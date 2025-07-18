Мы объедем самые яркие достопримечательности города: осмотрим кремль и белоснежную мечеть Кул Шариф, пройдём среди старинных усадеб и посетим деревню Туган Авылым. Рассказы об истории, о быте и местных традициях помогут вам проникнуться культурой татар, а ароматный чай и выпечка растопят ваше сердце и влюбят в Казань. Также можем заглянуть на дегустацию алкоголя и закусок!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Казанью

Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани. Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:

Казанский кремль — здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к её деталям и архитектурным элементам, а ещё посетим Ханскую усыпальницу.

— здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к её деталям и архитектурным элементам, а ещё посетим Ханскую усыпальницу. Старинные татарские кварталы : мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 5 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдём в купеческую усадьбу.

: мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 5 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдём в купеческую усадьбу. Комплекс Туган Авылым — татарская деревня в самом центре города, где можно увидеть необычный Памятник эчпочмаку и устроить фотосессию, примерив ханские наряды и традиционные украшения из серебра.

Казань на вкус

Дополнят экскурсию гастрономические впечатления: мы устроим чаепитие с душистым татарским чаем с ароматной выпечкой: губадия, сытный эчпочмак или тающий во рту талкыш калеве (эту сладость производят только в Татарстане!). Я расскажу легенды о чак-чаке, секреты рецептов, любопытные детали о национальной кухне — и посоветую, какие заведения стоит посетить в Казани.

По желанию, после экскурсии вы можете остаться и на дегустацию местных алкогольных напитков.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях Fiat Albea, Renault Kaptur, Kia Ceed, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии

Для группы от 4 чел. и более возможно забронировать минивэн (Viano, Sprinter, Hyundai Staria, V-Class, а также премиальные варианты). Подробности уточняйте у гида

Вы оплачиваете на сайте 25%, остальную сумму необходимо перевести гиду на карту за 24–48 часов до начала экскурсии

Программа подойдёт взрослым и детям 12+

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы