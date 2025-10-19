Атмосферная Казань приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 3-4 атмосферных бара. Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля или королевы вечеринки. Каждая прогулка — уникальна!

Описание экскурсии

Мультиформат

Познавательные элементы переплетаются с интерактивными заданиями и мини-экспериментами, а финал плавно перетекает в вечеринку. Вы можете просто наблюдать, а можете включаться во все активности.

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера.

Например, вы сможете побывать в неорюмочной с экспериментальными настойками или в ирландском пабе. В следующем заведении мы ощутим ностальгию по эпохе СССР, а где-то будет танцпол.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт программа

Наша прогулка для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Программу для вас проведёт один из ведущих нашей большой и весёлой команды.

