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Что вас ожидает:
- Улица Баумана
- Площадь Тукая
- Озеро Кабан
- Старо-Татарскую слободу
- Колокольня Богоявленский церкви
- Мечеть Марджани
Описание
Вместе с юными путешественниками мы пройдем по центральным улицам от памятника Казанскому коту до Юнусовской площади. Вы узнаете, как складывалась история древнего города, увидите площадь Тукая, познакомитесь с местными традициями. А еще получите настоящий ханский указ из рук самого хана.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Подарки
- Аренда костюма
- Что не входит
- Чай/кофе
- Выпечка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Баумана,11Завершение: Юнусовская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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