Мои заказы

Музей Казанской иконы – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Казанской иконы» в Казани, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Детективный квест «Дело №29»: кража в Музее Казанской Иконы
Пешая
1 час
Квест
Детективный квест «Дело №29»: кража в Музее Казанской Иконы
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10, Музей Казанской Иконы
Расписание: Квест можно забронировать в часы работы музея в любое удобное для вас время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
500 ₽ за человека
Тайный мир иконописи: Музей Казанской Иконы для детей и взрослых
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайный мир иконописи: Музей Казанской Иконы для детей и взрослых
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10
Расписание: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей Казанской иконы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: прошлое и настоящее
  2. Детективный квест «Дело №29»: кража в Музее Казанской Иконы
  3. Тайный мир иконописи: Музей Казанской Иконы для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Улица Баумана
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Музей Казанской иконы" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Музей Казанской иконы», 15 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь