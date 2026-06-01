Заглянуть за фасад города-музея и увидеть его глазами местных жителей
Обычно в Свияжск приезжают ради монастырей и древних храмов. Я же предлагаю изучить остров-град через его улицы, дома, набережные и судьбы людей. Мы свернём с популярных маршрутов, увидим купеческие особняки и казённые здания.
Вы узнаете, как менялся Свияжск и почему его история гораздо шире, чем рассказ об основании крепости.
Описание экскурсии
Начнём прогулку на набережной реки Щуки. Здесь поговорим о прошлом и настоящем Свияжска, увидим старинные особняки и необычные памятные знаки 20 века.
Пройдём по Никольскому переулку — одной из самых атмосферных улиц острова. Вы услышите, почему её называют дорогой призраков, и почувствуете особый ритм старого Свияжска.
Спустимся по Сергеевскому спуску — исторической дороге, которая когда-то вела в сторону Москвы. Затем окажемся на берегу, где археологи смогли раскрыть одну из главных тайн основания города.
Рассмотрим дома купцов и детали знаменитого краснокирпичного стиля: старинную кладку, кованые элементы и резной декор.
Увидим бывшее казначейство, дом городского головы и другие исторические постройки. Поговорим о жизни уездного города и людях, которые определяли его облик.
Заглянем в Выставочный зал, где современное искусство соседствует с историей старинного особняка. Рядом увидим знаменитую голубятню и обсудим, как она появилась на острове.
В финале посмотрим на Свияжск с высоты и разберёмся, почему его планировка напоминает огромный корабль среди воды.
Организационные детали
Едем на Toyota Corolla или Hyundai Solaris
Отдельно необходимо оплатить билеты на остров — взрослые 170 ₽ за чел., дети и пенсионеры 150 ₽ за чел.
Из-за особенностей рельефа маршрут не подходит для маломобильных путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2697 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам.
Влюблён в Казань читать дальшеуменьшить
за её гармонию традиций и современности, а экскурсии веду, чтобы показать не только парадный, но и настоящий город — с его историей, легендами и живыми историями людей.
Маршруты насыщены деталями, которых нет в путеводителях, а подход строится на живом диалоге и дружеской атмосфере. Хотите увидеть город глазами местного жителя? Буду рад стать вашим проводником!
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