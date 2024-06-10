Казанские некрополи

Посетить места, где покоятся выдающиеся казанцы, и узнать много интересного об их судьбах
Эта экскурсия — не о смерти, а о жажде жизни, стремлении к новым высотам, вечном и иногда приземлённом.

Мы посетим старейшие городские кладбища и некрополи, где покоятся выдающиеся учёные, поэты, врачи, первооткрыватели и политики.

Через истории о знаменитых казанцах вы приблизитесь к событиям прошлых веков, по-новому посмотрите на столицу Татарстана и её жителей.
Казанские некрополи
Казанские некрополи
Казанские некрополи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Арское кладбище, самое старое из действующих. Здесь похоронены известные казанцы, жившие в 19–20 веках — основоположник неевклидовой геометрии Николай Лобачевский, один из лучших архитекторов Поволжья 19 века Михаил Коринфский, основатель казанской акушерско-гинекологической школы Викторин Груздев и другие.

Аллея славы, где покоятся революционеры и военные — политический деятель Абрам Комлев, первый пилот гражданской авиации Татарии Николай Бычков и другие. Мы также увидим могилы поэта Хади Такташа и драматурга Галиасгара Камала.

Некрополь Кизического монастыря, где между монастырских могил встречаются захоронения учёных и общественных деятелей. Среди них астроном и первооткрыватель Антарктиды Иван Симонов, а также казанский губернатор, дед Льва Толстого — Илья Толстой.

Ново-Татарское кладбище, один из трёх главных некрополей татарского народа. Тут нашли последнее пристанище народный поэт Габдулла Тукай, учёные и философы Шигабутдин Марджани и Каюм Насыри, математик Хамид Муштари и многие другие.

Монастырский некрополь и ханский мавзолей, расположенные на территории Казанского Кремля

О чём поговорим:

  • Вы услышите о выдающихся учёных, героях и деятелях, которые внесли свой вклад в развитие города, а также в российскую и мировую науку и культуру
  • Совершите неожиданные для себя открытия, связав события российской истории с прошлым казанских татар
  • По-новому взглянете на Казань и её жителей

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Lada Vesta и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей-заповедник «Казанский кремль» — 150 руб. /чел.
  • Экскурсия можно провести на вашем транспорте. В таком случае её стоимость составит 4550 руб.
  • Можем забрать вас из удобного вам места за дополнительную плату. Подробности обсудим в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Н. Ершова, у центрального входа на Арское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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