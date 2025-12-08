Приглашаю в путешествие по Лаишевскому району — живописному уголку Татарстана, где Волга встречается с Камой. Мы посетим родину Державина, рассмотрим декорации киногородка, заглянем в старинные храмы и отдохнём у Камского моря. А если захотите — заедем на рыбалку в местный рыбоводный комплекс. Я живу в Сокурах и покажу эти места не по карте, а так, как знаю их сама.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Казани

9:30 — деревня Сокуры. Познакомимся с родными местами Державина и вспомним, как прошли его юные годы. Увидим церковь Покрова Пресвятой Богородицы и площадь

9:45 — остановка на кофе (по желанию)

10:30 — Лаишево: прогулка по набережной, Софийский собор начала 20 века и собор Николая Чудотворца 19 века. Спустимся к пляжу, а по желанию искупаемся в Камском море

11:30 — прогулка по экокластеру «Белые горы» и киногороду Семрук, где снимали фильм «Зулейха открывает глаза»

13:00–14:00 — возвращение в Лаишево и обед

15:00 — посещение рыбоводного комплекса «Биосфера-фиш»: экскурсия или рыбалка (по желанию)

16:00 — возвращение в Казань

Организационные детали