Погружаясь во тьму город 🏙️ меняется, над его улицами и проспектами загораются фонари, фасады зданий подсвечиваются огнями подсветки. Вы увидите удивительно красивую панораму ночного города, полюбуетесь Кремлем, городскими набережными, зданием дворца земледельцев и другими объектами. Также мы расскажем несколько городских легенд и поведаем о людях, которые вершили городскую историю 📖. В завершении экскурсии 🧭 мы посетим магазин-музей компании "Татспиртпром", где Вы сможете познакомится с широким ассортиментом татарских национальных сладостей, знаменитых мясных деликатесов, сувениров, традиционной одежды и, при желании, за дополнительную плату, принять участие в винной дегустации.