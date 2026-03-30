Затаите дыхание и прислушайтесь к широкому спектру ваших чувств. Чтобы познать Казань, недостаточно просто прогуляться по городу. Мы задействуем глаза, уши, язык и руки. Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, по возможности послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зрение и слух

На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.

Казанский кремль — многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике.

— многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике. Старо-Татарская слобода — насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции

— насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции Театр кукол — полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности

— полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности Собор Казанской иконы Божией Матери — вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы

— вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы Центральная часть города — соприкоснемся с жизнью неравнодушных писателей, врачей, деятелей искусства и права, оставивших след в истории города

Вкус, аромат, осязание

По Вашему желанию (просьба сообщить об этом во время бронирования экскурсии) может быть предусмотрено посещение дома татарского купца либо мастер-класса по арабской каллиграфии.

Дом татарского купца — экскурсия-интерактив о быте, традициях, религии, национальных угощениях татар с возможностью осуществить фото в костюмах и чаепитием с татарскими сладостями. Экспонаты можно потрогать, пощупать руками, окунуться в непередаваемую атмосферу — культуру бытования, запахи, вкусы…

Мастер-класс по арабской каллиграфии. Во время мастер-класса гости смогут узнать значение арабских букв, познакомятся с чернилами и калямом, который использовался для письма на протяжении веков. Мастер научит правильно держать письменный прибор и написать самые главные буквы алфавита. Приятным сувениром станут открытки, на которых гости самостоятельно или при помощи мастера напишут свои имена и сокровенные пожелания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле, трансфер включён в стоимость

Подберём удобное для вас место встречи

Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость экскурсии для групп 5–6 чел. — от 14 000 ₽, для 7–10 чел. — от 18 000 ₽, для 7–19 чел. — от 20 000 ₽

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы