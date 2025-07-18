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Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая

Погрузиться в культуру татарской столицы, увидеть кремль и распробовать национальную выпечку
Мы объедем самые яркие достопримечательности города: осмотрим кремль и белоснежную мечеть Кул Шариф, пройдём среди старинных усадеб и посетим деревню Туган Авылым.

Рассказы об истории, о быте и местных традициях помогут вам проникнуться культурой татар, а ароматный чай и выпечка растопят ваше сердце и влюбят в Казань. Также можем заглянуть на дегустацию алкоголя и закусок!
5
93 отзыва
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая

Описание экскурсии

Знакомство с Казанью

Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани. Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:

  • Казанский кремль — здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к её деталям и архитектурным элементам, а ещё посетим Ханскую усыпальницу.
  • Старинные татарские кварталы: мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 5 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдём в купеческую усадьбу.
  • Комплекс Туган Авылым — татарская деревня в самом центре города, где можно увидеть необычный Памятник эчпочмаку и устроить фотосессию, примерив ханские наряды и традиционные украшения из серебра.

Казань на вкус

Дополнят экскурсию гастрономические впечатления: мы устроим чаепитие с душистым татарским чаем с ароматной выпечкой: губадия, сытный эчпочмак или тающий во рту талкыш калеве (эту сладость производят только в Татарстане!). Я расскажу легенды о чак-чаке, секреты рецептов, любопытные детали о национальной кухне — и посоветую, какие заведения стоит посетить в Казани.
По желанию, после экскурсии вы можете остаться и на дегустацию местных алкогольных напитков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Fiat Albea, Renault Kaptur, Kia Ceed, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Для группы от 4 чел. и более возможно забронировать минивэн (Viano, Sprinter, Hyundai Staria, V-Class, а также премиальные варианты). Подробности уточняйте у гида
  • Вы оплачиваете на сайте 25%, остальную сумму необходимо перевести гиду на карту за 24–48 часов до начала экскурсии
  • Программа подойдёт взрослым и детям 12+
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • входные билеты в Казанский кремль — 200 ₽ за чел.
  • парковка в городе — 300 ₽
  • чаепитие с выпечкой — от 400 ₽ за чел. (по желанию)
  • фотосессия в национальных костюмах от 1000 ₽ за чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила
Камила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1371 туриста
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
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самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем! Наша команда это: — гид-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора — гид-журналист, филолог с красивым голосом — гид-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
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3
1
2
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О
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа, она скорректировала нашу экскурсию так, что мы могли под’ежать минимально близко к достопримечательностям! Она
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очень интересно рассказывала нам про свой город! Энергичная, начитанная, добродушная и веселая девушка! Очень комфортно нам было ездить, смотреть и общаться с ней! А чтобы мы могли скоротать время до посадки на наш теплоход забронировала нам столик в одном из лучших ресторанов Казани « Гусь «! Спасибо огромное милой Камиле и всей команде Трипстер!!! В городах всех странах ваши гиды работают на ОТЛИЧНО! Будем и дальше обращаться к вам!

Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,+1
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа,
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Надежда
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня (приехали на выходные). По уже по сложившемуся опыту мы поняли, что если хочется увидеть
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и узнать как можно больше за кратчайшее время нужно обязательно брать автомобильную индивидуальную экскурсию по городу. Выбор пал именно на эту и мы не прогадали. На этапе первоначальной организации все моменты обсудили с Камилой. Общение было приятным и доброжелательным. Большое ей спасибо. Экскурсию нам провела прекрасная девушка Екатерина. Екатерина - настоящий профессионал своего дела, наимилейшая, интереснейшая, глубоко знающая не только исторический аспект города, но и посвятившая нас в тонкости и особенности современной Казани. От нее мы узнали чем жил и живёт город, она рассказала нам о знаменитых и значимых героях Казани, показала нам самые красивые места и раскрыла их тайны. В каждой фразе нашего очаровательного гида чувствовалась бесконечная любовь к столице Татарстана, ведь девушка родилась и выросла здесь. Не полюбить Казань или остаться равнодушным после экскурсии Екатерины просто невозможно! Экскурсовод на протяжении всей экскурсии заботился о нашем комфорте, подстраивался под наши пожелания и интересы! Мы с большим интересом слушали завораживающий голос Екатерины, погружавший нас во времена давно минувших дней, легенды и сказания Казани. Это была невероятно познавательная и интересная экскурсия! Огромное спасибо! Удачи вам, прекрасные девушки и благодарных туристов.

Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня+2
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня
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А
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что сын накладывал в своей голове спокойно теорию по истории с увиденным и услышанным!!!!))) Просмотрели
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всю Казань старую, новую, заходили в Мечеть… всё на таком лайте, что не заметили, как пролетело время!!!! Всем рекомендую чаепитие оставить на конец экскурсии и посвятить больше времени на красоты города!!! Нурия доставит, куда пожелаете… подскажет, где и что можно приобрести!!! Где пекут с ног сшибательные перемячи. Очень туда с улицы начинается, но это стоит того!!!!))) Где вкусные кыстыбургеры!!! Мы в восторге!!!!!

Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что+1
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что
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Светлана
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8 и 14 лет) и удерживать его практически на протяжении 4 часов. Мы сразу договорились,
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что будем ориентироваться на ребят, но если у нас с мужем возникали вопросы, Камила и на них тоже отвечала. Гуляли с 16 часов, поэтому захватили божественно красивый закат 😍. Потрясающие фотографии останутся теперь нам на память. А ещё монетки из кремлёвской кузницы, вкуснейшие сладости из татарской слободы, колбаса и татарский чай 🥰 Сегодня всё это дегустировали уже дома, наслаждались и вспоминали Казань. Отдельное спасибо за список ресторанов, посетили несколько, что-то предварительно бронировали, и тоже абсолютно везде понравилось, было колоритно и очень вкусно. Уверена, что именно благодаря Камиле Казань заняла местечко в наших сердцах ❤. Огромное спасибо!

Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8+2
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8
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Т
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там нас уже ждут. Выражаем благодарность за проведенную экскурсию гиду Нурие. Время пролетело очень быстро
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и незаметно. Весь город-сплошная история, столько интересных фактов, событий. Помимо четко выстроенного маршрута по достопримечательностям, Нурия посоветовала нам места, где можно было удовлетворить наши гастрономические предпочтения. Домой мы уехали с разнообразными гостинцами и сувенирами, которые также посоветовала нам Нурия. Спасибо за гостеприимство и увлекательное времяпрепровождение.

Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там
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Инна
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Мы не заметили, как пролетело время, и совсем не устали. За 4 часа увидели основные
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достопримечательности, узнали много интересных фактов и историю города.
Камилла чувствует своих гостей и подстраивает под конкретных людей и подачу материала и какие-то организационные детали, это очень ценно. Нам было весело, интересно, легко и приятно 🤗

Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.+1
Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
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