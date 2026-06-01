Обычно в Свияжск приезжают ради монастырей и древних храмов. Я же предлагаю изучить остров-град через его улицы, дома, набережные и судьбы людей. Мы свернём с популярных маршрутов, увидим купеческие особняки и казённые здания. Вы узнаете, как менялся Свияжск и почему его история гораздо шире, чем рассказ об основании крепости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Начнём прогулку на набережной реки Щуки. Здесь поговорим о прошлом и настоящем Свияжска, увидим старинные особняки и необычные памятные знаки 20 века.

Пройдём по Никольскому переулку — одной из самых атмосферных улиц острова. Вы услышите, почему её называют дорогой призраков, и почувствуете особый ритм старого Свияжска.

Спустимся по Сергеевскому спуску — исторической дороге, которая когда-то вела в сторону Москвы. Затем окажемся на берегу, где археологи смогли раскрыть одну из главных тайн основания города.

Рассмотрим дома купцов и детали знаменитого краснокирпичного стиля: старинную кладку, кованые элементы и резной декор.

Увидим бывшее казначейство, дом городского головы и другие исторические постройки. Поговорим о жизни уездного города и людях, которые определяли его облик.

Заглянем в Выставочный зал, где современное искусство соседствует с историей старинного особняка. Рядом увидим знаменитую голубятню и обсудим, как она появилась на острове.

В финале посмотрим на Свияжск с высоты и разберёмся, почему его планировка напоминает огромный корабль среди воды.

Организационные детали