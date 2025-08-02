Погрузитесь в атмосферу утреннего Казани, отправившись на сап-прогулку на рассвете. Участники получат спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов.
Выход на воду происходит до восхода солнца, когда небо начинает окрашиваться в розовые
Выход на воду происходит до восхода солнца, когда небо начинает окрашиваться в розовые
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный рассвет на воде
- 🎶 Живая музыка ханга
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🍵 Чаепитие с угощениями
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сап-прогулки - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но утренние температуры могут быть прохладнее. В остальные месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Лебяжье
Описание экскурсии
Подготовка к прогулке
Перед стартом проведём обучение и инструктаж. Всем участникам выдадим спасательные жилеты и гермочехлы для телефонов.
Встреча рассвета на сапборде
Вы выйдете на воду ещё до восхода солнца — и увидите, как над озером медленно загорается небо, окрашивая лёгкий туман в розовые и золотистые оттенки.
Музыка на воде
Вас будет сопровождать живая музыка — звучание ханга (ударного музыкального инструмента) добавит особую атмосферу спокойствия и уюта.
Красивые кадры на память
Мы сделаем остановки, чтобы запечатлеть рассвет и ваше путешествие.
Чаепитие на берегу
После прогулки вы вернётесь на берег, где вас будут ждать лёгкие угощения и ароматный чай — идеальное завершение утренней прогулки.
Организационные детали
- Озеро Лебяжье находится в 20 минутах езды от города Казани. Добраться можно на личном авто или такси. У озера есть парковка
- Маршрут легкий (можно с детьми). Длительность программы — 2 часа. Старт — в 3:15
- В стоимость всё включено
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
ежедневно в 03:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На озере Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 172 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Галина. Зимой я работаю инструктором по сноуборду, летом занимаюсь организацией прогулок на сапах по красивым локациям Казани. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Галина замечательно держит связь, все понятно объясняет и по технике безопасности, и как необходимо двигаться на сапе. У вас постоянная поддержка до, во время и после тура - как добраться,
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