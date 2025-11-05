Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - из Казани
Вслушаться в тишину святых мест и всмотреться в среднерусскую природу
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
17 860 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
Полюбоваться лазурными водоёмами и услышать связанные с ними удивительные легенды
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9156 ₽
10 173 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 ноября 2025Экскурсию для нас проводила Ольга. Помогал ей ее муж, который был водителем и помощником. ОЧЕНЬ рекомендую всем встречу с Ольгой.
- ММарголин4 ноября 2025Здравствуйте! Нашим экскурсоводом была Резида. Приехала за нами чётко по времени. Ехать было комфортно и безопасно. Экскурсии были интересные, познавательные. Резида произвела хорошее впечатление, открыта к общению, обсуждению. Всем рекомендую
- ММаксим3 ноября 2025Отличная обзорная экскурсия по достопримечательностям вокруг Казани.
- ННаталья28 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Наталье, за прекрасно организованную экскурсию! Из-за опоздания самолёта наш график сбился, но нам пошли навстречу и
- ИИрина23 октября 2025Наталья - прекрасный гид! Из всех гидов Татарстана (а их в нашей жизни было много), она самая душевная и отзывчивая.
Глубочайшие
- ЕЕлена8 октября 2025Очень комфортабельно добрались до достопримечательностей. Материала немного и немало. Ровно столько, сколько нужно для людей в отпуске, которые хотят обогатиться культурой. Наталья дала хорошие рекомендации. Спасибо
- ААлексей28 сентября 2025Очень понравилась экскурсия!
Благодарим Наталью!
Познавательное путешествие по красивым местам на комфортном автомобиле. Рекомендуем всем!
- ККсения1 сентября 2025Итак, собралась я в Казань в начале осени. С погодой очень повезло, как и с Натальей!
Очень удобно,что гид помогает выстроить
- ВВалентина29 августа 2025Были на экскурсии 26 августа. Гид Эльмира очень приветливая и дружелюбная, видно, что любит свой город и знает его богатую
- ИИрина25 августа 2025Очень насыщенная и интересная программа. Несмотря на длительность, благодаря грамотной организации (небольшие переезды, перемежающиеся осмотрами) 9 часов пролетели незаметно даже
- ИИгорь21 августа 2025Спасибо
Интересно
Экскурсоводу очень признателен за проведенное время
Все очень впечатляет
- ООльга20 августа 2025Нам очень понравилось, интересно рассказали, дали время погулять, даже заинтересовали ребёнка) Спасибо!
- ММария17 августа 2025Мы всей семьёй остались в полном восторге от экскурсии! Выражаем огромную благодарность гиду Наталье!
Очень насыщенный маршрут и при этом нигде
- ММаксим15 августа 2025Отличная экскурсия! Константин отличный гид. Было очень интересно, нам очень понравилось.
- РРусанова14 августа 2025Экскурсия понравилась, день прошёл супер насыщенно. Экскурсовод Рафина очень интересный рассказчик с глубокими знаниями истории, всю дорогу рассказывала и отвечала на вопросы. Спасибо!
- ММарина13 августа 2025Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. Все очень понравилось! Организация на высшем уровне
- ААлександр11 августа 2025Шикарный маршрут, который захватывает основные популярные направления вокруг Казани. Наталья — отличный гид с обширными знаниями и комфортным вождением. Рекомендую.
- ННаталья9 августа 2025Хочется поблагодарить наталью за шикарную поездку. Это была даже не экскурсия, а целый день, проведенный в компании гида. Очень грамотно
- ММарина9 августа 2025Отличная экскурсия! Наталья очень доходчиво и интересно рассказывала про храмы. На протяжении всей экскурсии чувствовалась ее вовлеченность в религиозную тематику,
- ААндрей9 августа 2025Спасибо огромное Резиде за проведенную поездку! На комфортном автомобиле, в комфортном темпе, все и везде успели и посмотреть, и послушать и пофотографировать! Нам очень понравилось, однозначно советуем!
