Казанский Арбат: мобильный квест-фотоохота на улице Баумана (без гида)

Прогулка по главной улице Казани вместе с любимым героем детства - Шариком из «Простоквашино»
Пёс Шарик, герой мультфильма «Трое из Простоквашино», работает фотожурналистом. Он приехал в Казань, чтобы заняться фотоохотой.

Если у Шарика получится сделать интересный репортаж об улице Баумана, то на заработанные деньги он сможет купить себе новую камеру! Готовы прийти к нему на помощь?
Описание фото-прогулки

Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются.

Вы увидите:

  • Улицу Баумана
  • Памятник Казанскому коту
  • Памятник карете Екатерины II
  • Драматический театр
  • Дом печати
  • Памятник «Нулевой меридиан Казани»
  • Дом В. Е. Соломина
  • Колокольню Богоявленского собора из красного кирпича
  • Фонтан Су-анасы

Вы узнаете:

  • Историю улицы Баумана
  • Как коты могут исполнять желания
  • Где находится нулевой километр Казани
  • Кто такая Су-анасы
  • Как казанские коты спасли Зимний дворец

Организационные детали

  • Программа 5+
  • Вы можете купить квест в приложении и начать проходить его в любое удобное время
  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Никто вас не ограничивает и не торопит! Можно пройти квест за 2 часа или уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

