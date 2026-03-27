Многие в детстве мечтали о роботе-помощнике, который будет выполнять задания, петь и даже рисовать. Чтобы воплотить мечту в жизнь, отправляемся в Иннополис — в российскую «силиконовую долину»! Вместе с мастером робототехники вы соберете своего первого робота, запрограммируете и «оживите» его. И быть может, это приключение станет новым хобби для всей семьи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание мастер-класса

Собрать, обучить и «оживить» робота

На занятии мы обойдемся без скучных лекций — только увлекательная практика, только работа руками! Под руководством нашего проводника в мир робототехники вы:

Соберете мобильного робота из Lego Mindstorms — это знакомый всем конструктор Lego, но содержащий программируемый контроллер, моторы и датчики. Всё это позволит вашему роботу двигаться и реагировать на внешние события: например, обходить препятствия или сортировать объекты разных цветов.

Напишете для робота программу — то есть «закодите» его, как говорят IT-шники. Для программирования мы используем простой графический язык Scratch. Вы познакомитесь с различными блоками-командами: одни заставят робота перемещаться, другие — играть музыку или даже рисовать. А потом в ходе экспериментов протестируете эти навыки и изобретете свои вариации.

«Оживите» робота и научите его перемещаться по специальному испытательному полигону!

Кому подойдет мастер-класс

Всем новичкам, которые ранее не занимались робототехникой: как семьям с детьми, так и исследователям любого возраста.

Организационные детали

Мастер-класс проходит в городе Иннополис в 40 км от Казани. Добраться сюда можно на городском автобусе, автомобиле или такси. Также можно заказать у нас трансфер.

Вы можете все вместе собрать одного робота или же разделиться на команды (не более 4 команд). Стоимость указана за 1 команду и меняется в зависимости от количества команд.

Забрать с собой робота не получится, но на память у вас останется небольшой сувенир с изображением города Иннополис

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы с 6 класса (но можно и для более младших любознательных школьников), детали уточняйте в переписке

Мастер-класс можно совместить с экскурсией по городу с посещением Университета Иннополис и технопарков нашего города.