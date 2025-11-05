читать дальше

С ней было интересно и познавательно! Можно было и поспорить, и прислушаться к интересным историческим фактам, понять их, осознать. Прекрасные исторические места, которые мы посмотрели: Храм всех религий, Свияжск, Раифа:

Сложно было осознать, что Храм всех религий - это заслуга постройки одним человеком, который оставил это наследие людям. Как он смог донести до нас свое видение веры, любви!

История Свияжска - обретение им текущего заслуженного статуса. Его счастье и беды, судьба людей, создавших это чудо.

И обитель Раифа, с ее красотой. спокойствием и терпимостью!

Все это смогла до нас донести Ольга! Огромное ей и ее мужу спасибо!



И еще Иннополис - этот современный храм науки и знаний. Современный город будущего, город молодых. Наверное это здорово. что прошлое объединяется с будущим. И все мы можем посмотреть это, присоединится к этому! Мы с мужем полюбили Казань! Ее людей! И все это благодаря Ольге!