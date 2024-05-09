Что вас ждет

Экскурсия из Казани в Йошкар-Олу — отличное развлечение, позволяющее узнать много нового о городе, который был возведён с целью укрепления границ, а в итоге стал чудом современной архитектуры. На экскурсии вы увидите главные красоты города:

Кремль, • купеческие дома, • набережную в европейском стиле, • копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Однодневная поездка в Йошкар-Олу принесет вам и отличные фото, и яркие эмоции на память!