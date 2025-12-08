Утренняя прогулка на сапах по Казанке — то, что влюбит вас в ранние подъёмы! Только представьте: ровная гладь воды, мягкий солнечный свет, нежная прохлада и неспешный взмах весла… А ещё — сразу 3 достопримечательности Казани с необычных ракурсов: мост Миллениум, Казанский кремль и Чаша. Подзарядка красотой на весь день обеспечена!
Описание водной прогулки
- Прогулка проходит на надувных сапбордах, которые выдерживают 320 кг — широких, устойчивых и простых в управлении.
- Перед отплытием все участники пройдут инструктаж по технике безопасности. Новички быстро научатся управлять сапом. Каждому участнику мы выдадим индивидуально подобранные спасательные жилеты и вёсла.
- На протяжении всего пути вас будет сопровождать инструктор — он и подбодрит, и поможет в случае любых затруднений.
- Протяжённость маршрута — около 4 км. Передвижения судов при его составлении учтены.
Организационные детали
- Прогулка проводится только в хорошую погоду, при полном штиле.
- Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Под мостом Миллениум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 358 туристов
Помогу вам встать на сапборд, это проще простого. Немного потренируемся перед началом маршрута. Постараюсь сделать так, чтобы вы всё поняли с первого раза) Поплаваем по маршруту, сделаю вам фотографии на память.
