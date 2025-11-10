Пёс Шарик, герой мультфильма «Трое из Простоквашино», работает фотожурналистом. Он приехал в Казань, чтобы заняться фотоохотой.
Если у Шарика получится сделать интересный репортаж об улице Баумана, то на заработанные деньги он сможет купить себе новую камеру! Готовы прийти к нему на помощь?
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются.
Вы увидите:
- Улицу Баумана
- Памятник Казанскому коту
- Памятник карете Екатерины II
- Драматический театр
- Дом печати
- Памятник «Нулевой меридиан Казани»
- Дом В. Е. Соломина
- Колокольню Богоявленского собора из красного кирпича
- Фонтан Су-анасы
Вы узнаете:
- Историю улицы Баумана
- Как коты могут исполнять желания
- Где находится нулевой километр Казани
- Кто такая Су-анасы
- Как казанские коты спасли Зимний дворец
Организационные детали
- Программа 5+
- Вы можете купить квест в приложении и начать проходить его в любое удобное время
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Никто вас не ограничивает и не торопит! Можно пройти квест за 2 часа или уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
