Посетить атмосферные места с национальным колоритом и узнать историю питейных заведений города
Предлагаем заняться модным развлечением — бар-хоппингом — и отправиться на барную экскурсию по самой тусовочной улице Казани.
Наш идеальный план на вечер — вкусные напитки, рассказы профессионального гида, новые места и знакомства, а ещё живая музыка и тёплая компания вокруг костра!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Один из самых старых пабов Казани, где зарождалась пивная культура города. Обещаем атмосферу 80-х, много тематического декора и погружение в атмосферу советского прошлого. И конечно, кружечку пенного светлого или тёмного с орешками!
Популярный бар Казани в здании бывшего заводского цеха. Это место наполнено историей и заманчивыми вкусовыми сочетаниями. Одно из них — фирменный коктейль с национальным привкусом «Казань интересная». Вы обязательно его попробуете!
Лофт-пространство — бывшая купеческая усадьба, построенная несколько веков назад. Арт-локация насыщена атмосферой ретро и творчества. Как насчёт коктейля со вкусом самой популярной сладости Татарстана?
Бар с живой музыкой и велкам-маршмеллоу на огне. Задержимся в последнем баре нашего маршрута. В 10 вечера здесь начинает играть живая музыка, а при хорошей погоде во дворике можно пожарить маршмеллоу. Скидки на напитки прилагаются!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, кружка пива с закуской, 2 коктейля и скидка 15% на напитки в последнем баре маршрута
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Казани
Наше агентство создаёт уникальные маршруты и предлагает разнообразные программы. Независимо от того, предпочитаете ли вы активный отдых, культурные экскурсии или релакс на природе, мы найдём для вас оптимальный вариант. Доверьте свои путешествия нам, и они станут для вас источником вдохновения и радости.