1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
«Колесо обозрения «Вокруг Света» (65 метров) и Казанская Ривьера — главная изюминка экскурсии»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
«Колесо обозрения «Вокруг света»»
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань и колесо обозрения: путешествие в свете огней
Окунитесь в атмосферу сказочной ночной Казани и насладитесь панорамными видами с колеса обозрения «Вокруг света»
««Вокруг Света» на колесе обозрения Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
от 1 400₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«Колесо обозрения «Вокруг Света» Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
«При желании можно покататься на Колесе обозрения «Вокруг света» — стоимость от 390 до 450 руб»
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ААнна3 июня 2024Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.
- ЕЕвгений2 июня 2024Было все отлично. Очень понравилось и погода даже не подвела. Все понравилось.
- ООльга29 мая 20249 мая были на вечерней экскурсии по Казани с катанием на колесе обозрения. Экскурсия очень понравилась, красивый город в огнях,
- ККсения25 мая 2024Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсия с посещением колеса обозрения в г. Казани, было познавательно интересно, гид супер обязательно вернёмся сюда. Рекомендую.
- ВВиктория17 мая 2024Экскурсовод рассказал поо Казань, показал основные места. Было очень интересно
- ЗЗоя17 мая 2024Отличная экскурсия, гид Лариса молодец прекрасно провела вечернюю экскурсию. Водителю Эльдару благодарность. Супер.
- ЕЕлена12 мая 2024Благодаря Алмазу, экскурсия прошла как дружеская прогулка по вечерней Казани. Интересно, увлекательно и очень красиво! Спасибо за экскурсию!
- ООльга12 мая 2024Отличная экскурсия! Даже, я бы сказала, поездка в дружественной компании. Алмаз покорил моих детей! Им очень понравилось. Не помешала даже плохая погода, всё с комфортом посмотрели, узнали много для себя нового и интересного. Обязательно приедем ещё в Казань! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Колесо обозрения»
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