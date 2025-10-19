Мои заказы

Антиэкскурсия по барам Казани

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
Атмосферная Казань приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 3-4 атмосферных бара.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля или королевы вечеринки. Каждая прогулка — уникальна!
4.4
23 отзыва
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя21
ноя22
ноя28
ноя29
ноя5
дек
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Мультиформат

Познавательные элементы переплетаются с интерактивными заданиями и мини-экспериментами, а финал плавно перетекает в вечеринку. Вы можете просто наблюдать, а можете включаться во все активности.

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера.

Например, вы сможете побывать в неорюмочной с экспериментальными настойками или в ирландском пабе. В следующем заведении мы ощутим ностальгию по эпохе СССР, а где-то будет танцпол.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт программа

Наша прогулка для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Программу для вас проведёт один из ведущих нашей большой и весёлой команды.

В стоимость включено

  • Посещение 4 баров/клубов
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Барная игра-квест
  • Призы для победителей
  • Фото на память

в пятницу и субботу в 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
С шотами2399 ₽
Без шотов1899 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бар 93, улица Островского, 9/3
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 3651 туриста
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
1
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Н
Наталья
19 окт 2025
Были огромные надежды, но увы. Добрый день. Ушли с середины. В ирландском пабе не оказалось мест. До этого, толстый кот и бар93 тихий ужас. Они были пусты и ощущалось забвение,
читать дальше

будто нас специально по отсталым барам повели, что бы хоть как то отбить дневную выручку. В барах выше классом нас не ждали. Ведущий вызывает двоякие чувства. Приветственные шоты, отдельная тема. Не зашло.
Отданных денег не стоит. Самые дешёвые шоты. Программа ведущего не цепляет. Следует заранее интересоваться маршрутом и заведениями. Или выбирать заведения самостоятельно, и спокойно проводить свой вечер. Фото нет, было нечего снимать🙈

Екатерина
Екатерина
28 сен 2025
Отличное мероприятие - весело, душевно, всё супер. Оля и Женя - волшебные.
Ю
Юлия
31 авг 2025
Мне экскурсия не понравилась, бары были не интересные (кроме одного) в барах было скучно интересных историй не было(кроме одной) целый час сидишь в баре и баллы ставят за то что
читать дальше

ты купишь там напиток…. Я разочарована. К слову, была несколько лет назад на этой экскурсии в Питере и вот там было очень круто, одно из самых впечатляющих воспоминаний об этого городе. Может поэтому ожидание-реальность в Казани не совпали. Я не поверю что в Казани нет действительности интересных мест со своей историей. Так что в Питере, однозначно буду рекомендовать эту экскурсию и сама еще раз схожу с удовольствием, а вот в Казани-нет

Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за ваш отзыв 🙏

Наш формат — это не классическая экскурсия, а иммерсивное путешествие по барам. Помимо историй и
читать дальше

фактов, есть игровая часть: задания, баллы и интерактив с гидом. При желании можно получать баллы и за покупки в барах, но это совсем не обязательно — каждый выбирает свой стиль участия.

Мы делаем упор на вовлечённость и атмосферу, поэтому важно заранее понимать, что это больше, чем просто «послушать и выпить». Спасибо, что обратили на это внимание — ваш отзыв помогает нам ещё лучше объяснять наш формат будущим гостям!

Д
Дарья
19 авг 2025
Все отлично!
Подобралась прекрасная компания во главе с зажигательным и дружелюбным гидом Олей!
Чудесный способ провести первый вечер в новом для себя городе.
Спасибо!
А
Анна
17 авг 2025
Увеличить количество баров, сидеть по часу в каждом было абсолютно не интересно. Хочется более активную программу и больше информации
л
лариса
17 июл 2025
Тур по барам Казани организован очень интересно, все бары разные, это поддерживает интригу, что будет необычного дальше. Отдельное спасибо нашему гиду, Оленьке!!! Быстро нас всех познакомила, объединила, вовлекла в игру. А фотки после какие!!! Супер!!
Ольга
Ольга
15 июл 2025
Рекомендую, Ольга — гид, который превратил наш вечер в Казани в настоящее волшебство! ✨
Не просто бар-хоп, а увлекательный квест с неожиданными поворотами, крутыми локациями и атмосферными напитками. Ольга заряжает теплом, отлично разбирается в барной культуре и знает, как удивить даже искушенных гостей. Если хотите нестандартный, веселый и вкусный опыт — только к ней! **10/10, обязательно повторим! ** �🔥
Ю
ЮлияБорисова
28 июн 2025
Гид Оленька - просто Прелесть!!! Нашла подход ко всем участникам группы, хотя мы не были одной компанией. Как-то все так легко и не принужденно - то, что нужно в субботний
читать дальше

вечер. Так интересно были подобраны бары: они такие разные тематически: молодежный, с живой музыкой, Паранойя - очень специфическое место и, как вишенка на торте, Гадкий Каёт - очень весело, для разрядки -самое то! Спасибо Вам огромное за организацию подобных мероприятий. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям!

И
Ирина
25 июн 2025
Экскурсия понравилась! Во многом благодаря нашему гиду Олечке. Общительная,позитивная,эмоциональная! Спасибо за прекрасный вечер,получили удовольствие!
Нина
Нина
17 мая 2025
Добрый день. В целом тур понравился. Задумка проведения игры очень занимательная. Оценку снизили за работу гида Дмитрия. Он только сопровождал и делал фото, в остальное время сидел в телефоне и постоянно уходил курить.
М
Мария
13 мая 2025
К сожалению, мероприятие "Тур игра по барам Казани" оказалось разочаровывающим. Организация была на низком уровне, что сказалось на общем впечатлении. Программа не была интересной и не вызывала энтузиазма. В итоге, время прошло скучно.
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария. Спасибо за ваш отзыв, провели внутреннюю проверку по вашему отзыву. В связи с праздничными днями у гида Дмитрия
читать дальше

было много работы, произошло выгорание гида и видимо усталость от тура. Было принято решение прекратить сотрудничество и дать возможность гиду отдохнуть от напряженного графика. Очень жаль, что так вышло, будем внимательней при работе с гидами.

Евгения
Евгения
11 мая 2025
Весело, разнообразно💃💃💃🍸🍹🍻. Посетили 4 бара и они оказались совершенно разного формата. Огромное спасибо девочкам организаторам и компании, которая собралась)
Дарья
Дарья
11 мая 2025
Бары очень разные по всем критериям - что безусловно хорошо т. к. каждый из участников мог почувствовать зону комфорта. Но информационной нагрузки почти ноль и не совсем понятно зачем нам был нужен гид в виде живого человека, по сути его роль только раздать бумажки с заданиями и дать координаты баров где нас ждут.
К
Колосова
4 мая 2025
Места которые мы посетили на экскурсии сложно назвать барами, кроме ирландского паба. Эта экскурсия больше похоже на спасение умирающих заведений. Оригинальные напитки со вкусом домашней браги, а организаторы не умеют работать на таких мероприятиях. Не советую к посещению.
Олег
Олег
Ответ организатора:
‎Здравствуйте, спасибо, что посетили наше мероприятие. Разрешите, я отвечу вам на ваш отзыв.
Понятие бары является довольно обширным и спорным, так
читать дальше

как не существует четкой классификации заведений как в СССР.
Среди посещённых заведений первым была неорюмочная - тренд последних лет, но с полным спектром напитков и коктейлями, что вполне делает это заведение баром, далее был Ruin-бар или DIY-бар, что конечно отличает его от других заведений, но в этом и фишка, далее паб Тринити, и в финале клуб.
Описание тура содержит информацию о том, что наша задача не посетить самые топовые и "захоженные" места, которые вы с лёгкостью найдете сами, а показать разнообразие баров, а соответственно барной культуры. А она прям разная. На счёт велкам шотов, всё просто, никто продавать нелицензированный алкоголь не будет, так что браги вы не найдёте, максимум сертифицированный дистиллят. Вам же подавали либо фирменную настойку или коктейль разлитый в шоты. Но тут уже на вкус, так как конечно никто не будет наливать в качестве "велкома" односолодовый виски или шампанское. Надеюсь у меня получилось немного объяснить нашу концепцию и изменить ваше мнение.
Надеемся, что следующие экскурсии принесут только положительные эмоции. Будем рады видеть вас снова:)

Лилита
Лилита
3 мая 2025
Классные локации
