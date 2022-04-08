Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе

Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам

Индивидуальная
Многие в детстве мечтали о роботе-помощнике, который будет выполнять задания, петь и даже рисовать.

Чтобы воплотить мечту в жизнь, отправляемся в Иннополис — в российскую «силиконовую долину»! Вместе с мастером робототехники вы соберете своего первого робота, запрограммируете и «оживите» его.

И быть может, это приключение станет новым хобби для всей семьи.
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Собрать, обучить и «оживить» робота

На занятии мы обойдемся без скучных лекций — только увлекательная практика, только работа руками! Под руководством нашего проводника в мир робототехники вы:

Соберете мобильного робота из Lego Mindstorms — это знакомый всем конструктор Lego, но содержащий программируемый контроллер, моторы и датчики. Всё это позволит вашему роботу двигаться и реагировать на внешние события: например, обходить препятствия или сортировать объекты разных цветов.

Напишете для робота программу — то есть «закодите» его, как говорят IT-шники. Для программирования мы используем простой графический язык Scratch. Вы познакомитесь с различными блоками-командами: одни заставят робота перемещаться, другие — играть музыку или даже рисовать. А потом в ходе экспериментов протестируете эти навыки и изобретете свои вариации.

«Оживите» робота и научите его перемещаться по специальному испытательному полигону!

Кому подойдет мастер-класс

Всем новичкам, которые ранее не занимались робототехникой: как семьям с детьми, так и исследователям любого возраста.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в городе Иннополис в 40 км от Казани. Добраться сюда можно на городском автобусе, автомобиле или такси. Также можно заказать у нас трансфер.
  • Вы можете все вместе собрать одного робота или же разделиться на команды (не более 4 команд). Стоимость указана за 1 команду и меняется в зависимости от количества команд.
  • Забрать с собой робота не получится, но на память у вас останется небольшой сувенир с изображением города Иннополис

Мастер-класс можно совместить с экскурсией по городу с посещением Университета Иннополис и технопарков нашего города.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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