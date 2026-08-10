По жёлтому билету: бордели дореволюционной Казани (18+)
Заглянуть на изнанку города конца 19 - начала 20 веков
Об этом не принято говорить, но до революции в Казани существовала целая индустрия борделей. Проституция была официально разрешена и строго регулировалась государством.
Улица красных фонарей, кабаки, бани для утех, тайные квартиры и публичные дома — вспомним всё, увидим всё.
Описание экскурсии
Мы отправимся в Казань второй половины 19 — начала 20 века и отыщем те редкие артефакты прошлого, что сохранились до нашего времени.
Посмотрим, как изменилась улица, которая более 100 лет назад была улицей красных фонарей.
Побываем на озере Нижний Кабан и возле памятника Габдулле Тукаю, писавшему про бордели.
Посетим район исторических Мокрой и Ямской слобод, а также Центральный железнодорожный вокзал.
Увидим места дореволюционной Казани, где мужчины покупали секс за копейки, а иногда — за рюмку водки и кусочек хлеба.
Рассмотрим чудом сохранившийся дом 19 века, где татарка содержала публичный дом. И здание, где до революции находилась баня для утех.
Взглянем на архивные фото публичных женщин той эпохи. И услышим их голоса — записи татарских песен, найденные во французском архиве.
Вы узнаете:
как женщины попадали в публичные дома и могли ли они изменить свою судьбу
кто были клиентами борделей дореволюционной Казани
сколько стоило посещение дома терпимости
как открывали и содержали публичные дома
какие контрацептивы существовали в начале 20 века и как тогда лечили венерические заболевания
какие правила регулировали проституцию в Российской империи
какая проституция оставалась вне закона и была строго запрещена
что писали о проституции татарские классики Габдулла Тукай, Галиаскар Камал и Гаяз Исхакый
действительно ли Лев Толстой, Максим Горький и Григорий Распутин бывали в публичных домах Казани
Организационные детали
Экскурсия основана на исторических исследованиях, архивных источниках и воспоминаниях современников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузелия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Я родилась и выросла в Казани и с детства увлекалась историей. Это привело меня на исторический факультет Казанского университета и в профессию гида.
Особая моя любовь — создавать экскурсии на необычные читать дальшеуменьшить
темы и показывать гостям «изнанку» Казани. Не типичные экскурсии по популярным достопримечательностям, а взгляд на историю города и привычные места с неожиданной стороны, показ скрытых локаций.
Экскурсии создаю из собственного любопытства и, опираясь на исследовательский опыт. Бережно собираю свидетельства казанцев прошлого, погружаюсь в историческую и художественную литературу, чтобы вызвать живой интерес у людей.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «По жёлтому билету: бордели дореволюционной Казани (18+)»