Наталия проводит ещё 5 экскурсий

Сегодня дендрологическому заповеднику почти сто лет, за это время территория значительно разрослась. Я познакомлю вас с историей дендрария и растениями, которых здесь больше 530 видов. Они разделены по географическим зонам — «Америка», «Европа» и «Азия»: вам встретятся туя, сахарный клён, магнолия, разные виды пихт и елей, аралия, барбарис, черная бузина и другие деревья и кустарники.
Заповедник из озёр
Голубые озёра — это, пожалуй, самая знаменитая природная достопримечательность Казани. На территории заповедника вы увидите три озера: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное. Ярко-голубой цвет воды объясняется сульфатным составом. Так как питают озёра подземные ключи, вода здесь кристально чистая. И даже зимой водоёмы не замерзают. По желанию вы сможете искупаться, поэтому захватите с собой купальные принадлежности!
Озёрная фауна
После мы отправимся на Лебяжье озеро, которое объединило сразу 4 озерца. Вы прогуляетесь по живописным берегам, сделаете фотографии и услышите, какие животные и птицы здесь обитают. Последнее на нашем маршруте — Глубокое озеро. Как и многие другие, оно имеет карстовое происхождение. Я расскажу, что такое равнинный карст и почему он так часто встречается на территории нашей республики. А вы полюбуетесь пейзажами, подышите свежим воздухом и понаблюдаете за дикими утками, лебедями и гусями.
Организационные детали
Посещение Дендрария осуществляется в летний и осенний периоды года. В зимний период мы знакомимся с музеем, который находится на территории. Входные билеты включены в стоимость поездки для группы 1-3 человека, за каждого последующего участника доплата за билет — 350₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
В стоимость включён транспорт на группу до трёх человек. Для большего количества участников необходима доплата: — 4-7 человек — 3000₽ за минивэн — 8-16 человек — 7500₽ за Mercedes-Benz Sprinter
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром читать дальшеуменьшить
конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод».
Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Замира
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов -это самая лучшая экскурсия. Везли нас в очень комфортной машине. Наталья затронула темы не читать дальшеуменьшить
только Дендрарии и озёр,но и пока выезжали из города,рассказала много факторов про город 💓 Очень рекомендую Наталью как экскурсовода. Со мной была ещё моя мама,Наталья выбрала комфортные тропы учитывая возраст моей мамы. Мама осталась очень довольной экскурсией 🤝❤️
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Никонова
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана, красивые природные фото. Увы, на сами озера мы не смогли попасть из-за перекрытой дороги и невозможности пройти более длинный путь с моей стороны, но Наталия организовала замену по маршруту. Очень приятно и полезно провели время. Отдельное спасибо Анатолию за организацию транспорта.
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С
Светлана
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
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Н
Николай
Я благодарю Наталию от лица нашей небольшой компании за экскурсию, интересные рассказы и показ природных мест Казани и её окрестностей. Наталия рассказывала о всех местах, мимо которых мы проезжали. Не было ни одного вопроса, на который наш гид не смогла бы ответить. В конце дня не хотелось отпускать Наталию: было желание, чтобы экскурсия продолжалась и продолжалась…
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Д
Дмитрий
Большое спасибо Наталие за прекрасную экскурсию. Замечательный человек и профессиональный гид! Выбрали из всех экскурсий первой «Природные красота Казани» и не пожалели. Прекрасно провели время, узнали много нового о крае в целом. Это позволило скорректировать дальнейшие планы и маршруты. Рекомендуем тур другим туристам.
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия, нашим гидом был Константин- интересный рассказчик, с глубоким знанием истории и местных достопримечательностей. Полюбовались красотами вокруг Казани, узнали много нового, экскурсия пролетела на одном дыхании, рекомендую к посещению!