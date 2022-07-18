Казань всеми органами чувств

Увидеть, услышать, вдохнуть и попробовать на вкус этот великолепный город

5
1 отзыв
Затаите дыхание и прислушайтесь к широкому спектру ваших чувств. Чтобы познать Казань, недостаточно просто прогуляться по городу. Мы задействуем глаза, уши, язык и руки.

Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
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Описание

Что вас ожидает

Вкус, аромат, осязание

Начнем с дегустации ароматного татарского чая с чак-чаком, баурсаком и пастилой в усадьбе казанского купца. Вы познакомитесь с особенностями внутреннего убранства татарского дома, рассмотрите национальные костюмы и составите представление о местных традициях и культуре. Или можем отправиться на мастер-класс по овладению искусством арабской каллиграфии. Вы не только полюбуетесь причудливыми узорами, но и научитесь понимать значение написанных слов.

Зрение и слух

На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.

  • Казанский кремль — многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике.
  • Старо-Татарская слобода — насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции
  • Театр кукол — полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности
  • Собор Казанской иконы Божией Матери — вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы
  • Центральная часть города — соприкоснемся с жизнью неравнодушных писателей, врачей, деятелей искусства и права, оставивших след в истории города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость.
  • Подберем удобное для вас место встречи. Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды.
  • Экскурсию возможно провести для большего количества участников, стоимость экскурсии для групп от 5 до 6 человек — 12 000 руб., для групп от 7 до 10 человек — 13 000 руб., для групп от 7 до 19 человек — 14 0000 руб.

Дополнительные расходы

  • Билеты в кремль (полный — 130 руб. /чел., льготный — 100 руб. /чел.)
  • Билеты на мастер-класс по арабской каллиграфии (250 руб. /чел.)
  • Чаепитие с экскурсией по усадьбе (550 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 июля 2022
Большое спасибо Элеоноре за прекрасную экскурсию! Все прошло легко и познавательно. Элеонора умеет заинтересовать и не дать соскучиться!
Очень понравился мастер-класс по арабской каллиграфии.
Итог: организовано все на высоком уровне!

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