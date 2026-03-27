Индивидуальный мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Многие в детстве мечтали о роботе-помощнике, который будет выполнять задания, петь и даже рисовать.
Чтобы воплотить мечту в жизнь, отправляемся в Иннополис — в российскую «силиконовую долину»! Вместе с мастером робототехники вы соберете своего первого робота, запрограммируете и «оживите» его. И быть может, это приключение станет новым хобби для всей семьи.
На занятии мы обойдемся без скучных лекций — только увлекательная практика, только работа руками! Под руководством нашего проводника в мир робототехники вы:
Соберете мобильного робота из Lego Mindstorms — это знакомый всем конструктор Lego, но содержащий программируемый контроллер, моторы и датчики. Всё это позволит вашему роботу двигаться и реагировать на внешние события: например, обходить препятствия или сортировать объекты разных цветов.
Напишете для робота программу — то есть «закодите» его, как говорят IT-шники. Для программирования мы используем простой графический язык Scratch. Вы познакомитесь с различными блоками-командами: одни заставят робота перемещаться, другие — играть музыку или даже рисовать. А потом в ходе экспериментов протестируете эти навыки и изобретете свои вариации.
«Оживите» робота и научите его перемещаться по специальному испытательному полигону!
Кому подойдет мастер-класс
Всем новичкам, которые ранее не занимались робототехникой: как семьям с детьми, так и исследователям любого возраста.
Организационные детали
Мастер-класс проходит в городе Иннополис в 40 км от Казани. Добраться сюда можно на городском автобусе, автомобиле или такси. Также можно заказать у нас трансфер.
Вы можете все вместе собрать одного робота или же разделиться на команды (не более 4 команд). Стоимость указана за 1 команду и меняется в зависимости от количества команд.
Забрать с собой робота не получится, но на память у вас останется небольшой сувенир с изображением города Иннополис
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы с 6 класса (но можно и для более младших любознательных школьников), детали уточняйте в переписке
Мастер-класс можно совместить с экскурсией по городу с посещением Университета Иннополис и технопарков нашего города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9574 туристов
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
мастер-класс по робототехнике проводил для нас Фаим. мы с супругом были с сыном 9 лет, я была уверена, что сыну мастер-класс понравится и не ошиблась. Фаим прекрасно нашел с сыном общий язык, увлек его с первых минут, да и мы с супругом нашли темы для общения время пролетело быстро спасибо за организацию и проведение
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Ирина
Для наших мальчиков 11 и 15 лет, Мастер-класс проводил Фаим. Мастер-класс был в дополнение к экскурсии по Иннополису и по Университету. Поэтому получилось такое логическое завершение, когда сначала посмотрели и читать дальшеуменьшить
послушали, а затем и сами своими руками конструировали. Мастер-класс очень понравился обоим мальчикам. Внимание и индивидуальный подход, это то чего ранее даже встречавшись с робототехникой они не получали, а здесь смогли реализоваться благодаря поддержке Фаима. Получили массу впечатлений и положительных эмоций. Огромная благодарность за такую возможность, и за индивидуальный подход.
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Мария
Мастер класс был познавательным
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З
Земфира
Ребенок в восторге
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С
Светлана
На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего
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С
Светлана
Иннополис понравился. Ощущение, что посетили киношный город будущего. Педагог по робототехнике Алексей очень интеллигентный и корректный. Оставил приятное впечатление взрослым. А дети (5 и 7 лет) довольны самостоятельной работой по созданию робота.
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