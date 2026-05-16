Даже зимой природа Казани прекрасна — и вы в этом убедитесь! Вместе мы отправимся на приятный хайкинг: вы насладитесь видами Казанки и заснеженных лесов. Перекусите на природе, подышите чистым воздухом и отдохнёте от городского шума. А кульминацией маршрута станут живописные Голубые озёра.
Описание экскурсии
8:00 — старт хайка в Ново-Савиновском районе. Вы увидите каньон Сухой реки и Борисоглебский аэродром, полюбуетесь пейзажами
12:00 — обед в дубовой аллее в оборудованном месте на берегу Казанки
14:00 — прогулка у Голубых озёр, купание в купели (по желанию) и посещение Кадышевского леса
16:00–17:00 — окончание маршрута и возвращение в Казань на автобусе до метро «Авиастроительная»
Организационные детали
- В стоимость включено: горячий обед + бутерброды, горячий китайский или татарский чай
- Длина маршрута — 10–15 км. Маршрут будет проходить вдоль реки Казанки без перепада высот, но по снегу
- Прогулка подходит людям с базовой физической подготовкой, но не рекомендуется лицам с проблемами коленных суставов или тем, кто испытывает сложности при долгой ходьбе
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ново-Савиновском районе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Казани
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Живу в Казани с 2011 года, занимаюсь активным туризмом. Всё больше замечаю, что люди хотят отдохнуть на природе — остаться в палатках с ночёвкой или просто выехать за город. С 2024
