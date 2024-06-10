Эта экскурсия — не о смерти, а о жажде жизни, стремлении к новым высотам, вечном и иногда приземлённом. Мы посетим старейшие городские кладбища и некрополи, где покоятся выдающиеся учёные, поэты, врачи, первооткрыватели и политики. Через истории о знаменитых казанцах вы приблизитесь к событиям прошлых веков, по-новому посмотрите на столицу Татарстана и её жителей.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Арское кладбище, самое старое из действующих. Здесь похоронены известные казанцы, жившие в 19–20 веках — основоположник неевклидовой геометрии Николай Лобачевский, один из лучших архитекторов Поволжья 19 века Михаил Коринфский, основатель казанской акушерско-гинекологической школы Викторин Груздев и другие.

Аллея славы, где покоятся революционеры и военные — политический деятель Абрам Комлев, первый пилот гражданской авиации Татарии Николай Бычков и другие. Мы также увидим могилы поэта Хади Такташа и драматурга Галиасгара Камала.

Некрополь Кизического монастыря, где между монастырских могил встречаются захоронения учёных и общественных деятелей. Среди них астроном и первооткрыватель Антарктиды Иван Симонов, а также казанский губернатор, дед Льва Толстого — Илья Толстой.

Ново-Татарское кладбище, один из трёх главных некрополей татарского народа. Тут нашли последнее пристанище народный поэт Габдулла Тукай, учёные и философы Шигабутдин Марджани и Каюм Насыри, математик Хамид Муштари и многие другие.

Монастырский некрополь и ханский мавзолей, расположенные на территории Казанского Кремля

О чём поговорим:

Вы услышите о выдающихся учёных, героях и деятелях, которые внесли свой вклад в развитие города, а также в российскую и мировую науку и культуру

Совершите неожиданные для себя открытия, связав события российской истории с прошлым казанских татар

По-новому взглянете на Казань и её жителей

Организационные детали