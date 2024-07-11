читать дальше

любят и ценят свой город его жители. Алмаз -очень интересный рассказчик, настоящий патриот своего города. Он показал нам места, которые говорили сами за себя. Здесь думают и заботятся о людях, о молодежи. Конечно, будем рекомендовать для посещения город своим друзьям и Алмаза, как гида. Сложилось ощущение, что мы знали его много лет. Эрудированный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора.