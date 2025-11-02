Билеты
Дворец Впечатлений в Казани
Вас ждёт невероятное путешествие в мир иллюзий и фантазий. Дворец Впечатлений в Казани - это уникальное арт-пространство, где каждый найдёт что-то особенное
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за билет
-
50%
Индивидуальная
до 3 чел.
Казанская обсерватория Энгельгардта
Удивительное путешествие в Казанскую обсерваторию Энгельгардта, где вас ждут раритетные телескопы и чарующее ночное небо вдали от городских огней
Начало: Заберем вас от отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
15 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
Раскрыть кулинарные тайны и секреты ремесленных традиций Татарстана
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:30
4 ноя в 08:30
7 ноя в 08:30
4000 ₽ за человека
