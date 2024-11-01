Предлагаем заняться модным развлечением — бар-хоппингом — и отправиться на барную экскурсию по самой тусовочной улице Казани. Наш идеальный план на вечер — вкусные напитки, рассказы профессионального гида, новые места и знакомства, а ещё живая музыка и тёплая компания вокруг костра!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-4 человека или 2500 ₽ за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-4 человека или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Один из самых старых пабов Казани, где зарождалась пивная культура города. Обещаем атмосферу 80-х, много тематического декора и погружение в атмосферу советского прошлого. И конечно, кружечку пенного светлого или тёмного с орешками!

Популярный бар Казани в здании бывшего заводского цеха. Это место наполнено историей и заманчивыми вкусовыми сочетаниями. Одно из них — фирменный коктейль с национальным привкусом «Казань интересная». Вы обязательно его попробуете!

Лофт-пространство — бывшая купеческая усадьба, построенная несколько веков назад. Арт-локация насыщена атмосферой ретро и творчества. Как насчёт коктейля со вкусом самой популярной сладости Татарстана?

Бар с живой музыкой и велкам-маршмеллоу на огне. Задержимся в последнем баре нашего маршрута. В 10 вечера здесь начинает играть живая музыка, а при хорошей погоде во дворике можно пожарить маршмеллоу. Скидки на напитки прилагаются!

Организационные детали