Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая

Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку

Мы объедем самые яркие достопримечательности города: осмотрим Кремль и белоснежную мечеть Кул Шариф, пройдем среди старинных усадеб и посетим деревню Туган Авылым.

Рассказы об истории, о быте и местных традициях помогут вам проникнуться культурой татар, а ароматный чай и выпечка растопят ваше сердце и влюбят в Казань.

Также можем заглянуть на дегустацию алкоголя и закусок!
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая

Что вас ожидает

Знакомство с Казанью

Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани. Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:

  • Казанский Кремль — здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к ее деталям и архитектурным элементам, а еще посетим Ханскую усыпальницу.
  • Старинные татарские кварталы: мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 7 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдем в купеческую усадьбу.
  • Комплекс Туган Авылым — татарская деревня в самом центре города, где можно увидеть необычный Памятник эчпочмаку и устроить фотосессию, примерив ханские наряды и традиционные украшения из серебра.

Казань на вкус

Дополнят экскурсию гастрономические впечатления: мы устроим чаепитие с душистым татарским чаем с ароматной выпечкой: губадия, сытный эчпочмак или тающий во рту талкыш калеве (эту сладость производят только в Татарстане. ). Я расскажу легенды о чак-чаке, секреты рецептов, любопытные детали о национальной кухне — и посоветую, какие заведения стоит посетить в Казани.
По желанию, будет и дегустация алкогольных напитков: в «Ледяной комнате» музея-бутика вам предложат местные вина, пиво и крепкий алкоголь, а на закуску — конскую колбасу казылык и не только.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле; если вы не на своем транспорте, я могу арендовать для вас автомобиль бизнес класса Wolksvagen Tiguan (вода, маски и влажные салфетки предоставляются): от 500 руб. /час. Если вас больше 4, можно заказать минивэн, стоимость обсуждается отдельно.

Дополнительные расходы

  • чаепитие с выпечкой и входной билет в Кремль 300 руб. /чел.
  • дегустация местных напитков 200 руб. /чел. (по желанию, обсуждается при бронировании экскурсии)
  • фотосессия в национальных костюмах 200 руб. /чел. (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Камила
Камила
Добрый день! Меня зовут Камила. С удовольствием покажу вам самые красивые места и проведу по увлекательным маршрутам. При этом также являюсь профессиональной ведущей на радио (собственное вечернее ШОУ), ведущей мероприятий, телеведущей и автором туристического проекта на радио. Легко, красиво и непринужденно расскажу о любимом городе и его окрестностях. Все необходимые аккредитации имеются. Готова заряжать вас позитивом, хорошим настроением и глубокими знаниями об исторических и просто красивых местах, которые мы посетим🔥
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🍤Гастрономические🔭Обзорные#Казанский Кремль🗽Достопримечательности#Туган Авылым#Старо-Татарская слобода

Еще несколько похожих предложений в Казани

«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
3 000
за 1-4 чел.
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Казань - столица Татарстана, город национального колорита, эчпочмака, чак-чака, Волги и Кремля
Ежедневно по договоренности
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Быть в Казани - значит обязательно посетить старо-татарскую слободу, где чувствуется душа нашего...
Ежедневно с 8:00 до 17:00
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Индивидуальная экскурсия
4.8
36
4 300
за 1-4 чел.
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Насыщенное знакомство со всеми гранями города в дневное и вечернее время и татарский ужин
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
4.8
73
1ч 30м
400
360
за 1 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
2 500
за 1-7 чел.
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Посетить самый восточный уголок Казани и познакомиться с самобытной татарской культурой
Фотопрогулка по колоритной Казани
Индивидуальная фото-прогулка
4.4
5
1ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
Казань: первые впечатления о третьей столице
Индивидуальная экскурсия
5
228
3ч 30м
4 500
за 1-10 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на авто-пешеходной экскурсии
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
9 000
за 1-15 чел.
Бик тэмле! Самая «вкусная» прогулка по Казани
Попробовать национальные блюда, приготовить эчпочмак своими руками и выпить чаю по-татарски
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
7 870
за 1-4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Вечерняя Казань на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
56
3 490
за 1-4 чел.
Вечерняя Казань на автомобиле
Проехать по самым красивым местам города и насладиться его волшебной атмосферой
По эпохам Казани — на автомобиле!
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 987
за 1-6 чел.
По эпохам Казани — на автомобиле!
За один день проникнуться колоритом исторического центра и увидеть новейшие памятники города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺