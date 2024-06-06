Смотровые площадки Казани

Найдено 27 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Казани, цены от 1 043 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
«В финале экскурсии обязательно выйдем на самую красивую панорамную площадку, откуда весь город виден как на ладони»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Далее отправимся в сам кремль, чтобы побывать на смотровой площадке, оценить современные постройки в его стенах и убедиться, как гармонично в Казани соединяется прошлое с настоящим»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Услышите, как прославилась падающая башня царицы Сююмбике, полюбуетесь видами со смотровой площадки»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
«Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы»
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Казань - нескучная визитная карточка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
«Панорамная площадка Казанской чаши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900 за всё до 5 чел.
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«Вас ждут высокие смотровые площадки, откуда видно место слияния двух рек, старинные и современные районы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Со смотровой площадки вы полюбуетесь Дворцом Земледельцев и панорамой на реку Казанку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«А также подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой современного города, раскинувшегося на берегах реки Казанки»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«У вас будет время, чтобы рассмотреть кружевные балконы и своды, а затем мы поднимемся на смотровую площадку внутри мечети»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Вы посетите смотровую площадку с потрясающим видом на центр города»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля, а со смотровой площадки полюбуетесь роскошным видом на город»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Услышите легенду падающей башни Сююмбике, а с высокой смотровой площадки полюбуетесь видом на город и реку Казанку»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлевских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Со смотровой площадки открывается вид на набережную Казанки, центр семьи «Казан» и стадион «Ак Барс Арена»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в самобытную Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«А со смотровой площадки оцените виды новой и старой Казани»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Казанский кремль с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
«А также подниметесь на смотровые площадки с прекрасными видами»
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800 за всё до 10 чел.
Казань: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
«Я расскажу о царице Сююмбике у названной в честь неё башни, покажу самые красивые смотровые площадки кремля и подскажу удачные ракурсы для фото»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Кроме того, за время прогулки вы полюбуетесь городом с двух смотровых площадок, отдохнете в сквере с памятником зодчим Казанского кремля и осмотрите территорию пушечного двора, построенного по приказу Петра Первого»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Вы прокатитесь по знаменитому вантовому мосту и окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Вы побываете на лучших смотровых площадках города и рассмотрите с высоты кремль, мост Миллениум, речку Казанка и футуристические жилые комплексы, подсвеченные в виде флагов России и Татарстана»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
637 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Со смотровой площадки вам откроется вид на Дворец земледельцев, набережную Казанки, ледовый дворец и «Казань Арену»»
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Вероника, наш гид, очень интересно её провела. Понравилась спокойная живая манера изложения исторических событий и доброжелательность. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
    читать дальше

    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Все супер, рекомендую)
  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
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    от рассказа, засыпала вопросами по теме и не по теме))) Вероника отвечала на все, спокойно и с любовью. Одна из самых удачных наших экскурсий.

  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
    Хорошая организация, удобный мини-вэн Мерседес с хорошим водителем. Экскурсовод много знающий и хорошо излагающий обширный материал. Доброжелательная женщина. Было интересно. Подкачала погода, сильный ливень. Экскурсию однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
  2. Центр Казани за 3 часа
  3. Казань: первые впечатления о третьей столице
  4. Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
  5. Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 1 043 до 12 670 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4024 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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