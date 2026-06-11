Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Влюбиться в Казань за 3 часа

Старинные и современные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проедете по историческому центру по следам Шаляпина, Горького, Льва Толстого и Пушкина.

Посетите кремль, ощутите колорит прошлого в Старо-татарской слободе и прогуляетесь по улице местных миллионеров. А мы расскажем о татарских традициях, праздниках, религии и менталитете.
5
86 отзывов
Влюбиться в Казань за 3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа

Описание экскурсии

Символы города

Вы побываете в сердце татарской столицы — Казанском кремле. Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня. Рассмотрите древние мечети в Старо-татарской слободе и полюбуетесь таинственным озером Кабан. А также оцените новейшие достопримечательности: ЗАГС в виде огромной чаши и театр кукол «Экият», напоминающий сказочный дворец.

Казань изнутри

Казань славится самобытными традициями и культурой. Вы узнаете, как мусульмане отмечают свадьбу и другие праздники. А еще: почему два самых известных местных студента — Лев Толстой и Владимир Ульянов — не окончили университет. Кроме того, раскроете происхождение казанских татар и узнаете, что привезти из Татарстана кроме чак-чака.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Škoda Karoq
  • Входные билеты в кремль не включены в стоимость — 190 ₽/взрослый, 180 ₽/льготный
  • Экскурсия подойдёт путешественникам от 16 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дания
Дания — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1623 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Дания, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2006 года. Мы с коллегами проводим увлекательные экскурсии для взрослых и детей. Стараемся найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и показать Казань с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
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2
1
А
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось, в комфортном темпе провести обзорную экскурсию. С удовольствием порекомендую друзьям и знакомым.
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
Благодарим Данию, за очень интересное и познавательное погружение в историю города Казани. Нашей семье очень понравилось,
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О
Прекрасно организована экскурсия.
Комфортно, интересно. Дания смогла за 3 часа показать нам всю красоту Казани.
Рассказала много полезной для туриста информации.
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Кристина
Большое спасибо Дании за прекрасную экскурсию по Казани! Было очень интересно, живо и увлекательно — мы буквально влюбились в город с первого взгляда. Отдельное спасибо за отличные рекомендации мест, которые стоит посетить. Благодаря вам знакомство с Казанью получилось по-настоящему особенным!
Большое спасибо Дании за прекрасную экскурсию по Казани! Было очень интересно, живо и увлекательно — мы
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С
Лучшая экскурсия, с отличным гидом Дания. Мы с подругой решили что необходимо узнать Казань получше да можно с фотографироваться, посмотреть вечерний подсветку, но хотелось познакомиться и с историей Казани и
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поэтому выбрали экскурсию с гидом Дания. Она была сама за рулём и очень подробно, и очень интересно рассказывала и показывала интереснейшие места Казани. Дания действительно помогла всем сердцем полюбить Казань за что ей большое спасибо❤️🌺

Лучшая экскурсия, с отличным гидом Дания. Мы с подругой решили что необходимо узнать Казань получше да
Лучшая экскурсия, с отличным гидом Дания. Мы с подругой решили что необходимо узнать Казань получше да
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Т
идеальный маршрут, чтобы действительно влюбиться в Казань. Дания высококлассный гид и красивая умная эрудированная девушка. С момента оформления заказа Дания сразу направила нам полезные советы по гастрономии Казани. Всё было
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пунктуально, ёмко, легко, четко и комфортно. Если хотите получить удовольствие от знакомств с прекрасным городом на хорошем профессиональном уровне в компании приятного компетентного местного жителя-эта экскурсия для Вас. Огромное спасибо! Наилучшие рекомендации! вернемся.

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Т
Спасибо Дания огромное!!! За рекомендации,за подробный план отдыха, расписание мероприятий! Мы очень рады,что наше знакомство с Казанью состоялось именно с ней!! Нам понравилось все и подача материала, знания,и ее обаяние! Будем рекомендовать друзьям начинать знакомство с городом Казань именно с Данией!!
Спасибо Дания огромное!!! За рекомендации,за подробный план отдыха, расписание мероприятий! Мы очень рады,что наше знакомство с
Спасибо Дания огромное!!! За рекомендации,за подробный план отдыха, расписание мероприятий! Мы очень рады,что наше знакомство с
Спасибо Дания огромное!!! За рекомендации,за подробный план отдыха, расписание мероприятий! Мы очень рады,что наше знакомство с
Спасибо Дания огромное!!! За рекомендации,за подробный план отдыха, расписание мероприятий! Мы очень рады,что наше знакомство с
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