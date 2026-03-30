Затаите дыхание и прислушайтесь к широкому спектру ваших чувств. Чтобы познать Казань, недостаточно просто прогуляться по городу. Мы задействуем глаза, уши, язык и руки.
Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, по возможности послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.
Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, по возможности послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.
Описание экскурсии
Зрение и слух
На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.
- Казанский кремль — многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике.
- Старо-Татарская слобода — насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции
- Театр кукол — полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности
- Собор Казанской иконы Божией Матери — вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы
- Центральная часть города — соприкоснемся с жизнью неравнодушных писателей, врачей, деятелей искусства и права, оставивших след в истории города
Вкус, аромат, осязание
По Вашему желанию (просьба сообщить об этом во время бронирования экскурсии) может быть предусмотрено посещение дома татарского купца либо мастер-класса по арабской каллиграфии.
- Дом татарского купца — экскурсия-интерактив о быте, традициях, религии, национальных угощениях татар с возможностью осуществить фото в костюмах и чаепитием с татарскими сладостями. Экспонаты можно потрогать, пощупать руками, окунуться в непередаваемую атмосферу — культуру бытования, запахи, вкусы…
- Мастер-класс по арабской каллиграфии. Во время мастер-класса гости смогут узнать значение арабских букв, познакомятся с чернилами и калямом, который использовался для письма на протяжении веков. Мастер научит правильно держать письменный прибор и написать самые главные буквы алфавита. Приятным сувениром станут открытки, на которых гости самостоятельно или при помощи мастера напишут свои имена и сокровенные пожелания.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На автомобиле, трансфер включён в стоимость
- Подберём удобное для вас место встречи
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость экскурсии для групп 5–6 чел. — от 14 000 ₽, для 7–10 чел. — от 18 000 ₽, для 7–19 чел. — от 20 000 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в кремль (полный — 150 ₽ за чел., льготный — 130 ₽ за чел.)
- Билеты на мастер-класс по арабской каллиграфии (650 ₽ за чел.)
- Чаепитие с экскурсией по усадьбе (880 ₽ за чел.)
- Проведение экскурсии на иностранном языке (английском, немецком, французском, китайском, арабском и др.) — доплата — 3000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2080 туристов
Здравствуйте! Я работаю в команде талантливых, эрудированных и влюблённых в свой город гидов — Алёны и Ренаты. Мы познакомились, будучи юристами, а затем выбрали профессию гида-переводчика, получив статус аккредитованных гидов. Обе специальности позволяют нам показать город, живой и самодостаточный, с разных сторон. И оставить целостное, глубокое и яркое впечатление о нём.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 162 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы, великолепно доносила всю информацию, встретила, проводила, показала. Спасибо организаторам, учли все наши пожелания по машине и конечно же Светлане за такую интересную экскурсию
+3
Вам был полезен этот отзыв?
на экскурсии были родители, очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
А
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
Специально взяли авиабилеты с пересадкой в Казани. Мне очень понравился маршрут экскурсии и восторженные отзывы путешественников.
Посетили два мероприятия: дом купца Муллина и мастер-класс
Специально взяли авиабилеты с пересадкой в Казани. Мне очень понравился маршрут экскурсии и восторженные отзывы путешественников.
Посетили два мероприятия: дом купца Муллина и мастер-класс
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Гид команды - Резеда — замечательный профессионал с огромным багажом знаний. Она могла объяснить всё, что угодно, и всегда отвечала на вопросы с остроумием и добротой. Она интересовалась нашим самочувствием
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась трехчасовая обзорная экскурсия по Казани с гидом Ириной. Все было очень интересно, живо и познавательно. Ирина очень эрудированный человек, хорошо знающий и любящий свой город. Поскольку мы были
Вам был полезен этот отзыв?
3 ноября была экскурсия двое детей 6 и 8лет и два взрослых. Экскурсовод Айгуль встретила нас около нашего дома (по договорённости),большая комфортабельная машина. Отличное общение с детьми, информация интересна и познавательная. Огромное спасибо организаторам и лично Айгуль
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Казань всеми органами чувств»
-
5%
Групповая
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1900 ₽
2000 ₽ за человека
Групповая
Сияние вечерней Казани
Ночная Казань на автобусной экскурсии: Дворец земледельцев, Цирк, "Туган Авылым", "Казан" и другое
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Казань
Узнать про таинственную Тартарию и подземелья города и услышать леденящую кровь историю
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города, увидеть кремль и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
от 11 900 ₽ за экскурсию