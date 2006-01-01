Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Влюбиться в Казань за 3 часа!

Старинные и современные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии

Дания
Дания – представитель из Казани
Вы проедете по историческому центру по следам Шаляпина, Горького, Льва Толстого и Пушкина.

Посетите Кремль, ощутите колорит прошлого в Старо-татарской слободе и прогуляетесь 👣 по улице местных миллионеров.

А мы расскажем о татарских традициях, праздниках, религии и менталитете.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!

Что вас ожидает

Символы города
Вы побываете в сердце татарской столицы ⭐️ — Казанском Кремле. Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня. Прогуляетесь 👣 по улице миллионеров, рассмотрите древние мечети в Старо-татарской слободе и полюбуетесь таинственным озером Кабан. А также оцените новейшие достопримечательности: ЗАГС в виде огромной чаши и театр кукол «Экият», напоминающий сказочный дворец.

Казань изнутри
Казань славится самобытными традициями и культурой. Вы узнаете, как мусульмане отмечают свадьбу и другие праздники, как проходили свидания в XIX веке и какую косметику предпочитали женщины 150 лет назад. А еще: почему два самых известных местных студента — Лев Толстой и Владимир Ульянов — не окончили университет. Кроме того, раскроете происхождение казанских татар и узнаете, что привезти из Татарстана кроме чак-чака.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.

Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!
Влюбиться в Казань за 3 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дания
Дания
Здравствуйте. Меня зовут Дания, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2006 года. Мы с коллегами проводим увлекательные экскурсии для взрослых и детей. Стараемся найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и показать Казань с лучшей стороны.
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