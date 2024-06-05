Ю Юрий Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Всё прошло хорошо.

А Анна Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.

Е Евгений Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Было все отлично. Очень понравилось и погода даже не подвела. Все понравилось.

О Ольга Казань в свете ночных огней и колесо обозрения «Вокруг света» читать дальше экскурсовод всё очень интересно рассказывала. Но оценку поставила 4 звёздочки, потому что за время 2,5часовой экскурсии не было туалетов. Прошу принять к сведению, чтобы решили этот вопрос. 9 мая были на вечерней экскурсии по Казани с катанием на колесе обозрения. Экскурсия очень понравилась, красивый город в огнях,

К Ксения Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)

Е Елена Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения Экскурсия с посещением колеса обозрения в г. Казани, было познавательно интересно, гид супер обязательно вернёмся сюда. Рекомендую.

В Виктория Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией Экскурсовод рассказал поо Казань, показал основные места. Было очень интересно

З Зоя Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения Отличная экскурсия, гид Лариса молодец прекрасно провела вечернюю экскурсию. Водителю Эльдару благодарность. Супер.

Е Елена Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения Благодаря Алмазу, экскурсия прошла как дружеская прогулка по вечерней Казани. Интересно, увлекательно и очень красиво! Спасибо за экскурсию!