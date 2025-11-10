Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

2137 год. Люди колонизировали Марс, но потеряли Землю — планету захватил настоящий монстр. Все шесть исследовательских групп, отправленных с Марса, бесследно исчезли. Их последние сигналы указывают на окрестности Казани. Теперь ваша очередь: вас выбрали, чтобы найти Чужого и выяснить, что он сделал с нашей планетой. Справитесь ли вы с этим заданием?