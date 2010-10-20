Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Самое-самое в Казани

Казань сочетает дыхание старины и яркий современный колорит. Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият. А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории Кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши.

О Казани легко и интересно!

Вы услышите, как складывалась история 📖 Казани на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили, учились и делали открытия. А также: почему Казань стала «третьей столицей ⭐️ России», в чем особенности местной кухни 🥧 и какие театры, музеи 🖼 и галереи стоит посетить. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали самобытность нашего удивительного города и захотели вернуться в него еще не раз!

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