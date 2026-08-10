Об этом не принято говорить, но до революции в Казани существовала целая индустрия борделей. Проституция была официально разрешена и строго регулировалась государством. Улица красных фонарей, кабаки, бани для утех, тайные квартиры и публичные дома — вспомним всё, увидим всё.

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Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Мы отправимся в Казань второй половины 19 — начала 20 века и отыщем те редкие артефакты прошлого, что сохранились до нашего времени.

Посмотрим, как изменилась улица, которая более 100 лет назад была улицей красных фонарей.

Побываем на озере Нижний Кабан и возле памятника Габдулле Тукаю, писавшему про бордели.

Посетим район исторических Мокрой и Ямской слобод, а также Центральный железнодорожный вокзал.

Увидим места дореволюционной Казани, где мужчины покупали секс за копейки, а иногда — за рюмку водки и кусочек хлеба.

Рассмотрим чудом сохранившийся дом 19 века, где татарка содержала публичный дом. И здание, где до революции находилась баня для утех.

Взглянем на архивные фото публичных женщин той эпохи. И услышим их голоса — записи татарских песен, найденные во французском архиве.

Вы узнаете:

как женщины попадали в публичные дома и могли ли они изменить свою судьбу

кто были клиентами борделей дореволюционной Казани

сколько стоило посещение дома терпимости

как открывали и содержали публичные дома

какие контрацептивы существовали в начале 20 века и как тогда лечили венерические заболевания

какие правила регулировали проституцию в Российской империи

какая проституция оставалась вне закона и была строго запрещена

что писали о проституции татарские классики Габдулла Тукай, Галиаскар Камал и Гаяз Исхакый

действительно ли Лев Толстой, Максим Горький и Григорий Распутин бывали в публичных домах Казани

Организационные детали

Экскурсия основана на исторических исследованиях, архивных источниках и воспоминаниях современников.