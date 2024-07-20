2 часа
Квест
до 24 чел.
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Начало: Улица Татарстан, около касс театра Камала
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по Татарской слободе
Начало: Казань Татарстан д. 7
Расписание: по договоренности
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 июля 2024Спасибо большое Елене за интересную и подробную экскурсию по Татарской слободе, очень понравилось 👍 Мы первый раз в Казани и Елена в своем рассказе охватила все аспекты и особенности района Старо-Татарская слобода👌 Рекомендую🔥
- ААлина17 июля 2024Экскурсию проводила Асия Гараевна. В этот день было очень жарко, но экскурсовод всегда находила тень, где рассказывала о Старой Татарской
- ППетрова24 августа 2023Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили.
- MMailkit22 ноября 2022Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»22 ребенка участвовали, 3 гида разделили их на команды и по городу команды друг за другом искали подсказки - с интересом, призами, историческими фактами… Отзыв всех детей - лучше Обзорной и Колеса обозрения))
- MMila2 июля 2022Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейОчень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
- ООксана13 августа 2021Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейТуристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей Чак-Чака»
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