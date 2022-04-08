На занятии мы обойдемся без скучных лекций — только увлекательная практика, только работа руками! Под руководством нашего проводника в мир робототехники вы:
Соберете мобильного робота из Lego Mindstorms — это знакомый всем конструктор Lego, но содержащий программируемый контроллер, моторы и датчики. Всё это позволит вашему роботу двигаться и реагировать на внешние события: например, обходить препятствия или сортировать объекты разных цветов.
Напишете для робота программу — то есть «закодите» его, как говорят IT-шники. Для программирования мы используем простой графический язык Scratch. Вы познакомитесь с различными блоками-командами: одни заставят робота перемещаться, другие — играть музыку или даже рисовать. А потом в ходе экспериментов протестируете эти навыки и изобретете свои вариации.
«Оживите» робота и научите его перемещаться по специальному испытательному полигону!
Всем новичкам, которые ранее не занимались робототехникой: как семьям с детьми, так и исследователям любого возраста.
Мастер-класс можно совместить с экскурсией по городу с посещением Университета Иннополис и технопарков нашего города.