Приглашаем вас познакомиться с ханской эпохой, легендами, татарским бытом, традициями и культурой.
Внимательно рассматривая экспонаты музея и разгадывая загадки, вы шаг за шагом приблизитесь к главному секрету экскурсии.
Мы адаптируем сложность заданий в зависимости от возраста участников, поэтому наш квиз подойдёт и взрослым, и детям.
Внимательно рассматривая экспонаты музея и разгадывая загадки, вы шаг за шагом приблизитесь к главному секрету экскурсии.
Мы адаптируем сложность заданий в зависимости от возраста участников, поэтому наш квиз подойдёт и взрослым, и детям.
Описание квеста
Зал ханской эпохи. Вы осмотрите украшения и оружие средневековой Казани. Получите первые задания и подсказки, скрытые в деталях экспонатов.
История Сююмбике. Увидите макет знаменитой башни и её тайные символы, отыщете скрытые элементы и разберётесь в хитросплетениях легенды.
Татарский быт. Вы полюбуетесь национальной одеждой, узорами, предметами быта и определите скрытые значения орнаментов.
Кухня и традиции. Вы узнаете о праздничных гастрономических традициях и выясните, как проходили татарские застолья.
Музыка и праздники. Вы познакомитесь с инструментами и услышите ритмы местной культуры, а также найдёте символы, зашифрованные в звуках.
Финальная загадка. Благодаря всем найденным ранее ответам, вы раскроете главный секрет экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия подходит как для взрослых, так и для семей с детьми от 7 лет и школьных групп — материал и сложность заданий мы адаптируем в зависимости от возраста участников
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1639 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
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