Прогулка понравится путешественникам, которые любят свободу. Ведь у аудиоэкскурсии нет привязки к группе или времени — только вы и прекрасный город! Мы составили маршрут по улицам, где запутаться проще простого — сплошной лабиринт переулков и тупиков. Но вы не потеряетесь: в телеграм-боте будут координаты локаций, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание аудиогида

На маршруте вам встретятся как известные достопримечательности, так и неочевидные локации, среди которых:

Старинная церковь, в которой крестили знаменитого художника Николая Фешина

Мечеть Ирек — современная, но очень красивая

Усадьба Горталовых — место, где прошла юность Льва Толстого

Чайный домик с интересными архитектурными элементами — один из немногих деревянных домов в посаде

Тюремный замок — необычная для центра города локация

Дом Чекмарева — Вилькена. История казанского библиофила и его коллекции с редкими экземплярами

Вы узнаете:

Историю успеха композитора Софии Губайдуллиной, которая до 93 лет продолжала писать музыку

Что осталось от усадьбы Горталовых

В какой беседке любил помечтать юный Лев Толстой

Любителям загадок понравится фрагмент про созерцавель, песняну и зерцальню (Что это такое? Узнаете, когда послушаете!). А если захотите пощекотать нервы, обратите особое внимание на фрагмент про самую опасную дореволюционную профессию и дело людоеда Суклетина.

Организационные детали