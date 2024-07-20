Экскурсии в музей чак-чака

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Чак-Чака» в Казани, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Пешая
11 отзывов
2 часа
Квест
до 24 чел.
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Начало: Улица Татарстан, около касс театра Камала
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Прогулка по Татарской слободе
Пешая
129 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по Татарской слободе
Начало: Казань Татарстан д. 7
Расписание: по договоренности
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Пешая
2 отзыва
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    20 июля 2024
    Прогулка по Татарской слободе
    Спасибо большое Елене за интересную и подробную экскурсию по Татарской слободе, очень понравилось 👍 Мы первый раз в Казани и Елена в своем рассказе охватила все аспекты и особенности района Старо-Татарская слобода👌 Рекомендую🔥
  • А
    Алина
    17 июля 2024
    Прогулка по Татарской слободе
    Экскурсию проводила Асия Гараевна. В этот день было очень жарко, но экскурсовод всегда находила тень, где рассказывала о Старой Татарской
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    Слободе. Экскурсия интересная и содержательная. Были на ней втроем: я муж и сын. Посмотрели Слободу, услышали интересные истории о людях, которые здесь жили, о событиях, которые здесь происходили.

  • П
    Петрова
    24 августа 2023
    Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
    Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили.
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    Она интересно рассказала нам всю фабулу квеста, подсказывала в тех случаях, когда у нас возникали затруднения. Пока дети азартно разгадывали ребусы и носились по улице, Лиля грамотно ответила на некоторые мои вопросы по истории Казани. В общем и целом, у нас осталось море положительных эмоций, а также сладкий приз:)))))

  • M
    Mailkit
    22 ноября 2022
    Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
    22 ребенка участвовали, 3 гида разделили их на команды и по городу команды друг за другом искали подсказки - с интересом, призами, историческими фактами… Отзыв всех детей - лучше Обзорной и Колеса обозрения))
  • M
    Mila
    2 июля 2022
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Очень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
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    места и полезные советы по маршруту. Мы часть пунктов пропустили сначала, и все равно по продолжительности - около трёх часов. Очень удобно, что можно прерваться, а потом продолжить. И повторить рассказ, если кто-то с первого раза не все понял. Детям (12 лет) тоже было интересно. Озвучивает экскурсию приятный женский голос. Мы купили одну экскурсию, но слушали вчетвером (без наушников). Рекомендую всем!

  • О
    Оксана
    13 августа 2021
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Туристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
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    рекомендациям гида) сложновато, надо прокрутить этапы вперёд 4) удобно для компании из 2-3 человек, платишь за 1 экскурсию, а получают её все 5) свободен в своём выборе темпа, начала и окончания пути P.s. к сожалению, до конца я чуть-чуть не дошла, срочно надо было уехать, так что будет повод вернуться и дослушать

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей Чак-Чака»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
  2. Прогулка по Татарской слободе
  3. Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кремль
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Музей Чак-Чака" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 6 360. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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