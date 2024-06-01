Квесты для детей – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Казани, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
32 отзыва
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
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    подсказки, разгадывать загадки, выполнять задания. Мы не особо внимательные)), но экскурсовод Наталья ненавязчиво направляла нас, если пропускали подсказку, и параллельно рассказывала о Старо-Татарской Слободе, интересных людях, которые здесь жили, а также знакомила нас с татарскими сказками и преданиями.

    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 летИнтересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Экскурсия была для группы подростков 13 лет. Остались все довольные. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и все очень понравилось👍 Экскурсовод
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    Сергей смог заинтересовать ребенка, рассказывал громко, четко, при этом мне тоже было очень интересно слушать (пошла читать про Сююмбике после экскурсии)). В целом формат квеста очень зашёл, не заметили, как прошло время. Мечеть очень красивая)

    Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
    Превосходно!!!
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Очень понравилось. Ребенок с удовольствием проходил квест. Мы слушали экскурсовода Владу, которая нам рассказала очень много всего интересного!
    Очень понравилось. Ребенок с удовольствием проходил квест. Мы слушали экскурсовода Владу, которая нам рассказала очень много всего интересного!Очень понравилось. Ребенок с удовольствием проходил квест. Мы слушали экскурсовода Владу, которая нам рассказала очень много всего интересного!Очень понравилось. Ребенок с удовольствием проходил квест. Мы слушали экскурсовода Владу, которая нам рассказала очень много всего интересного!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
    Ксения - потрясающий экскурсовод. С любовью и энтузиазмом рассказала нам о традициях и истории Татарстана. 1,5 часа пролетели незаметно, не смотря на отвратительную погоду. Понравилось всей семье (от 9 до 57)! Спасибо огромное!
    Ксения - потрясающий экскурсовод. С любовью и энтузиазмом рассказала нам о традициях и истории Татарстана. 1,5
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
    Заказывали экскурсию для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ребята были на фестивале в Казани, но хотелось в
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    интерактивном ключе познакомить их с историей города. Мы были ограничены во времени, так как в этот же день уезжали, при этом мы заранее поставили об этом в известность организаторов экскурсии. Группа была большая (около 16 человек), но так как были ограничены во времени и нам не смогли предложить 2 экскурсоводов на это время (хотя при такой численности должно быть именно 2 экскурсовода), мы согласились на экскурсию с 1 экскурсоводом, обратив внимания на ограничения по времени. При этом взяли полную стоимость за каждого участника экскурсии (не смотря на то, что экскурсовод был один). НО огромный минус ставим за организацию экскурсии. Экскурсовод опаздывала (каждый раз нам говорили «буквально 5 минут и начинаем, потом мы опять ждали 5 минут и так по кругу…), в итоге были вынуждены согласиться на начало экскурсии сотрудником, занимающимся организацией мероприятия (но не экскурсовод), экскурсовод появилась на экскурсии более чем через 30 минут. С учетом немаленькой стоимости (более 15 тысяч на группу) и заблаговременном оповещении о начале экскурсии и ограничении во времени считаем это недопустимым. По содержанию экскурсии сложно давать комментарии, так как все «смазалось» волнениями о задержке и переживаниями опоздать на поезд, но в целом детям помладше понравилось, дети постарше были более сдержаны.

  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
    Эльмира просто супер! Во второй раз с ней попали на экскурсию! Спасибо большое! И до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Квесты для детей»

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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Квесты для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 6 360. Туристы уже оставили гидам 422 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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