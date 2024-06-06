Смотровые площадки Казани

1 чел.
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Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
«В финале экскурсии обязательно выйдем на самую красивую панорамную площадку, откуда весь город виден как на ладони»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Далее отправимся в сам кремль, чтобы побывать на смотровой площадке, оценить современные постройки в его стенах и убедиться, как гармонично в Казани соединяется прошлое с настоящим»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Услышите, как прославилась падающая башня царицы Сююмбике, полюбуетесь видами со смотровой площадки»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
«Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы»
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
«Панорамная площадка Казанской чаши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«Вас ждут высокие смотровые площадки, откуда видно место слияния двух рек, старинные и современные районы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Со смотровой площадки вы полюбуетесь Дворцом Земледельцев и панорамой на реку Казанку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«А также подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой современного города, раскинувшегося на берегах реки Казанки»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«У вас будет время, чтобы рассмотреть кружевные балконы и своды, а затем мы поднимемся на смотровую площадку внутри мечети»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Вы посетите смотровую площадку с потрясающим видом на центр города»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля, а со смотровой площадки полюбуетесь роскошным видом на город»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Услышите легенду падающей башни Сююмбике, а с высокой смотровой площадки полюбуетесь видом на город и реку Казанку»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлевских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Со смотровой площадки открывается вид на набережную Казанки, центр семьи «Казан» и стадион «Ак Барс Арена»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«А со смотровой площадки оцените виды новой и старой Казани»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
«А также подниметесь на смотровые площадки с прекрасными видами»
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
«Я расскажу о царице Сююмбике у названной в честь неё башни, покажу самые красивые смотровые площадки кремля и подскажу удачные ракурсы для фото»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Кроме того, за время прогулки вы полюбуетесь городом с двух смотровых площадок, отдохнете в сквере с памятником зодчим Казанского кремля и осмотрите территорию пушечного двора, построенного по приказу Петра Первого»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Вы прокатитесь по знаменитому вантовому мосту и окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Вы побываете на лучших смотровых площадках города и рассмотрите с высоты кремль, мост Миллениум, речку Казанка и футуристические жилые комплексы, подсвеченные в виде флагов России и Татарстана»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Со смотровой площадки вам откроется вид на Дворец земледельцев, набережную Казанки, ледовый дворец и «Казань Арену»»
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Вероника, наш гид, очень интересно её провела. Понравилась спокойная живая манера изложения исторических событий и доброжелательность. Спасибо!
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ТТатьяна5 июня 2024Все супер, рекомендую)
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ННаталия5 июня 2024Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ЛЛариса4 июня 2024Хорошая организация, удобный мини-вэн Мерседес с хорошим водителем. Экскурсовод много знающий и хорошо излагающий обширный материал. Доброжелательная женщина. Было интересно. Подкачала погода, сильный ливень. Экскурсию однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Смотровые площадки»
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