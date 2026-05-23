Из Казани - в Раифский монастырь и Свияжск

Провести день среди древних святынь и волжских пейзажей
Едем к двум важным локациям Татарстана — Раифскому монастырю и острову-граду Свияжску. По пути остановимся у необычного Храма всех религий.

А после — святыни с тихими двориками, храмовая архитектура 16–19 веков, живописные волжские пейзажи и рассказы обо всём, что будет вокруг нас.
В 10:00 мы выезжаем из Казани.

Через 20–30 мин — Храм всех религий. Вы рассмотрите яркий фасад комплекса, в архитектуре которого сочетаются элементы разных мировых верований.

Через 30–40 мин — Раифский монастырь. За 1,5–2 ч вы увидите:

  • церковь Святых отцов, в Синае и Раифе убиенных
  • Раифское озеро с молчащими лягушками
  • источник святой воды, освящённый патриархом
  • Троицкий собор
  • собор Грузинской иконы Божией Матери, где хранится чудотворный образ

Затем — Свияжск. Около 4 ч будем бродить по старинным улицам, заходить в монастыри и храмы. На нашем пути:

  • Успенский монастырь, включённый в список ЮНЕСКО
  • деревянная Троицкая церковь 16 века
  • собор иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • храм Сергия Радонежского 16–17 веков
  • исторический комплекс «Ленивый Торжок» с ремесленными лавками
  • смотровые площадки с видами на Волгу и живописные окрестности

Сделаем перерыв на 45–60 мин — сможете пообедать или самостоятельно пройтись.

В 18:00 мы вернёмся в Казань.

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты на остров Свияжск
  • Обед оплачивается дополнительно и по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 12 лет2600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2600 ₽
Студенты2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 195 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.

Очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, которые обслуживали нашу поездку.
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Будем ждать вас еще.
