Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Вы увидите «визитные карточки» татарской столицы, погрузитесь в ее богатую историю и полюбуетесь старинными улицами и площадями. Кроме того, отыщете великолепный «казанский Версаль», увидите современные символы города и услышите нескучные факты о местных традициях, культуре, менталитете и знаменитых людях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Казани

Казань сочетает дыхание старины и яркий современный колорит. Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-Татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият. А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши.

О Казани легко и интересно!

Вы услышите, как складывалась история Казани на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили, учились и делали открытия. А также: почему Казань стала «третьей столицей России», в чем особенности местной кухни и какие театры, музеи и галереи стоит посетить. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали самобытность нашего удивительного города и захотели вернуться в него еще не раз!

Организационные детали