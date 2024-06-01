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Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
- ЮЮлия31 мая 2024Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
- ААнастасия30 мая 2024Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.
- ААнна30 мая 2024Экскурсия была для группы подростков 13 лет. Остались все довольные. Спасибо
- ЮЮлия28 мая 2024Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и все очень понравилось👍 Экскурсовод
- ИИрина28 мая 2024Превосходно!!!
- ААнастасия24 мая 2024Очень понравилось. Ребенок с удовольствием проходил квест. Мы слушали экскурсовода Владу, которая нам рассказала очень много всего интересного!
- ММария12 мая 2024Ксения - потрясающий экскурсовод. С любовью и энтузиазмом рассказала нам о традициях и истории Татарстана. 1,5 часа пролетели незаметно, не смотря на отвратительную погоду. Понравилось всей семье (от 9 до 57)! Спасибо огромное!
- ИИгорь7 мая 2024Заказывали экскурсию для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ребята были на фестивале в Казани, но хотелось в
- ООлеся2 мая 2024Эльмира просто супер! Во второй раз с ней попали на экскурсию! Спасибо большое! И до новых встреч!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Квесты для детей»
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