Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для сап-прогулки - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но утренние температуры могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более прохладной погоде.

Погрузитесь в атмосферу утреннего Казани, отправившись на сап-прогулку на рассвете. Участники получат спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов.Выход на воду происходит до восхода солнца, когда небо начинает окрашиваться в розовые

и золотистые оттенки. Живая музыка ханга добавит особую атмосферу. Прогулка завершится чаепитием с угощениями на берегу. Маршрут подходит для всех, включая детей, и длится около двух часов. Все включено в стоимость

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Подготовка к прогулке

Перед стартом проведём обучение и инструктаж. Всем участникам выдадим спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов.

Встреча рассвета на сапборде

Вы выйдете на воду ещё до восхода солнца — и увидите, как над озером медленно загорается небо, окрашивая лёгкий туман в розовые и золотистые оттенки.

Музыка на воде

Вас будет сопровождать живая музыка — звучание ханга (ударного музыкального инструмента) добавит особую атмосферу спокойствия и уюта.

Красивые кадры на память

Мы сделаем остановки, чтобы запечатлеть рассвет и ваше путешествие.

Чаепитие на берегу

После прогулки вы вернётесь на берег, где вас будут ждать лёгкие угощения и ароматный чай — идеальное завершение утренней прогулки.

Организационные детали