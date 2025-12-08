Приглашаю в путешествие по Лаишевскому району — живописному уголку Татарстана, где Волга встречается с Камой.
Мы посетим родину Державина, рассмотрим декорации киногородка, заглянем в старинные храмы и отдохнём у Камского моря. А если захотите — заедем на рыбалку в местный рыбоводный комплекс. Я живу в Сокурах и покажу эти места не по карте, а так, как знаю их сама.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Казани
9:30 — деревня Сокуры. Познакомимся с родными местами Державина и вспомним, как прошли его юные годы. Увидим церковь Покрова Пресвятой Богородицы и площадь
9:45 — остановка на кофе (по желанию)
10:30 — Лаишево: прогулка по набережной, Софийский собор начала 20 века и собор Николая Чудотворца 19 века. Спустимся к пляжу, а по желанию искупаемся в Камском море
11:30 — прогулка по экокластеру «Белые горы» и киногороду Семрук, где снимали фильм «Зулейха открывает глаза»
13:00–14:00 — возвращение в Лаишево и обед
15:00 — посещение рыбоводного комплекса «Биосфера-фиш»: экскурсия или рыбалка (по желанию)
16:00 — возвращение в Казань
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan, автокресла нет
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет, требований к физической подготовке нет
- Дополнительные расходы: обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Суконная слобода» или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 279 туристов
Я — аттестованный гид, историк, проводник по Казани и Республике Татарстан. Покажу Голубые озёра, проведу по Волжской тропе, свожу на Свияжск и подскажу новые интересные направления. Организую экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. С комфортом, толком, хорошим настроением и новыми впечатлениями. Добро пожаловать!
Входит в следующие категории Казани
