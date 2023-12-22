Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Добавьте пикантный штрих в рисунок повседневности, совершив ароматное путешествие в традиции Татарстана! Наша экскурсия начнётся в музее «Дом чая», где вы узнаете секреты приготовления этого напитка и попробуете разные сорта.
Затем мы отправимся изучать город: погуляем по Казанскому кремлю, полюбуемся Театром кукол, увидим старинные мечети и купеческие дома.
Затем мы отправимся изучать город: погуляем по Казанскому кремлю, полюбуемся Театром кукол, увидим старинные мечети и купеческие дома.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тот самый чай
Первым делом заглянем в музей «Дом чая», где восточная мудрость и татарское гостеприимство объединяются с русским размахом. Вы узнаете:
- Происхождение чая и его виды
- Способы заваривания
- Чайный путь из Китая в Россию
- Как проходит татарское чаепитие
А также сможете продегустировать самые известные сорта китайского чая!
Главные достопримечательности
Во второй части программы отправимся на экскурсию по основным достопримечательностям города. Вы увидите:
- Казанский Кремль — главный музей Татарстана под открытым небом, бережно хранящий многовековую историю. Посетим красавицу-мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, посмотрим на падающую башню Сююмбике.
- Старо-Татарская слобода — «жемчужное ожерелье», состоящие из богатых купеческих домов, старинных мечетей и духа татарской интеллигенции.
- Театр кукол — архитектурное чудо города, построенное в виде сказочного замка.
- Собор Казанской иконы Божией Матери — место, где хранится чудотворная икона. Познакомимся с её удивительной и трагической судьбой.
- Казанский университет — один из старейших в России. В его стенах обучались В. Ульянов — Ленин, С. Аксаков, Л. Толстой.
- Дворец земледельцев — монументальное здание с вписанным в экстерьер живописным деревом изумрудного цвета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Audi Q3. Трансфер включён в стоимость.
- Экскурсия можно провести и для большего количества участников, стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в Казанский кремль: взрослый — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
- Билеты в музей «Дом чая»: взрослый — 350 руб. /чел., льготный — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 514 туристов
Здравствуйте! Я работаю в команде талантливых, эрудированных и влюблённых в свой город гидов — Алёны и Ренаты. Мы познакомились, будучи юристами, а затем выбрали профессию гида-переводчика, получив статус аккредитованных гидов. Обе специальности позволяют нам показать город, живой и самодостаточный, с разных сторон. И оставить целостное, глубокое и яркое впечатление о нём.
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