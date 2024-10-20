Печищи — удивительное место, где переплетаются природа и история. Вы увидите уникальный геологический разлом и несколько исторических памятников. Я расскажу о боях времён гражданской войны и о купцах-старообрядцах, которые построили на берегу пятиэтажную мельницу. А главное — покажу Волгу и Казань с высоты птичьего полета.

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Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

На теплоходе мы отправимся с одного берега Волги на другой — в Печищи, где добывали знаменитый белый камень, из которого построен Казанский кремль и старинные храмы Свияжска.

Вместе мы

изучим уникальный геологический разрез , в слоях которого видны отложения Пермского моря

, в слоях которого видны отложения Пермского моря заглянем в краеведческий музей и оценим паровую мельницу 19 века

поднимемся на гору Соколка , полюбуемся потрясающими видами на Казань и крутой поворот Волги

, полюбуемся потрясающими видами на Казань и крутой поворот Волги осмотрим окопы времён Гражданской войны и памятники чешским легионерам и красноармейцам

и памятники чешским легионерам и красноармейцам спустимся на песчаный пляж, прогуляемся, отдохнём и искупаемся, если позволит погода

Затем вновь переплывём Волгу на пароме — и снаружи осмотрим Храм всех религий. А потом вернёмся в Казань!

Организационные детали

Обратите внимание: в первую очередь это прогулка, а не историческая экскурсия

Обязательно возьмите с собой перекус и воду — на маршруте нет кафе и магазинов

По желанию могу провести экскурсию в Храме всех религий

Экскурсия не подходит маленьким детям (до 10 лет) и людям с ограниченной подвижностью, так как включает достаточно крутой подъём и пеший переход длиной 2 км

Поездка может быть отменена по погодным условиям

Дополнительные расходы