Затаите дыхание и прислушайтесь к широкому спектру ваших чувств. Чтобы познать Казань, недостаточно просто прогуляться по городу. Мы задействуем глаза, уши, язык и руки. Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.

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Описание

Что вас ожидает

Вкус, аромат, осязание

Начнем с дегустации ароматного татарского чая с чак-чаком, баурсаком и пастилой в усадьбе казанского купца. Вы познакомитесь с особенностями внутреннего убранства татарского дома, рассмотрите национальные костюмы и составите представление о местных традициях и культуре. Или можем отправиться на мастер-класс по овладению искусством арабской каллиграфии. Вы не только полюбуетесь причудливыми узорами, но и научитесь понимать значение написанных слов.

Зрение и слух

На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.

Казанский кремль — многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике.

— многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике. Старо-Татарская слобода — насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции

— насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции Театр кукол — полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности

— полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности Собор Казанской иконы Божией Матери — вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы

— вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы Центральная часть города — соприкоснемся с жизнью неравнодушных писателей, врачей, деятелей искусства и права, оставивших след в истории города

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость.

Подберем удобное для вас место встречи. Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды.

Экскурсию возможно провести для большего количества участников, стоимость экскурсии для групп от 5 до 6 человек — 12 000 руб., для групп от 7 до 10 человек — 13 000 руб., для групп от 7 до 19 человек — 14 0000 руб.

Дополнительные расходы