Прогулка на голубые озера в живописный уголок заповедника, где вы насладитесь свежестью природы и окунетесь в прохладные воды чистейшего озера. Вы также узнаете легенды и факты о Голубых озерах, а также много интересного о Казани

Среди природных достопримечательностей 🏛️ Татарстана одним из главных мест являются Голубые озера. Так называется комплекс, состоящий из трех озер, расположенных в 20 километрах от Казани. Такое же название носит и природный заказник, который охватывает прилегающую к водоёмам территорию.

Площадь всех трёх озёр составляет 0, 3 гектара, а общая площадь заказника — 1910 гектара.

Этот природный памятник в 1994 году получил статус заповедника. Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное озёра — это водоёмы карстового происхождения, образовавшиеся здесь около двух веков назад.