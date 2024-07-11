Красивые виды и панорамы Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Казани, цены от 740 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань - нескучная визитная карточка
На машине
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
7 900 за всё до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
На машине
скидка
20%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Я расскажу об архитектуре сооружения, а вы сделаете снимки на фоне мифических символов и яркой панорамы кремля»
67005 360 за всё до 4 чел.
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Пешая
5 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Крепостные стены и башни, мечеть Кул-Шариф, панорамы города и не только
Начало: У Спасской башни
22 июля в 09:30
31 июля в 09:30
740 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    11 июля 2024
    Казань - нескучная визитная карточка
    Константин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массу информации о городе, республике,
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    исторических местах и событиях!!! Рассказано на одном дыхании- грамотно, красиво и очень интересно. Он ответил на все наши вопросы о практически всех достопримечательностях Казани. Замечательно провели время!! Большое спасибо!!!

    Константин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массуКонстантин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массуКонстантин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массуКонстантин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массуКонстантин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массуКонстантин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массу
  • И
    Инна
    9 июля 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    После этой экскурсии влюбились в Казань. Потрясающий город, богатая самобытная культура, архитектура, вкусная еда. Но, самое главное, мы увидели, как
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    любят и ценят свой город его жители. Алмаз -очень интересный рассказчик, настоящий патриот своего города. Он показал нам места, которые говорили сами за себя. Здесь думают и заботятся о людях, о молодежи. Конечно, будем рекомендовать для посещения город своим друзьям и Алмаза, как гида. Сложилось ощущение, что мы знали его много лет. Эрудированный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора.

  • Н
    Надежда
    4 июля 2024
    Казань - нескучная визитная карточка
    Чудесная экскурсия! У нас был очень интересный маршрут, узнали много информации о Казани, как основной, так и дополнительной, которую не найдешь в интернете. Спасибо большое 🙏
  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Казань - нескучная визитная карточка
    Комфортная хорошая экскурсия с гидом Зиля
  • В
    Вероника
    26 мая 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного
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    и познавательного, сделали классные кадры на память и увидели самые красивые места города. ❤️ Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%

    Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    Всё понравилось, самые красивые места посмотрели! Приятный гид, интересно и с юмором рассказал о достопримечательностях и не только!)

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Панорамы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казань - нескучная визитная карточка
  2. Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
  3. Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кремль
  5. Кул-Шариф
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 740 до 7 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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