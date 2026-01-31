Сегодня Казань — это Мекка для татар, город был и остаётся столицей ислама. Я расскажу о том, как принимали религию в Волжской Булгарии, познакомлю вас с мечетями.
Мы прогуляемся по колоритной Старо-Татарской слободе и зайдём в Национальный музей Республики Татарстан. Экскурсия возможна как на русском, так и на татарском языке.
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Национальный музей Республики Татарстан (с посещением).
- Старо-Татарскую слободу.
- Мечеть аль-Марджани.
- Улицы Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани.
Вы услышите:
- Об истоках исповедания новой религии и принятии ислама в Волжской Булгарии.
- Развитии религии в регионе.
- Особенностях жизни казанских татар — их истории, культуре, быте и традициях.
- Известных людях, внёсших значительный вклад в страницы жизни народа.
- Великом татарском поэте — Габдулле Тукае.
Организационные детали
- Маршрут состоит из музейной экскурсии и пешеходной прогулки по Старо-Татарской слободе.
- Запланирована одна поездка на такси — она входит в стоимость программы.
- Экскурсия возможна на татарском языке.
в воскресенье в 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Первого мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 59 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
