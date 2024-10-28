читать дальше

и заброшенный храм - с элементом квеста даже получилось, и неожиданно продуманный и классный пикник! А уж лестница))) С нами был Эльнар - приятный в общении, спокойный и доброжелательный молодой человек, с ним наша компания комфортно провела целый день. Очень рекомендую эту экскурсию и обязательно поеду с ними еще!