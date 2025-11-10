2137 год. Люди колонизировали Марс, но потеряли Землю — планету захватил настоящий монстр. Все шесть исследовательских групп, отправленных с Марса, бесследно исчезли. Их последние сигналы указывают на окрестности Казани. Теперь ваша очередь: вас выбрали, чтобы найти Чужого и выяснить, что он сделал с нашей планетой. Справитесь ли вы с этим заданием?
Описание квеста
Если вы любите фантастику, космос и активный отдых — этот квест для вас! Вы посетите самобытные локации Вахитовского района и по-другому взглянете на архитектурные памятники и исторические места Казани.
Итак, вы увидите:
- Фуксовский сад
- Площадь Султан-Галиева
- Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
- Улицу Дзержинского
- Улицу Баумана
- Колокольню Богоявленского собора
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
- Вы можете решить задания за 2,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Жуковского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Снежана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
