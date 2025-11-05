Мои заказы

Медитации – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Медитации» в Казани, цены от 9156 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
На машине
9 часов
127 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - из Казани
На машине
7 часов
146 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - из Казани
Вслушаться в тишину святых мест и всмотреться в среднерусскую природу
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
17 860 ₽ за всё до 3 чел.
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
На машине
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
На машине
3 часа
-
10%
175 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
Полюбоваться лазурными водоёмами и услышать связанные с ними удивительные легенды
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9156 ₽10 173 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсию для нас проводила Ольга. Помогал ей ее муж, который был водителем и помощником. ОЧЕНЬ рекомендую всем встречу с Ольгой.
    читать дальше

    С ней было интересно и познавательно! Можно было и поспорить, и прислушаться к интересным историческим фактам, понять их, осознать. Прекрасные исторические места, которые мы посмотрели: Храм всех религий, Свияжск, Раифа:
    Сложно было осознать, что Храм всех религий - это заслуга постройки одним человеком, который оставил это наследие людям. Как он смог донести до нас свое видение веры, любви!
    История Свияжска - обретение им текущего заслуженного статуса. Его счастье и беды, судьба людей, создавших это чудо.
    И обитель Раифа, с ее красотой. спокойствием и терпимостью!
    Все это смогла до нас донести Ольга! Огромное ей и ее мужу спасибо!

    И еще Иннополис - этот современный храм науки и знаний. Современный город будущего, город молодых. Наверное это здорово. что прошлое объединяется с будущим. И все мы можем посмотреть это, присоединится к этому! Мы с мужем полюбили Казань! Ее людей! И все это благодаря Ольге!

  • М
    Марголин
    4 ноября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Здравствуйте! Нашим экскурсоводом была Резида. Приехала за нами чётко по времени. Ехать было комфортно и безопасно. Экскурсии были интересные, познавательные. Резида произвела хорошее впечатление, открыта к общению, обсуждению. Всем рекомендую
  • М
    Максим
    3 ноября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Отличная обзорная экскурсия по достопримечательностям вокруг Казани.
  • Н
    Наталья
    28 октября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Хочу выразить огромную благодарность Наталье, за прекрасно организованную экскурсию! Из-за опоздания самолёта наш график сбился, но нам пошли навстречу и
    читать дальше

    без проблем перенесли экскурсию, за что отдельное спасибо!

    Сама поездка была очень комфортной. Дорога до Свияжска пролетела незаметно, так как наш гид Наталья на протяжении всего пути интересно рассказывала об истории Казани, очень познавательно. Не смотря на поздний выезд мы успели посмотреть все объекты.

    Также хочу отметить очень удобное техническое оснащение, у Натальи была гарнитура, благодаря которой В машине все слышно. Однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    23 октября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Наталья - прекрасный гид! Из всех гидов Татарстана (а их в нашей жизни было много), она самая душевная и отзывчивая.
    Глубочайшие
    читать дальше

    знания, идеально выстроенный маршрут! Везде без спешки. При этом за один день мы успели увидеть колоссальное количество мест, испытать массу разнообразных впечатлений, узнать много нового и даже услышать, как Наташа играет на фортепиано😍

    Благодарим за заботу и знания! Обязательно вернёмся только к Вам!

    Отдельно хочется подчеркнуть идеальное вождение автомобиля! И сам автомобиль: идеально новый, идеально чистый и идеально большой!

  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Очень комфортабельно добрались до достопримечательностей. Материала немного и немало. Ровно столько, сколько нужно для людей в отпуске, которые хотят обогатиться культурой. Наталья дала хорошие рекомендации. Спасибо
  • А
    Алексей
    28 сентября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Очень понравилась экскурсия!
    Благодарим Наталью!
    Познавательное путешествие по красивым местам на комфортном автомобиле. Рекомендуем всем!
  • К
    Ксения
    1 сентября 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!
    Очень удобно,что гид помогает выстроить
    читать дальше

    маршрут и посещение различных мест ровно в рамках конкретно ваших интересов
    В целом, сама экскурсия состоит из множества локаций, поэтому каждый найдёт для себя что то свое 100%

    Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!
  • В
    Валентина
    29 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Были на экскурсии 26 августа. Гид Эльмира очень приветливая и дружелюбная, видно, что любит свой город и знает его богатую
    читать дальше

    историю. Было очень интересно слушать и взрослым и детям. Маршрут был построен идеально, в дороге были целый день, посетили 4 крупных объекта, но ни чуть не устали. У Эльмиры было все очень продумано!!! Рекомендуем все эту экскурсию, наверно это самое яркое событие нашей поездки!!!

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Очень насыщенная и интересная программа. Несмотря на длительность, благодаря грамотной организации (небольшие переезды, перемежающиеся осмотрами) 9 часов пролетели незаметно даже
    читать дальше

    для пятилетнего ребенка. Много информации, запоминающихся подробностей.
    Гид Наталья -очень знающий и любящий свою профессию человек. Постоянно мониторит ситуацию по экскурсионным местам и в зависимости от мероприятий меняет программу, чтобы можно было посетить все заявленные места.
    Плюс, подход к разновозрастным участникам: от взрослого до ребенка.
    Нам всем очень понравилось

  • И
    Игорь
    21 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Спасибо
    Интересно
    Экскурсоводу очень признателен за проведенное время
    Все очень впечатляет
  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Нам очень понравилось, интересно рассказали, дали время погулять, даже заинтересовали ребёнка) Спасибо!
  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Мы всей семьёй остались в полном восторге от экскурсии! Выражаем огромную благодарность гиду Наталье!
    Очень насыщенный маршрут и при этом нигде
    читать дальше

    не возникло ощущения спешки. Каждое из посещенных мест по-своему уникальное: где-то мы познакомились с необычной архитектурой, где-то словно попали в прошлое, а где-то нашли невероятное спокойствие и гармонию.
    Отдельное спасибо гиду: рассказы были очень интересные и подробные, с любовью к Татарстану!
    Сама организация экскурсии тоже на высшем уровне, транспорт комфортный, всё продумано идеально.
    От всей души рекомендуем!

  • М
    Максим
    15 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Отличная экскурсия! Константин отличный гид. Было очень интересно, нам очень понравилось.
  • Р
    Русанова
    14 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсия понравилась, день прошёл супер насыщенно. Экскурсовод Рафина очень интересный рассказчик с глубокими знаниями истории, всю дорогу рассказывала и отвечала на вопросы. Спасибо!
  • М
    Марина
    13 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. Все очень понравилось! Организация на высшем уровне
  • А
    Александр
    11 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Шикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниями и комфортным вождением. Рекомендую.
    Шикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниямиШикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниямиШикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниямиШикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниямиШикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниями
  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Хочется поблагодарить наталью за шикарную поездку. Это была даже не экскурсия, а целый день, проведенный в компании гида. Очень грамотно
    читать дальше

    построена логистика поездки, Наталья показала и рассказала много разных историй и красивых мест. Наталья профессионал своего дела, очень комфортно водит машину, подскажет где лучше приобрести сувениры. Хочется поблагодарить нашего прекрасного гида и пожелать ей творческих успехов и позитивных туристов.

    Хочется поблагодарить наталью за шикарную поездку. Это была даже не экскурсия, а целый день, проведенный вХочется поблагодарить наталью за шикарную поездку. Это была даже не экскурсия, а целый день, проведенный вХочется поблагодарить наталью за шикарную поездку. Это была даже не экскурсия, а целый день, проведенный в
  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Отличная экскурсия! Наталья очень доходчиво и интересно рассказывала про храмы. На протяжении всей экскурсии чувствовалась ее вовлеченность в религиозную тематику,
    читать дальше

    причем не только Христианства, но и других конфессий. В рамках посещения мест нам давалось много свободного времени на посещение храмов, покупку сувениров и т. д. Стоит также отметить ее способность адаптировать программу под обстоятельства. Когда мы посещали полуостров Свияжск, нам не удалось попасть в храм из-за дождя, так как местные фрески нельзя подвергать воздействию влаги. Поэтому Наталья отвела нас к электронному стенду, где были показаны данные фрески и рассказывала, словно мы находились в самом храме. Также приятно порадовало, что она посоветовала нам местное кафе, где было очень вкусно и блюда подавались в больших порциях. В целом отметим, что данная экскурсия предлагает широкий маршрут и возможность посетить главные религиозные достопримечательности и технологический центр в один день. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Андрей
    9 августа 2025
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Спасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успели и посмотреть, и послушать и пофотографировать! Нам очень понравилось, однозначно советуем!
    Спасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успелиСпасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успели

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
  2. Раифа, Свияжск, Вселенский храм - из Казани
  3. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
  4. Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Улица Баумана
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Медитации" можно забронировать 4 экскурсии от 9156 до 22 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Медитации», 598 ⭐ отзывов, цены от 9156₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль