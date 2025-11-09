Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ночью многие города засыпают, а Казань преображается, одеваясь в гламурный блеск новогодних огней. Я приглашаю вас на особенную экскурсию — максимально прочувствовать настроение праздника.



Вы увидите сказочный театр кукол, сделаете фото у Дворца земледельцев, восхититесь архитектурой Центра семьи и прогуляетесь по Кремлёвской набережной.

Руслан Ваш гид в Казани

Описание экскурсии После захода солнца Казань перевоплощается и начинает играть сотнями ярких огней. Этот прекрасный город, тысячелетняя история которого хранит множество сказаний и легенд, раскроется для вас по-новому. Вас ждут самые яркие символы Казани в вечерней подсветке: - Казан, горящий прямо на берегу Казанки, — центр семьи и одна из главных достопримечательностей - Центральная городская ёлка - Сказочный замок, словно сошедший со страниц книг, — это татарский государственный театр кукол Экият - Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города - Нежная, словно хрустальная, мечеть Кул-Шариф - Стадион Ак Барс Арены и другие объекты праздничной Казани Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).

