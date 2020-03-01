Наталия проводит ещё 5 экскурсий

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Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой озёр

Наталия
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Наталия – ваш гид
Казань — это не только архитектурные достопримечательности, но и удивительная природа.

За один день мы исследуем природные зоны и растения дендропарка.

Искупаемся в прозрачной воде Голубых озёр.

Вы понаблюдаете за птицами у Глубокого озера, а еще прогуляетесь вдоль Лебяжьего и узнаете о карстовом происхождении водоёмов Казани.
6500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча По договорённости
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Природные красоты Казани
Природные красоты Казани

Что вас ожидает

Побывать в «Америке», «Европе» и «Азии»
Сегодня дендрологическому заповеднику почти сто лет, за это время территория значительно разрослась. Я познакомлю вас с историей дендрария и растениями, которых здесь больше 530 видов. Они разделены по географическим зонам — «Америка», «Европа» и «Азия»: вам встретятся туя, сахарный клён, магнолия, разные виды пихт и елей, аралия, барбарис, черная бузина и другие деревья и кустарники.

Заповедник из озёр
Голубые озёра — это, пожалуй, самая знаменитая природная достопримечательность Казани. На территории заповедника вы увидите три озера: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное. Ярко-голубой цвет воды объясняется сульфатным составом. Так как питают озёра подземные ключи, вода здесь кристально чистая. И даже зимой водоёмы не замерзают. По желанию вы сможете искупаться, поэтому захватите с собой купальные принадлежности!

Озёрная фауна
После мы отправимся на Лебяжье озеро, которое объединило сразу 4 озерца. Вы прогуляетесь по живописным берегам, сделаете фотографии и услышите, какие животные и птицы здесь обитают.
Последнее на нашем маршруте — Глубокое озеро. Как и многие другие, оно имеет карстовое происхождение. Я расскажу, что такое равнинный карст и почему он так часто встречается на территории нашей республики. А вы полюбуетесь пейзажами, подышите свежим воздухом и понаблюдаете за дикими утками, лебедями и гусями.

Организационные детали

  • Билеты в Дендрарий не входят в стоимость экскурсии и зависят от размера группы: до 8 человек общая стоимость 1040 рублей и 130 рублей за каждого последующего участника.
  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в зависимости от количества человек. 3000 рублей за машину для 1-3 человек, 4000 за минивэн для 4-7 человек и 6000 за спринтер, если вас от 8 человек и больше.
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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Наталия проводит ещё 5 экскурсий

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