Прогулка с детьми по центру города

Индивидуальная экскурсия в Казани
5
1 оценка
Прогулка с детьми по центру города
Прогулка с детьми по центру города
Прогулка с детьми по центру города
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
5
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Улица Баумана
  • Площадь Тукая
  • Озеро Кабан
  • Старо-Татарскую слободу
  • Колокольня Богоявленский церкви
  • Мечеть Марджани

Описание

Вместе с юными путешественниками мы пройдем по центральным улицам от памятника Казанскому коту до Юнусовской площади. Вы узнаете, как складывалась история древнего города, увидите площадь Тукая, познакомитесь с местными традициями. А еще получите настоящий ханский указ из рук самого хана.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Подарки
  • Аренда костюма
Что не входит
  • Чай/кофе
  • Выпечка
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Баумана,11
Завершение: Юнусовская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и культура

Похожие туры из Казани

По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
154 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани: путешествие на микроавтобусе
Погрузитесь в историю и культуру Казани, наслаждаясь удобством и информативностью нашего тура
в районе кремля
28 фев
1 мар
2 мар
3 мар
1 695 за человека
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
на площади 1 Мая
26 фев
27 фев
28 фев
29 фев
6 500 за всё до 7 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани: Путешествие в сердце Татарстана
Откройте для себя Казань: от древних храмов до современных улиц. Индивидуальный маршрут с личным гидом
у памятника Мусе Джалилю
29 фев
1 мар
2 мар
3 мар
3 900 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM