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Ночная экскурсия с винной дегустацией

Туроператор Ю.
Туроператор Ю. – Гид из Казани
Ночная экскурсия с винной дегустацией
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ночная экскурсия с винной дегустацией
Ночная экскурсия с винной дегустацией

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • Чаша дворца бракосочетаний
  • Набережные реки Казанки
  • Мост Миллениум
  • Кукольный театр
  • Дворец земледельцев
Погружаясь во тьму город 🏙️ меняется, над его улицами и проспектами загораются фонари, фасады зданий подсвечиваются огнями подсветки. Вы увидите удивительно красивую панораму ночного города, полюбуетесь Кремлем, городскими набережными, зданием дворца земледельцев и другими объектами. Также мы расскажем несколько городских легенд и поведаем о людях, которые вершили городскую историю 📖. В завершении экскурсии 🧭 мы посетим магазин-музей компании "Татспиртпром", где Вы сможете познакомится с широким ассортиментом татарских национальных сладостей, знаменитых мясных деликатесов, сувениров, традиционной одежды и, при желании, за дополнительную плату, принять участие в винной дегустации.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле
Что не входит
  • Винная дегустация оплачивается дополнительно - 200 рублей на человека.
Начало
🚩 Станция метро Кремлёвская у памятника дракону
Место завершения
🏁 По договоренности
Ночная экскурсия с винной дегустацией
Ночная экскурсия с винной дегустацией
Ночная экскурсия с винной дегустацией
Ночная экскурсия с винной дегустацией
Ночная экскурсия с винной дегустацией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор Ю.
Туроператор Ю.
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