Сап-прогулка по Лебяжьему озеру

Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Всего в получасе езды от города находится живописная лесопарковая зона с системой небольших мелководных озер.

В этом чудесном месте вы надышитесь свежим воздухом, в сопровождении инструкторов покатаетесь на сапбордах между исполинских сосен, а также сможете отдохнуть на территории, погулять по лесу и перекусить в местном кафе.
4.75
4 отзыва
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Активный отдых на Лебяжьем озере

Небольшие озера глубиной от 1 до 4 метров соединены между собой узкими протоками и образуют красивый уютный комплекс в окружении соснового леса. Мы проведем краткое обучение, покажем каждому, как нужно правильно вставать на сап, чтобы не искупаться раньше времени;). Обучим технике гребли на сапе и сделаем красивые фото на память. Наша команда дружелюбных и общительных ребят старается сделать каждую прогулку на сапах максимально веселой, безопасной и запоминающейся!

Организационные детали

  • Добраться до места начала вы можете самостоятельно, если нужно — мы организуем трансфер, детали уточняйте при бронировании
  • В стоимость включено обучение, оборудование, полное сопровождение инструктором
  • Питание в местном кафе — по желанию и за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Дети до 16 лет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Лебяжьего озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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е
7 июня 2024
Прекрасная прогулка и прекрасный организатор! Всем рекомендую✌️
В
26 мая 2024
Спасибо большое Ильнуру за качественную организацию и понятный инструктаж, а также за возможность оставить вещи под присмотром
Маршрут проходит по живописному лесу, которым приятно наслаждаться с воды

К тому же хочу добавить,
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что нас пофотографировали и нам осталась на память не только масса впечатлений, но и крутые фотки (большой плюс, что они делаются на телефон и не видно, какие у нас сосредоточенные лица)

Татьяна
17 сен 2023
Это была одна из лучших экскурсий в нашем путешествии по Казани. Лебяжьи озера - лучшее место для купания, причем находятся в границах Казани. Невероятная красота на берегах озёр впечатлила! А Ильнур оставил наилучшие впечатления, он замечательный гид, внимательный экскурсовод, радушный хозяин. Всем рассказываю об этом прекрасном путешествии! Большое спасибо за прогулку!
Н
27 июля 2023
Приятное развлечение с долей физической нагрузки и тренировкой координации.

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