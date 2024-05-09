На один день мы покинем Казань и отправимся в Йошкар-Олу, которая из города, возведенного для укрепления границ, превратилась в чудо современной архитектуры.
Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные.
Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 12:00
Что вас ожидает:
- Царевококшайский Kpемль
- Музей сказки
- Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина
Описание экскурсии
Что вас ждет
Экскурсия из Казани в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведён с целью укрепления границ, а в итоге стал чудом современной архитектуры. На экскурсии вы увидите главные красоты города:
Кремль, • купеческие дома, • набережную в европейском стиле, • копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Однодневная поездка в Йошкар-Олу принесет вам и отличные фото, и яркие эмоции на память!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Kpемль
- Музей сказки
- Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Обед
Что не входит в цену
- Чай и кофе во время пешей экскурсии
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
9 мая 2024
Е
Екатерина
4 мая 2024
Отличная, насыщенная экскурсия. Гид Иван провел по всем достопримечательностям. Национальная кухня в Онаре очень вкусная. Всем рекомендую эту экскурсию.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие экскурсии из Казани
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
11 июня в 08:45
13 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800₽ за всё до 4 чел.