Всего в получасе езды от города находится живописная лесопарковая зона с системой небольших мелководных озер. В этом чудесном месте вы надышитесь свежим воздухом, в сопровождении инструкторов покатаетесь на сапбордах между исполинских сосен, а также сможете отдохнуть на территории, погулять по лесу и перекусить в местном кафе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Активный отдых на Лебяжьем озере

Небольшие озера глубиной от 1 до 4 метров соединены между собой узкими протоками и образуют красивый уютный комплекс в окружении соснового леса. Мы проведем краткое обучение, покажем каждому, как нужно правильно вставать на сап, чтобы не искупаться раньше времени;). Обучим технике гребли на сапе и сделаем красивые фото на память. Наша команда дружелюбных и общительных ребят старается сделать каждую прогулку на сапах максимально веселой, безопасной и запоминающейся!

Организационные детали