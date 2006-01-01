Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Символы города

Вы побываете в сердце татарской столицы ⭐️ — Казанском Кремле. Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня. Прогуляетесь 👣 по улице миллионеров, рассмотрите древние мечети в Старо-татарской слободе и полюбуетесь таинственным озером Кабан. А также оцените новейшие достопримечательности: ЗАГС в виде огромной чаши и театр кукол «Экият», напоминающий сказочный дворец.

Казань изнутри

Казань славится самобытными традициями и культурой. Вы узнаете, как мусульмане отмечают свадьбу и другие праздники, как проходили свидания в XIX веке и какую косметику предпочитали женщины 150 лет назад. А еще: почему два самых известных местных студента — Лев Толстой и Владимир Ульянов — не окончили университет. Кроме того, раскроете происхождение казанских татар и узнаете, что привезти из Татарстана кроме чак-чака.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.