Арское кладбище, самое старое из действующих. Здесь похоронены известные казанцы, жившие в 19–20 веках — основоположник неевклидовой геометрии Николай Лобачевский, один из лучших архитекторов Поволжья 19 века Михаил Коринфский, основатель казанской акушерско-гинекологической школы Викторин Груздев и другие.
Аллея славы, где покоятся революционеры и военные — политический деятель Абрам Комлев, первый пилот гражданской авиации Татарии Николай Бычков и другие. Мы также увидим могилы поэта Хади Такташа и драматурга Галиасгара Камала.
Некрополь Кизического монастыря, где между монастырских могил встречаются захоронения учёных и общественных деятелей. Среди них астроном и первооткрыватель Антарктиды Иван Симонов, а также казанский губернатор, дед Льва Толстого — Илья Толстой.
Ново-Татарское кладбище, один из трёх главных некрополей татарского народа. Тут нашли последнее пристанище народный поэт Габдулла Тукай, учёные и философы Шигабутдин Марджани и Каюм Насыри, математик Хамид Муштари и многие другие.
Монастырский некрополь и ханский мавзолей, расположенные на территории Казанского Кремля
О чём поговорим:
Вы услышите о выдающихся учёных, героях и деятелях, которые внесли свой вклад в развитие города, а также в российскую и мировую науку и культуру
Совершите неожиданные для себя открытия, связав события российской истории с прошлым казанских татар
По-новому взглянете на Казань и её жителей
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Lada Vesta и услуги гида
Дополнительно оплачиваются билеты в музей-заповедник «Казанский кремль» — 150 руб. /чел.
Экскурсия можно провести на вашем транспорте. В таком случае её стоимость составит 4550 руб.
Можем забрать вас из удобного вам места за дополнительную плату. Подробности обсудим в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
На улице Н. Ершова, у центрального входа на Арское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1079 туристов
Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы команда гидов, которые поведут вас в странствие по большой истории нашего родного края. Из экскурсий вы почерпнёте немало интересного о традициях народов, проживающих в Татарстане читать дальше
и соседних регионах, об их обычаях. Для нас важно, чтобы у вас остались только самые приятные впечатления от путешествия. Поэтому мы ответственно относимся к делу и готовы делиться с вами хорошим настроением и увлекательными историями. С уважением, Гульназ и Ко.