Экскурсия по музею.

Интерактивы. Дополнительных расходов не требуется.

Об искусстве иконописи легко и доступно Иконопись, это не так сложно, как думают взрослые, и дети легко смогут многое понять! Мы предлагаем специально созданные экскурсии, которые адаптированы для юных гостей. Что ожидает гостей: Путешествие начнется с вводного рассказа об иконе и ее истории. Затем мы пройдемся по залам музея, где расскажем о символике цвета на иконах и рассмотрим уникальные детали и техники иконописи. В экскурсии есть и интерактивная часть, включающая игры и задания, которые помогут детям активно вовлечься в процесс обучения. В конце большие и маленькие гости конечно узнают удивительную историю обретения одной из главных русских святынь — Казанской иконы Богородицы. Что включено: