Прогулка понравится путешественникам, которые любят свободу.
Ведь у аудиоэкскурсии нет привязки к группе или времени — только вы и прекрасный город! Мы составили маршрут по улицам, где запутаться проще простого — сплошной лабиринт переулков и тупиков.
Но вы не потеряетесь: в телеграм-боте будут координаты локаций, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
На маршруте вам встретятся как известные достопримечательности, так и неочевидные локации, среди которых:
- Старинная церковь, в которой крестили знаменитого художника Николая Фешина
- Мечеть Ирек — современная, но очень красивая
- Усадьба Горталовых — место, где прошла юность Льва Толстого
- Чайный домик с интересными архитектурными элементами — один из немногих деревянных домов в посаде
- Тюремный замок — необычная для центра города локация
- Дом Чекмарева — Вилькена. История казанского библиофила и его коллекции с редкими экземплярами
Вы узнаете:
- Историю успеха композитора Софии Губайдуллиной, которая до 93 лет продолжала писать музыку
- Что осталось от усадьбы Горталовых
- В какой беседке любил помечтать юный Лев Толстой
Любителям загадок понравится фрагмент про созерцавель, песняну и зерцальню (Что это такое? Узнаете, когда послушаете!). А если захотите пощекотать нервы, обратите особое внимание на фрагмент про самую опасную дореволюционную профессию и дело людоеда Суклетина.
Организационные детали
- Это аудиопрограмма, не предполагающая участие гида
- Обязательно возьмите с собой заряженный телефон и наушники
- После покупки экскурсии можно пройти по маршруту в любое время и неограниченное количество раз — доступ останется у вас навсегда
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тюремного замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 442 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 авг 2025
Материал и подача экскурсии отличные, но с маршрутом и ориентирами надо поработать. Я кружила вокруг нужного дома и никак не могли его найти. Может добавите точные адреса объектов, визуально с карты сложно понять правильно нашла или нет. Ну и предлагаю строить маршрут с учётом того, что человек в городе первый раз и отличается географическим кретинизмом)))
М
Мария
2 авг 2025
Это уже моя вторая аудиоэкскурсия — первая оставила настолько сильное впечатление, что я сразу купила эту часть и запланировала прогулку в самое ближайшее время.
G
Guzel
12 июл 2025
Аудиоэкскурсия очень интересная.
Я много раз ходила по этому маршруту, проходила мимо этих зданий и понятия не имела какую историю они хранят в себе.
Маршрут очень удобный и понятный. Голос рассказчика очень приятный)
Узнала для себя много нового и интересного, по другому взглянула на уже привычные улочки любимого города)
