Наталия проводит ещё 5 экскурсий

Казань — это не только архитектурные достопримечательности, но и удивительная природа. За один день мы исследуем природные зоны и растения дендропарка. Искупаемся в прозрачной воде Голубых озёр. Вы понаблюдаете за птицами у Глубокого озера, а еще прогуляетесь вдоль Лебяжьего и узнаете о карстовом происхождении водоёмов Казани.

Описание экскурсии

Побывать в «Америке», «Европе» и «Азии»

Сегодня дендрологическому заповеднику почти сто лет, за это время территория значительно разрослась. Я познакомлю вас с историей дендрария и растениями, которых здесь больше 530 видов. Они разделены по географическим зонам — «Америка», «Европа» и «Азия»: вам встретятся туя, сахарный клён, магнолия, разные виды пихт и елей, аралия, барбарис, черная бузина и другие деревья и кустарники.

Заповедник из озёр

Голубые озёра — это, пожалуй, самая знаменитая природная достопримечательность Казани. На территории заповедника вы увидите три озера: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное. Ярко-голубой цвет воды объясняется сульфатным составом. Так как питают озёра подземные ключи, вода здесь кристально чистая. И даже зимой водоёмы не замерзают. По желанию вы сможете искупаться, поэтому захватите с собой купальные принадлежности!

Озёрная фауна

После мы отправимся на Лебяжье озеро, которое объединило сразу 4 озерца. Вы прогуляетесь по живописным берегам, сделаете фотографии и услышите, какие животные и птицы здесь обитают.

Последнее на нашем маршруте — Глубокое озеро. Как и многие другие, оно имеет карстовое происхождение. Я расскажу, что такое равнинный карст и почему он так часто встречается на территории нашей республики. А вы полюбуетесь пейзажами, подышите свежим воздухом и понаблюдаете за дикими утками, лебедями и гусями.

Организационные детали