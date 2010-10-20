Еще несколько необычных экскурсий в Казани

  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Казань: лучшее за три часа

Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Алсу
Алсу – Гид из Казани
Вы увидите «визитные карточки» татарской столицы ⭐️, погрузитесь в ее богатую историю 📖 и полюбуетесь старинными улицами и площадями.

Кроме того, отыщете великолепный «казанский Версаль», увидите современные символы города и услышите нескучные факты о местных традициях, культуре, менталитете и знаменитых людях.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа

Что вас ожидает

Самое-самое в Казани
Казань сочетает дыхание старины и яркий современный колорит. Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият. А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории Кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши.

О Казани легко и интересно!
Вы услышите, как складывалась история 📖 Казани на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили, учились и делали открытия. А также: почему Казань стала «третьей столицей ⭐️ России», в чем особенности местной кухни 🥧 и какие театры, музеи 🖼 и галереи стоит посетить. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали самобытность нашего удивительного города и захотели вернуться в него еще не раз!

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты на территорию Кремля оплачиваются отдельно — 110 рублей с человека
  • Экскурсия также может быть проведена для 5-10 человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа
Казань: лучшее за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алсу
Алсу
Меня зовут Алсу, я аккредитованный гид по Казани. Казань — земля моих предков, здесь я закончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и прошла курсы профессиональных экскурсоводов. И вот уже несколько лет показываю путешественникам родной город и рассказываю о нем все самое интересное.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
399 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
343 отзыва
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв