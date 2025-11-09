Ночью многие города засыпают, а Казань преображается, одеваясь в гламурный блеск новогодних огней. Я приглашаю вас на особенную экскурсию — максимально прочувствовать настроение праздника.
Вы увидите сказочный театр кукол, сделаете фото у Дворца земледельцев, восхититесь архитектурой Центра семьи и прогуляетесь по Кремлёвской набережной.
Описание экскурсииПосле захода солнца Казань перевоплощается и начинает играть сотнями ярких огней. Этот прекрасный город, тысячелетняя история которого хранит множество сказаний и легенд, раскроется для вас по-новому. Вас ждут самые яркие символы Казани в вечерней подсветке: - Казан, горящий прямо на берегу Казанки, — центр семьи и одна из главных достопримечательностей - Центральная городская ёлка - Сказочный замок, словно сошедший со страниц книг, — это татарский государственный театр кукол Экият - Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города - Нежная, словно хрустальная, мечеть Кул-Шариф - Стадион Ак Барс Арены и другие объекты праздничной Казани Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр семьи «Казан»
- Центральная городская елка
- Театр кукол «Экият»
- Дворец земледельцев
- Мечеть Кул-Шариф
- Ак Барс Арена
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
