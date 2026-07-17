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Голубые озера - бирюзовая сказка

Голубые озера: необычная экскурсия в живописный уголок природного заповедника
Отправляйтесь на прогулку к Голубым озерам — в живописный уголок природного заказника, где вы проведете время на свежей природе и сможете окунуться в купели.

Вы узнаете легенды и факты о Голубых озерах, погрузитесь в тайны дивных водоемов, а также услышите много интересного о Казани и ее жителях.
4.9
54 отзыва
Голубые озера - бирюзовая сказка
Голубые озера - бирюзовая сказка
Голубые озера - бирюзовая сказка

Описание экскурсии

Прогулка на голубые озера в живописный уголок природного заказника, где Вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться свежестью природы и оборудованного пространства. Самые смелые могут окунуться в ледяную воду (6-8 градусов круглогодично) чистейшего озера. По пути на озёра гид расскажет о Казани а по дороге вдоль живописных мест гид поведает историю образования этих уникальных небольших водоёмов, каким образом вода остаётся прозрачной и бирюзовым, как люди сохраняют уникальность природной красоты, также узнаете легенды и факты о Голубых озерах. Важная информация: Экскурсия рекомендована для возраста 10+ Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца для купели. Дорога к озерам 40 мин. на автомобиле и 20 минут по лесу

Экскурсия проводится в светлое время суток и зависит от погодных условий.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Малое голубое озеро
  • Проточное озеро
  • Живописные места
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в заказник 100 руб//чел
  • Если планируете окунаться, берите с собой купальные костюмы и полотенца
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в светлое время суток и зависит от погодных условий.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия рекомендована для возраста 10+
  • Возьмите с собой купальные костюмы и полотенца для купели
  • Дорога к озерам 40 мин. на автомобиле и 20 минут по лесу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
5
3
1
2
1
Ю
Экскурсия была изумительно прекрасная, а экскурсовод Чингиз это просто душка!!! Рекомендую!!!
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С
Прекрасное красивое место.
Озера впечатляют. Побывать стоит.
Минус это то, что много народу, хотя мы приехали в будний день и утром. Не очень удобно сидеть и любоваться тишиной и водой…. А хотелось именно этого. Все галдят вокруг. Многие окунаются, многие занимаются спортом. . Много детей и молодежи. Приезжает, видимо, автобусами… Комарки. . Рекомендую взять крем.
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Е
Нашим гидом был Чингиз.
Отлично провели время, всё понравилось.
Чингиз очень общительный, вежливый, располагающийся к себе человек, рассказал нам много интересного.
Доехали с комфортом, в машине предусмотрено имелась питьевая вода.
Прошёл с нами по
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всему маршруту, всё рассказал, где купаться и как лучше.
Угостил нас вкусным чаем.
Конечно мы искупались, вода бодрит и дает заряд бодрости.
Так же у нас было свободное время немного погулять и сделать красивые фото.
Очень понравилась прогулка, получили много впечатлений.
Большое спасибо Чингизу!

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k
Голубые озера! Вода круглый год +4+6 градусов. Прям плавать не плавала, но три захода с нырянием у лесенки сделала. Красотища нереальная!!!! Обращайтесь к Чингизу. В его минивен поместится 5-6 человек.
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С собой кроме купальника брать ничего не нужно - и полотенца, и горячий чай, и стаканчики все было у моего чудесного экскурсовода с собой. А по дороге он интересно рассказывал мне про Казань и особенности богослужений в Казанском Кремле.
Чингиз поддерживал мою веру в подвиг, что я тоже смогу нырнуть)))) хотя сводило вообще все, включая кости. А потом из воды выходишь - и прям тепло, прям Лето на улице)))) и в куртке прям жарко)))
Цепочка Голубых озер - это карстовый провал, образовавшийся лет 200 лет назад. Вода кристально прозрачная, дно как на ладони, хотя там воронки по 6-15 метров. На дне иловые солевые грязи, которые и придают воде восхитительный голубой цвет.

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К
Шикарная экскурсия! Чингиз оказался супер крутым гидом, интересно, не нудно, весело, ритмично! Посмотрели из окон машины много всего, информации почерпнули столько, сколько ни в одном путеводителе нет, при этом кратко и максимально качественно, без воды! Прогулялись по лесу, искупались, попили чай, который Чингиз любезно взял с собой! Когда вернёмся в Казань, несомненно, обратимся только к Чингизу!
Благодарим от души
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К
Шикарная экскурсия! Чингиз оказался супер крутым гидом, интересно, не нудно, весело, ритмично! Посмотрели из окон машины много всего, информации почерпнули столько, сколько ни в одном путеводителе нет, при этом кратко и максимально качественно, без воды! Прогулялись по лесу, искупались, попили чай, который Чингиз любезно взял с собой! Когда вернёмся в Казань, несомненно, обратимся только к Чингизу!
Благодарим от души
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