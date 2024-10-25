Наталия проводит ещё 5 экскурсий

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Природные красоты Казани

Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой Голубых озёр
Казань — это не только архитектурные достопримечательности, но и удивительная природа. За один день мы исследуем природные зоны и растения дендропарка. Искупаемся в прозрачной воде Голубых озёр.

Вы понаблюдаете за птицами у Глубокого озера, а еще прогуляетесь вдоль Лебяжьего и узнаете о карстовом происхождении водоёмов Казани.
4.6
15 отзывов
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани
Природные красоты Казани

Описание экскурсии

Побывать в «Америке», «Европе» и «Азии»

Сегодня дендрологическому заповеднику почти сто лет, за это время территория значительно разрослась. Я познакомлю вас с историей дендрария и растениями, которых здесь больше 530 видов. Они разделены по географическим зонам — «Америка», «Европа» и «Азия»: вам встретятся туя, сахарный клён, магнолия, разные виды пихт и елей, аралия, барбарис, черная бузина и другие деревья и кустарники.

Заповедник из озёр

Голубые озёра — это, пожалуй, самая знаменитая природная достопримечательность Казани. На территории заповедника вы увидите три озера: Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное. Ярко-голубой цвет воды объясняется сульфатным составом. Так как питают озёра подземные ключи, вода здесь кристально чистая. И даже зимой водоёмы не замерзают. По желанию вы сможете искупаться, поэтому захватите с собой купальные принадлежности!

Озёрная фауна

После мы отправимся на Лебяжье озеро, которое объединило сразу 4 озерца. Вы прогуляетесь по живописным берегам, сделаете фотографии и услышите, какие животные и птицы здесь обитают.
Последнее на нашем маршруте — Глубокое озеро. Как и многие другие, оно имеет карстовое происхождение. Я расскажу, что такое равнинный карст и почему он так часто встречается на территории нашей республики. А вы полюбуетесь пейзажами, подышите свежим воздухом и понаблюдаете за дикими утками, лебедями и гусями.

Организационные детали

  • Посещение Дендрария осуществляется в летний и осенний периоды года. В зимний период мы знакомимся с музеем, который находится на территории. Входные билеты включены в стоимость поездки для группы 1-3 человека, за каждого последующего участника доплата за билет — 350₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость включён транспорт на группу до трёх человек. Для большего количества участников необходима доплата:
    — 4-7 человек — 3000₽ за минивэн
    — 8-16 человек — 7500₽ за Mercedes-Benz Sprinter

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
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конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов -это самая лучшая экскурсия. Везли нас в очень комфортной машине. Наталья затронула темы не
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только Дендрарии и озёр,но и пока выезжали из города,рассказала много факторов про город 💓 Очень рекомендую Наталью как экскурсовода. Со мной была ещё моя мама,Наталья выбрала комфортные тропы учитывая возраст моей мамы. Мама осталась очень довольной экскурсией 🤝❤️

Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
Наталья провела нам экскурсию по всем самым лучшим местам. Кто хочет индивидуально без огромной толпы туристов
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Никонова
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана, красивые природные фото. Увы, на сами озера мы не смогли попасть из-за перекрытой дороги и невозможности пройти более длинный путь с моей стороны, но Наталия организовала замену по маршруту. Очень приятно и полезно провели время. Отдельное спасибо Анатолию за организацию транспорта.
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
Большое спасибо Наталии за хорошо организованную экскурсию, внимание к индивидуальным пожалениям, подробный рассказ про природу Татарстана,
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С
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
Т. к. на дворе осень, маршрут пришлось изменить. Дендрарий с осень не работает. При этом экскурсия получилась отличной и позновательной.
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Н
Я благодарю Наталию от лица нашей небольшой компании за экскурсию, интересные рассказы и показ природных мест Казани и её окрестностей. Наталия рассказывала о всех местах, мимо которых мы проезжали. Не было ни одного вопроса, на который наш гид не смогла бы ответить. В конце дня не хотелось отпускать Наталию: было желание, чтобы экскурсия продолжалась и продолжалась…
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Д
Большое спасибо Наталие за прекрасную экскурсию. Замечательный человек и профессиональный гид! Выбрали из всех экскурсий первой «Природные красота Казани» и не пожалели. Прекрасно провели время, узнали много нового о крае в целом. Это позволило скорректировать дальнейшие планы и маршруты. Рекомендуем тур другим туристам.
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Т
Очень интересная экскурсия, нашим гидом был Константин- интересный рассказчик, с глубоким знанием истории и местных достопримечательностей. Полюбовались красотами вокруг Казани, узнали много нового, экскурсия пролетела на одном дыхании, рекомендую к посещению!
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