Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Вы проедете по историческому центру по следам Шаляпина, Горького, Льва Толстого и Пушкина. Посетите кремль, ощутите колорит прошлого в Старо-татарской слободе и прогуляетесь по улице местных миллионеров. А мы расскажем о татарских традициях, праздниках, религии и менталитете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы города

Вы побываете в сердце татарской столицы — Казанском кремле. Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня. Рассмотрите древние мечети в Старо-татарской слободе и полюбуетесь таинственным озером Кабан. А также оцените новейшие достопримечательности: ЗАГС в виде огромной чаши и театр кукол «Экият», напоминающий сказочный дворец.

Казань изнутри

Казань славится самобытными традициями и культурой. Вы узнаете, как мусульмане отмечают свадьбу и другие праздники. А еще: почему два самых известных местных студента — Лев Толстой и Владимир Ульянов — не окончили университет. Кроме того, раскроете происхождение казанских татар и узнаете, что привезти из Татарстана кроме чак-чака.

Организационные детали