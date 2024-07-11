1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеКазань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
7 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Я расскажу об архитектуре сооружения, а вы сделаете снимки на фоне мифических символов и яркой панорамы кремля»
67005 360₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Крепостные стены и башни, мечеть Кул-Шариф, панорамы города и не только
Начало: У Спасской башни
22 июля в 09:30
31 июля в 09:30
740₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда11 июля 2024Константин провел для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массу информации о городе, республике,
- ИИнна9 июля 2024После этой экскурсии влюбились в Казань. Потрясающий город, богатая самобытная культура, архитектура, вкусная еда. Но, самое главное, мы увидели, как
- ННадежда4 июля 2024Чудесная экскурсия! У нас был очень интересный маршрут, узнали много информации о Казани, как основной, так и дополнительной, которую не найдешь в интернете. Спасибо большое 🙏
- ЮЮлия3 июля 2024Комфортная хорошая экскурсия с гидом Зиля
- ВВероника26 мая 2024Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного
- ЕЕкатерина25 мая 2024Всё понравилось, самые красивые места посмотрели! Приятный гид, интересно и с юмором рассказал о достопримечательностях и не только!)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Панорамы»
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