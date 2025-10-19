Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля или королевы вечеринки. Каждая прогулка — уникальна!
Описание экскурсии
Мультиформат
Познавательные элементы переплетаются с интерактивными заданиями и мини-экспериментами, а финал плавно перетекает в вечеринку. Вы можете просто наблюдать, а можете включаться во все активности.
4 разноформатных заведения
Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера.
Например, вы сможете побывать в неорюмочной с экспериментальными настойками или в ирландском пабе. В следующем заведении мы ощутим ностальгию по эпохе СССР, а где-то будет танцпол.
Выпить и получить приз
Помимо welcome shot-ов в каждом баре вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!
Кому подойдёт программа
Наша прогулка для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.
Организационные детали
Программу для вас проведёт один из ведущих нашей большой и весёлой команды.
В стоимость включено
- Посещение 4 баров/клубов
- Приветственный шот в каждом баре
- Барная игра-квест
- Призы для победителей
- Фото на память
в пятницу и субботу в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|С шотами
|2399 ₽
|Без шотов
|1899 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Спасибо за ваш отзыв 🙏
Наш формат — это не классическая экскурсия, а иммерсивное путешествие по барам. Помимо историй и
Подобралась прекрасная компания во главе с зажигательным и дружелюбным гидом Олей!
Чудесный способ провести первый вечер в новом для себя городе.
Спасибо!
Не просто бар-хоп, а увлекательный квест с неожиданными поворотами, крутыми локациями и атмосферными напитками. Ольга заряжает теплом, отлично разбирается в барной культуре и знает, как удивить даже искушенных гостей. Если хотите нестандартный, веселый и вкусный опыт — только к ней! **10/10, обязательно повторим! ** �🔥
Понятие бары является довольно обширным и спорным, так