Индивидуальная
до 6 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
Детективный квест «Дело №29»: кража в Музее Казанской Иконы
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10, Музей Казанской Иконы
Расписание: Квест можно забронировать в часы работы музея в любое удобное для вас время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайный мир иконописи: Музей Казанской Иконы для детей и взрослых
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10
Расписание: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина12 ноября 2024Экскурсовод Евгения прекрасно владеет темой с увлечением рассказала об истории иконы. Не торопила, дала возможность све спокойно рассмотреть. Огромное спасибо.
- ННаталья3 октября 2024Замечательная экскурсия, особенно для тех кто интересуется историей иконописи и историей иконы Казанской Божьей матери. Большое спасибо Евгении.
- ГГалина24 сентября 2023Очень интересная экскурсия! Благодарим Ольгу Сергеевну за великолепный рассказ о Казани, о Богородицком монастыре и экспонатах музея.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Потрясающий музей русской иконы покажут вам на экскурсии. Мы узнали много нового.
- ЕЕкатерина21 июля 2023Очень интересная экскурсия! Первая часть программы проходит в музее иконы, где помимо информации об истории обретения образа Казанской божьей матери,
- ДДенис11 мая 2023Очень интересный музей.
Уникальные экспонаты!
Отдельное спасибо нашему гиду Ольге, очень интересная и познавательная экскурсия!
- ООксана7 ноября 2022Для тех кому хочется подробнее узнать об иконописи, прошлом и настоящем монастыря, событиях связанных с Казанской иконой Божией матери будет очень интересно.
- ЛЛюдмила9 августа 2022Замечательная экскурсия, очень советую. Особая благодарность экскурсоводу Ольге. Было очень интересно.
