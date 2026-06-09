Прогулка на теплоходе из Казани и экскурсия по Свияжску и Иннополису

Приглашаем в путешествие во времени. Сначала теплоход отправит вас в прошлое: когда Иван Грозный повелел поставить здесь город Свияжск. Вы увидите древние монастыри и святыни, помнящие события 16 века.
А потом перенесётесь в будущее — наукоград Иннополис, где вместо курьеров — роботы, а такси разъезжают без водителей.
А потом перенесётесь в будущее — наукоград Иннополис, где вместо курьеров — роботы, а такси разъезжают без водителей.
Описание экскурсии
Прогулка на теплоходе
По пути полюбуетесь волжскими пейзажами и церквушками по берегам. Маршрут займёт 2–2,5 ч.
Свияжск
На экскурсии вы увидите:
- Успенский монастырь, где раньше была политическая тюрьма
- Иоанно-Предтеченский монастырь — здесь сохранилась церковь Живоначальной Троицы 16 века, времён Ивана Грозного
- Собор иконы Богоматерь «Всех скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм
- Рождественскую площадь — главную в Свияжске
- «Ленивый Торжок» и «Конный двор» — этнографические комплексы под открытым небом, стилизованные под средневековье: с рынком, кузницей, мастерскими и трактиром
Иннополис
Затем побываете в самом молодом ИТ-наукограде в России. Это настоящий город будущего с роботами-доставщиками и беспилотными такси.
Организационные детали
- В стоимость включено: билеты на теплоход, входные билеты и радиогиды
- Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн или у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Школьники
|3300 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Сибгата Хакима
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22710 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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