Печищи — удивительное место, где переплетаются природа и история. Вы увидите уникальный геологический разлом и несколько исторических памятников.
Я расскажу о боях времён гражданской войны и о купцах-старообрядцах, которые построили на берегу пятиэтажную мельницу. А главное — покажу Волгу и Казань с высоты птичьего полета.
Я расскажу о боях времён гражданской войны и о купцах-старообрядцах, которые построили на берегу пятиэтажную мельницу. А главное — покажу Волгу и Казань с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:15
Описание водной прогулки
На теплоходе мы отправимся с одного берега Волги на другой — в Печищи, где добывали знаменитый белый камень, из которого построен Казанский кремль и старинные храмы Свияжска.
Вместе мы
- изучим уникальный геологический разрез, в слоях которого видны отложения Пермского моря
- заглянем в краеведческий музей и оценим паровую мельницу 19 века
- поднимемся на гору Соколка, полюбуемся потрясающими видами на Казань и крутой поворот Волги
- осмотрим окопы времён Гражданской войны и памятники чешским легионерам и красноармейцам
- спустимся на песчаный пляж, прогуляемся, отдохнём и искупаемся, если позволит погода
Затем вновь переплывём Волгу на пароме — и снаружи осмотрим Храм всех религий. А потом вернёмся в Казань!
Организационные детали
- Обратите внимание: в первую очередь это прогулка, а не историческая экскурсия
- Обязательно возьмите с собой перекус и воду — на маршруте нет кафе и магазинов
- По желанию могу провести экскурсию в Храме всех религий
- Экскурсия не подходит маленьким детям (до 10 лет) и людям с ограниченной подвижностью, так как включает достаточно крутой подъём и пеший переход длиной 2 км
- Поездка может быть отменена по погодным условиям
Дополнительные расходы
- Билеты на теплоход: ~100 ₽ за чел.
- Билеты на паром: взрослые — 100 ₽, дети до 12 бесплатно (возьмите с собой наличные)
- Вход в музей — 150 ₽ за чел.
- Вход в Храм всех религий — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 56 туристов
Меня зовут Гульнара, я коренная жительница Казани, бывший педагог и журналист. Знаю о событиях древней и новейшей истории города и края. Переучилась на гида, сейчас внештатный экскурсовод Национального музея РеспубликиЗадать вопрос
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