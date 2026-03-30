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Казань всеми органами чувств

Увидеть, услышать, вдохнуть и попробовать на вкус этот великолепный город
Затаите дыхание и прислушайтесь к широкому спектру ваших чувств. Чтобы познать Казань, недостаточно просто прогуляться по городу. Мы задействуем глаза, уши, язык и руки.

Попробуем традиционные сладости, расшифруем архитектурные замыслы, по возможности послушаем колокольный перезвон или даже освоим азы арабской вязи.
4.9
162 отзыва
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств
Казань всеми органами чувств

Описание экскурсии

Зрение и слух

На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана.

  • Казанский кремль — многовековая история под открытым небом. Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике.
  • Старо-Татарская слобода — насладимся красотой богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции
  • Театр кукол — полюбуемся волшебным замком, существующим в параллельной реальности
  • Собор Казанской иконы Божией Матери — вникнем в удивительную и трагическую судьбу чудотворной иконы
  • Центральная часть города — соприкоснемся с жизнью неравнодушных писателей, врачей, деятелей искусства и права, оставивших след в истории города

Вкус, аромат, осязание

По Вашему желанию (просьба сообщить об этом во время бронирования экскурсии) может быть предусмотрено посещение дома татарского купца либо мастер-класса по арабской каллиграфии.

  • Дом татарского купца — экскурсия-интерактив о быте, традициях, религии, национальных угощениях татар с возможностью осуществить фото в костюмах и чаепитием с татарскими сладостями. Экспонаты можно потрогать, пощупать руками, окунуться в непередаваемую атмосферу — культуру бытования, запахи, вкусы…
  • Мастер-класс по арабской каллиграфии. Во время мастер-класса гости смогут узнать значение арабских букв, познакомятся с чернилами и калямом, который использовался для письма на протяжении веков. Мастер научит правильно держать письменный прибор и написать самые главные буквы алфавита. Приятным сувениром станут открытки, на которых гости самостоятельно или при помощи мастера напишут свои имена и сокровенные пожелания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле, трансфер включён в стоимость
  • Подберём удобное для вас место встречи
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость экскурсии для групп 5–6 чел. — от 14 000 ₽, для 7–10 чел. — от 18 000 ₽, для 7–19 чел. — от 20 000 ₽
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в кремль (полный — 150 ₽ за чел., льготный — 130 ₽ за чел.)
  • Билеты на мастер-класс по арабской каллиграфии (650 ₽ за чел.)
  • Чаепитие с экскурсией по усадьбе (880 ₽ за чел.)
  • Проведение экскурсии на иностранном языке (английском, немецком, французском, китайском, арабском и др.) — доплата — 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2080 туристов
Здравствуйте! Я работаю в команде талантливых, эрудированных и влюблённых в свой город гидов — Алёны и Ренаты. Мы познакомились, будучи юристами, а затем выбрали профессию гида-переводчика, получив статус аккредитованных гидов. Обе специальности позволяют нам показать город, живой и самодостаточный, с разных сторон. И оставить целостное, глубокое и яркое впечатление о нём.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
7
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Екатерина
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы, великолепно доносила всю информацию, встретила, проводила, показала. Спасибо организаторам, учли все наши пожелания по машине и конечно же Светлане за такую интересную экскурсию
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,+3
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
У нас была экскурсовод Светлана. Очень нам понравилась. Знает хорошо город, отвечала на все наши вопросы,
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Ольга
на экскурсии были родители, очень довольны.
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А
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
Специально взяли авиабилеты с пересадкой в Казани. Мне очень понравился маршрут экскурсии и восторженные отзывы путешественников.
Посетили два мероприятия: дом купца Муллина и мастер-класс
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по каллиграфии арабской вязью.
Я с городом уже знакома, хотелось бы показать красоту и самобытность брату и сыну 12 лет, чтобы они тоже полюбили Казань.
И в этом преуспела прекрасная Айгуль, добрая, заботливая и чудесная женщина знающая и любящая свой город. Гуляли на территории Кремля, посетили Казанский, Благовещенский соборы и мечеть Кул Шариф.
Айгуль рассказала об их особенностях и убранстве.
Весьма благодарна организаторам и гиду, что учли все пожелания!

3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.+2
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
3 декабря я с семьей посетила сердце Татарстана.
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Ольга
Гид команды - Резеда — замечательный профессионал с огромным багажом знаний. Она могла объяснить всё, что угодно, и всегда отвечала на вопросы с остроумием и добротой. Она интересовалась нашим самочувствием
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(зная, что мы в поездке) и следила, чтобы у нас были локации, где можно было присесть и отдохнуть. Резеде пришлось переводить на английский экскурсию для одного из гостей группы, и она прекрасно с этим справилась. Она профессиональна, но при этом дружелюбна, и нам очень понравилась её экскурсия!

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Татьяна
Очень понравилась трехчасовая обзорная экскурсия по Казани с гидом Ириной. Все было очень интересно, живо и познавательно. Ирина очень эрудированный человек, хорошо знающий и любящий свой город. Поскольку мы были
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в Казани впервые, да ещё и проездом, наша задача была познакомиться с городом, насколько это возможно. Данная задача была полностью реализована, за что Ирине большое спасибо. Обязательно вернёмся в Казань уже для более глубокого знакомства.

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Леонова
3 ноября была экскурсия двое детей 6 и 8лет и два взрослых. Экскурсовод Айгуль встретила нас около нашего дома (по договорённости),большая комфортабельная машина. Отличное общение с детьми, информация интересна и познавательная. Огромное спасибо организаторам и лично Айгуль
3 ноября была экскурсия двое детей 6 и 8лет и два взрослых. Экскурсовод Айгуль встретила нас
3 ноября была экскурсия двое детей 6 и 8лет и два взрослых. Экскурсовод Айгуль встретила нас
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