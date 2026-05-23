Едем к двум важным локациям Татарстана — Раифскому монастырю и острову-граду Свияжску. По пути остановимся у необычного Храма всех религий.
А после — святыни с тихими двориками, храмовая архитектура 16–19 веков, живописные волжские пейзажи и рассказы обо всём, что будет вокруг нас.
Описание экскурсии
В 10:00 мы выезжаем из Казани.
Через 20–30 мин — Храм всех религий. Вы рассмотрите яркий фасад комплекса, в архитектуре которого сочетаются элементы разных мировых верований.
Через 30–40 мин — Раифский монастырь. За 1,5–2 ч вы увидите:
- церковь Святых отцов, в Синае и Раифе убиенных
- Раифское озеро с молчащими лягушками
- источник святой воды, освящённый патриархом
- Троицкий собор
- собор Грузинской иконы Божией Матери, где хранится чудотворный образ
Затем — Свияжск. Около 4 ч будем бродить по старинным улицам, заходить в монастыри и храмы. На нашем пути:
- Успенский монастырь, включённый в список ЮНЕСКО
- деревянная Троицкая церковь 16 века
- собор иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
- храм Сергия Радонежского 16–17 веков
- исторический комплекс «Ленивый Торжок» с ремесленными лавками
- смотровые площадки с видами на Волгу и живописные окрестности
Сделаем перерыв на 45–60 мин — сможете пообедать или самостоятельно пройтись.
В 18:00 мы вернёмся в Казань.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты на остров Свияжск
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2600 ₽
|Студенты
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 195 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, которые обслуживали нашу поездку.
Борис
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Будем ждать вас еще.
