Сегодня мы познакомим вас с древним искусством иконописи. Экскурсия прекрасно подойдет как для взрослых, так и для юных гостей.
Мы поговорим о символике цвета, изучим техники иконописи, услышим невероятную историю создания Казанской иконы Богородицы. А интерактивная часть с загадками и играми точно понравится детям!
Мы поговорим о символике цвета, изучим техники иконописи, услышим невероятную историю создания Казанской иконы Богородицы. А интерактивная часть с загадками и играми точно понравится детям!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Об искусстве иконописи легко и доступно Иконопись, это не так сложно, как думают взрослые, и дети легко смогут многое понять! Мы предлагаем специально созданные экскурсии, которые адаптированы для юных гостей. Что ожидает гостей: Путешествие начнется с вводного рассказа об иконе и ее истории. Затем мы пройдемся по залам музея, где расскажем о символике цвета на иконах и рассмотрим уникальные детали и техники иконописи. В экскурсии есть и интерактивная часть, включающая игры и задания, которые помогут детям активно вовлечься в процесс обучения. В конце большие и маленькие гости конечно узнают удивительную историю обретения одной из главных русских святынь — Казанской иконы Богородицы. Что включено:
- Экскурсия по музею.
- Интерактивы. Дополнительных расходов не требуется.
Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по музею
- Интерактивы
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов не требуется
Место начала и завершения?
Ул. Большая Красная, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится в музее
- Где в любое время года тепло
- Светло и комфортно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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