плавала, но три захода с нырянием у лесенки сделала. Красотища нереальная!!!! Обращайтесь к Чингизу. В его минивен поместится 5-6 человек.
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К
Шикарная экскурсия! Чингиз оказался супер крутым гидом, интересно, не нудно, весело, ритмично! Посмотрели из окон машины много всего, информации почерпнули столько, сколько ни в одном путеводителе нет, при этом кратко и максимально качественно, без воды! Прогулялись по лесу, искупались, попили чай, который Чингиз любезно взял с собой! Когда вернёмся в Казань, несомненно, обратимся только к Чингизу!
Благодарим от души
Благодарим от души
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К
Шикарная экскурсия! Чингиз оказался супер крутым гидом, интересно, не нудно, весело, ритмично! Посмотрели из окон машины много всего, информации почерпнули столько, сколько ни в одном путеводителе нет, при этом кратко и максимально качественно, без воды! Прогулялись по лесу, искупались, попили чай, который Чингиз любезно взял с собой! Когда вернёмся в Казань, несомненно, обратимся только к Чингизу!
Благодарим от души
Благодарим от души
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