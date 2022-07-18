Начнем с дегустации ароматного татарского чая с чак-чаком, баурсаком и пастилой в усадьбе казанского купца. Вы познакомитесь с особенностями внутреннего убранства татарского дома, рассмотрите национальные костюмы и составите представление о местных традициях и культуре. Или можем отправиться на мастер-класс по овладению искусством арабской каллиграфии. Вы не только полюбуетесь причудливыми узорами, но и научитесь понимать значение написанных слов.
На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.