Что вас ожидает

Знакомство с Казанью

Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани. Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:

Казанский Кремль — здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к ее деталям и архитектурным элементам, а еще посетим Ханскую усыпальницу.

— здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к ее деталям и архитектурным элементам, а еще посетим Ханскую усыпальницу. Старинные татарские кварталы : мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 7 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдем в купеческую усадьбу.

: мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 7 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдем в купеческую усадьбу. Комплекс Туган Авылым — татарская деревня в самом центре города, где можно увидеть необычный Памятник эчпочмаку и устроить фотосессию, примерив ханские наряды и традиционные украшения из серебра.

Казань на вкус

Дополнят экскурсию гастрономические впечатления: мы устроим чаепитие с душистым татарским чаем с ароматной выпечкой: губадия, сытный эчпочмак или тающий во рту талкыш калеве (эту сладость производят только в Татарстане. ). Я расскажу легенды о чак-чаке, секреты рецептов, любопытные детали о национальной кухне — и посоветую, какие заведения стоит посетить в Казани.

По желанию, будет и дегустация алкогольных напитков: в «Ледяной комнате» музея-бутика вам предложат местные вина, пиво и крепкий алкоголь, а на закуску — конскую колбасу казылык и не только.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле; если вы не на своем транспорте, я могу арендовать для вас автомобиль бизнес класса Wolksvagen Tiguan (вода, маски и влажные салфетки предоставляются): от 500 руб. /час. Если вас больше 4, можно заказать минивэн, стоимость обсуждается отдельно.

Дополнительные расходы