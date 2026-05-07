Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань: лучшее за три часа

Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» татарской столицы, погрузитесь в ее богатую историю и полюбуетесь старинными улицами и площадями.

Кроме того, отыщете великолепный «казанский Версаль», увидите современные символы города и услышите нескучные факты о местных традициях, культуре, менталитете и знаменитых людях.
5
137 отзывов
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа

Описание экскурсии

Самое-самое в Казани

Казань сочетает дыхание старины и яркий современный колорит. Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-Татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият. А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши.

О Казани легко и интересно!

Вы услышите, как складывалась история Казани на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили, учились и делали открытия. А также: почему Казань стала «третьей столицей России», в чем особенности местной кухни и какие театры, музеи и галереи стоит посетить. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали самобытность нашего удивительного города и захотели вернуться в него еще не раз!

Организационные детали

  • Поедем на кроссовере BelGee
    Транспорт включён в стоимость
  • Билеты на территорию кремля оплачиваются отдельно — 190 ₽/взрослые, 180 ₽/льготные
  • Для посещения храмов женщинам понадобится головной убор
  • Экскурсия также может быть проведена для 5-10 человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • По запросу я могу организовать экскурсию на минивэне. Доплата составит 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Заеду за Вами в отель, если вы остановились в центре. Или встретимся возле Спасской башни Казанского кремля (у памятника Мусе Джалилю)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алсу
Алсу — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2054 туристов
Я аккредитованный гид по Казани, Свияжску и окрестностям. Казань — земля моих предков, здесь я окончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и обучилась профессии экскурсовода. Моя
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задача — создать объёмную картинку города за 2-3 часа. Перед вами промелькнут страницы истории от местного жителя: трагические и величавые, неудобные и блестящие. Экскурсии проходят в комфортном формате, на автомобиле с выходами-прогулками, что не даст замёрзнуть, или перегреться. После экскурсии у вас появится желание подробнее изучить Казань и, возможно, снова посетить мой любимый город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
134
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Очень понравилась экскурсия! Учитывая, что из-за проходившего в Казани марафона перекрыли большую часть города, Алсу все организовала на отлично! Были семьей с 2 детьми - 10 и 15 лет. Все
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основные точки притяжения в городе мы осмотрели. Довольно длинные расстояния, на которые было удобно перемещаться на авто. Приятная подача материала, много истории, но мы не устали, наоборот от города и экскурсии осталось приятное послевкусие. Спасибо!

Очень понравилась экскурсия! Учитывая, что из-за проходившего в Казани марафона перекрыли большую часть города, Алсу все
Очень понравилась экскурсия! Учитывая, что из-за проходившего в Казани марафона перекрыли большую часть города, Алсу все
Очень понравилась экскурсия! Учитывая, что из-за проходившего в Казани марафона перекрыли большую часть города, Алсу все
Очень понравилась экскурсия! Учитывая, что из-за проходившего в Казани марафона перекрыли большую часть города, Алсу все
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Татьяна
Благодарим Алсу за прекрасную обзорную экскурсию по Казани. Так,как показала нам Казань Алсу,рассказала много нового и интересного,заставило пересмотреть сложившееся первоначально неоднозначное впечатление о городе. Спасибо.
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Ольга
Благодарю Гюльнару за отличную экскурсию. В заметенной снегом Казани мы смогли все увидеть, не смотря на такие экстремальные погодные условия. Гюльнара очень знающий и интересный человек, показала нам Казань с
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исторической стороны и раскрыла многие моменты частной жизни ее жителей. Экскурсия всеобъемлющая, так как проходит на машине и можно добраться до разных частей города. Рекомендую.
Данные экскурсии видимо ведет не всегда тот человек у которого вы ее заказываете. Но я считаю что нам очень повезло с экскурсоводом.

Алсу
Алсу
Ответ организатора:
Здравствуйте! Это Алсу, благодарю за положительный отзыв 🙏 Экскурсию провожу я сама, но в этот раз заболела и попросила коллегу меня заменить. Рада, что несмотря на сложные погодные условия все прошло отлично! 😊
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И
Алсу, благодарим за доброе, чувственное, красивое погружение в историю города.
Нам понравилось, даже и дождик не мешал.
Алсу, благодарим за доброе, чувственное, красивое погружение в историю города.
Алсу, благодарим за доброе, чувственное, красивое погружение в историю города.
Алсу, благодарим за доброе, чувственное, красивое погружение в историю города.
Алсу, благодарим за доброе, чувственное, красивое погружение в историю города.
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Н
спасибо огромное Алсу за интересно проведёное время,было очень интересно,и как гид и как просто очень приятный человек,даже дала советы как можно провести время и что ещё посмотреть, никакого разочарования только положительные эмоции
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М
Замечательный экскурсовод Алсу рассказывала об истории Казани в доступной и интересной форме, была очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендуем, большое спасибо.
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