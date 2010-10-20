Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Самое-самое в Казани Казань сочетает дыхание старины и яркий современный колорит. Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият. А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории Кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши.
О Казани легко и интересно! Вы услышите, как складывалась история 📖 Казани на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили, учились и делали открытия. А также: почему Казань стала «третьей столицей ⭐️ России», в чем особенности местной кухни 🥧 и какие театры, музеи 🖼 и галереи стоит посетить. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали самобытность нашего удивительного города и захотели вернуться в него еще не раз!
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Билеты на территорию Кремля оплачиваются отдельно — 110 рублей с человека
Экскурсия также может быть проведена для 5-10 человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алсу, я аккредитованный гид по Казани. Казань — земля моих предков, здесь я закончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и прошла курсы профессиональных экскурсоводов. И вот уже несколько лет показываю путешественникам родной город и рассказываю о нем все самое интересное.