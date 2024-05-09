Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу

На один день мы покинем Казань и отправимся в Йошкар-Олу, которая из города, возведенного для укрепления границ, превратилась в чудо современной архитектуры.

Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные.
5
2 отзыва
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 12:00

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Kpемль
  • Музей сказки
  • Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина

Описание экскурсии

Что вас ждет

Экскурсия из Казани в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведён с целью укрепления границ, а в итоге стал чудом современной архитектуры. На экскурсии вы увидите главные красоты города:
Кремль, • купеческие дома, • набережную в европейском стиле, • копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Однодневная поездка в Йошкар-Олу принесет вам и отличные фото, и яркие эмоции на память!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царевококшайский Kpемль
  • Музей сказки
  • Воскpесенскaя набeрeжнaя и памятник царю Федору Иоанновичу
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господен в Иерусалим" или "12 апостолов")
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Обед
Что не входит в цену
  • Чай и кофе во время пешей экскурсии
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
9 мая 2024
Е
4 мая 2024
Отличная, насыщенная экскурсия. Гид Иван провел по всем достопримечательностям. Национальная кухня в Онаре очень вкусная. Всем рекомендую эту экскурсию.

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