Старо-Татарская слобода — один из самых атмосферных районов Казани, где сохранились старинные мечети, купеческие усадьбы и историческая планировка 18 века.
Вы узнаете, как развивалась татарская община города, увидите знаковые памятники архитектуры, а завершите прогулку в тюркской юрте за чаем и домашним чак-чаком.
Вы узнаете, как развивалась татарская община города, увидите знаковые памятники архитектуры, а завершите прогулку в тюркской юрте за чаем и домашним чак-чаком.
Описание экскурсии
Дом Шамиля. Один из самых необычных особняков Казани, построенный для дочери купца-миллионера и сына легендарного имама Шамиля.
Апанаевская мечеть. Памятник татарского барокко с характерными восточными элементами декора.
Купеческие усадьбы. Дома Юнусовых, Бурнаевых и Апанаевых — эти семьи сыграли важную роль в истории Старо-Татарской слободы.
Юнусовская площадь. Уникальное общественное пространство из четырёх исторических садов.
Набережная озера Кабан. Здесь поговорим о прошлом и настоящем популярного района.
Чаепитие в юрте. Завершим экскурсию в настоящей тюркской юрте за чашкой чая и домашним чак-чаком.
Вы узнаете:
- как визит Екатерины II повлиял на развитие Старо-Татарской слободы
- кого можно было встретить в Саду любви и Саду печали
- почему татарские купцы строили каменно-деревянные дома
- как татарский орнамент повлиял на архитектуру разных эпох
- как советское время изменило облик исторического района
Организационные детали
- При посещении мечети необходимо снять обувь, поэтому обязательно возьмите носки
- Женщинам потребуется платок для головы и одежда, закрывающая плечи и колени. Дресс-код для мужчин: закрытые плечи и колени
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Юнусовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1520 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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