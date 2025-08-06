Мои заказы

Казанский посад и его ускользающая красота

Душевные и информативные рассказы о старой Казани в аудиоформате Telegram-бота
Прогулка понравится путешественникам, которые любят свободу.

Ведь у аудиоэкскурсии нет привязки к группе или времени — только вы и прекрасный город! Мы составили маршрут по улицам, где запутаться проще простого — сплошной лабиринт переулков и тупиков.

Но вы не потеряетесь: в телеграм-боте будут координаты локаций, фотографии из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами.
Описание аудиогида

На маршруте вам встретятся как известные достопримечательности, так и неочевидные локации, среди которых:

  • Старинная церковь, в которой крестили знаменитого художника Николая Фешина
  • Мечеть Ирек — современная, но очень красивая
  • Усадьба Горталовых — место, где прошла юность Льва Толстого
  • Чайный домик с интересными архитектурными элементами — один из немногих деревянных домов в посаде
  • Тюремный замок — необычная для центра города локация
  • Дом Чекмарева — Вилькена. История казанского библиофила и его коллекции с редкими экземплярами

Вы узнаете:

  • Историю успеха композитора Софии Губайдуллиной, которая до 93 лет продолжала писать музыку
  • Что осталось от усадьбы Горталовых
  • В какой беседке любил помечтать юный Лев Толстой

Любителям загадок понравится фрагмент про созерцавель, песняну и зерцальню (Что это такое? Узнаете, когда послушаете!). А если захотите пощекотать нервы, обратите особое внимание на фрагмент про самую опасную дореволюционную профессию и дело людоеда Суклетина.

Организационные детали

  • Это аудиопрограмма, не предполагающая участие гида
  • Обязательно возьмите с собой заряженный телефон и наушники
  • После покупки экскурсии можно пройти по маршруту в любое время и неограниченное количество раз — доступ останется у вас навсегда
  • На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тюремного замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 442 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
и немного грустили, что не можем подобрать для себя идеальный способ знакомства с новыми городами. Групповые экскурсии нам не по душе, а на подготовку маршрута под свои интересы уходит слишком много времени. Мы подумали, как было бы здорово не выстраивать маршрут заранее, не гуглить историю каждого здания, а просто спокойно гулять — чтобы кто-то вёл за руку по нужным локациям и рассказывал простым языком интересные факты. В любое время: в обеденный перерыв, когда есть с кем оставить малыша или во время пересадки в городе. Так родились наши экскурсии с виртуальным гидом!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Анна
6 авг 2025
Материал и подача экскурсии отличные, но с маршрутом и ориентирами надо поработать. Я кружила вокруг нужного дома и никак не могли его найти. Может добавите точные адреса объектов, визуально с карты сложно понять правильно нашла или нет. Ну и предлагаю строить маршрут с учётом того, что человек в городе первый раз и отличается географическим кретинизмом)))
М
Мария
2 авг 2025
Это уже моя вторая аудиоэкскурсия — первая оставила настолько сильное впечатление, что я сразу купила эту часть и запланировала прогулку в самое ближайшее время.
Часто гуляю по Казани, но раньше почти
Часто гуляю по Казани, но раньше почти
не задумывалась:"А что было в этом доме? Какова его история?" Обычно просто наслаждаешься красотой города, не вникая в детали. А тут — приятный голос в наушниках и новое восприятие знакомых улиц.
Особенно понравилось, что маршрут не типично туристический. Он позволяет взглянуть на Казань как на живой город с богатым прошлым, почувствовать отношение к истории, быту, людям того времени. Однозначно экскурсия будет интересна не только туристам, но и жителям города.

Отдельный плюс — дополнительные материалы в чате. Они дополняют рассказ и делают его ещё более насыщенным.

Если у вас есть час свободного времени или вы просто решили пройтись до 5 тысяч шагов — это отличное сопровождение. Лёгкое, увлекательное и действительно полезное. К тому же, если любите устраивать фотосет, то вы будете идти в своем темпе и никто не будет торопить или отвлекать.

Это уже моя вторая аудиоэкскурсия — первая оставила настолько сильное впечатление, что я сразу купила эту
G
Guzel
12 июл 2025
Аудиоэкскурсия очень интересная.
Я много раз ходила по этому маршруту, проходила мимо этих зданий и понятия не имела какую историю они хранят в себе.
Маршрут очень удобный и понятный. Голос рассказчика очень приятный)
Узнала для себя много нового и интересного, по другому взглянула на уже привычные улочки любимого города)
Аудиоэкскурсия очень интересная.

