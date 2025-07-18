Мы объедем самые яркие достопримечательности города: осмотрим кремль и белоснежную мечеть Кул Шариф, пройдём среди старинных усадеб и посетим деревню Туган Авылым.
Рассказы об истории, о быте и местных традициях помогут вам проникнуться культурой татар, а ароматный чай и выпечка растопят ваше сердце и влюбят в Казань. Также можем заглянуть на дегустацию алкоголя и закусок!
Рассказы об истории, о быте и местных традициях помогут вам проникнуться культурой татар, а ароматный чай и выпечка растопят ваше сердце и влюбят в Казань. Также можем заглянуть на дегустацию алкоголя и закусок!
Описание экскурсии
Знакомство с Казанью
Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани. Мы проедем по улицам города и посетим следующие локации:
- Казанский кремль — здесь вы услышите о зарождении Ханской Казани и о том, какое наследие досталось нам с тех времен. Раскроете тайны Тайницкой башни и узнаете, как татарская царевна проучила русского царя и почему татары более 200 лет не жили в Казани. Заглянув в мечеть Кул Шариф, присмотримся к её деталям и архитектурным элементам, а ещё посетим Ханскую усыпальницу.
- Старинные татарские кварталы: мы посетим не только популярную Старо-татарскую слободу, но и в купеческие кварталы. На маршруте будет 5 старинных мечетей — увидим первую каменную в городе. Пройдем по самой маленькой улочке Казани и зайдём в купеческую усадьбу.
- Комплекс Туган Авылым — татарская деревня в самом центре города, где можно увидеть необычный Памятник эчпочмаку и устроить фотосессию, примерив ханские наряды и традиционные украшения из серебра.
Казань на вкус
Дополнят экскурсию гастрономические впечатления: мы устроим чаепитие с душистым татарским чаем с ароматной выпечкой: губадия, сытный эчпочмак или тающий во рту талкыш калеве (эту сладость производят только в Татарстане!). Я расскажу легенды о чак-чаке, секреты рецептов, любопытные детали о национальной кухне — и посоветую, какие заведения стоит посетить в Казани.
По желанию, после экскурсии вы можете остаться и на дегустацию местных алкогольных напитков.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Fiat Albea, Renault Kaptur, Kia Ceed, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Для группы от 4 чел. и более возможно забронировать минивэн (Viano, Sprinter, Hyundai Staria, V-Class, а также премиальные варианты). Подробности уточняйте у гида
- Вы оплачиваете на сайте 25%, остальную сумму необходимо перевести гиду на карту за 24–48 часов до начала экскурсии
- Программа подойдёт взрослым и детям 12+
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- входные билеты в Казанский кремль — 200 ₽ за чел.
- парковка в городе — 300 ₽
- чаепитие с выпечкой — от 400 ₽ за чел. (по желанию)
- фотосессия в национальных костюмах от 1000 ₽ за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1371 туриста
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 93 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень понравилась обзорная экскурсия и наш гид -Камила! По нашей просьбе, из -за состояния здоровья мужа, она скорректировала нашу экскурсию так, что мы могли под’ежать минимально близко к достопримечательностям! Она
+1
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Мы были в Казани впервые и на знакомство с городом у нас было неполных 2 дня (приехали на выходные). По уже по сложившемуся опыту мы поняли, что если хочется увидеть
+2
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А
Замечательный Гид Нурия! Поведала тайны прекрасной Казани!!! Отличный рассказчик!!! Материал подаётся легко и настолько понятно, что сын накладывал в своей голове спокойно теорию по истории с увиденным и услышанным!!!!))) Просмотрели
+1
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Это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Камила невероятно обаятельная, сумела завладеть вниманием моих мальчишек (8 и 14 лет) и удерживать его практически на протяжении 4 часов. Мы сразу договорились,
+2
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Т
Спасибо, Камила, за быстрый отклик и организацию экскурсии. Мы ехали в Казань и знали, что там нас уже ждут. Выражаем благодарность за проведенную экскурсию гиду Нурие. Время пролетело очень быстро
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Огромное спасибо Камилле за экскурсию по Казани! Для первого дня в городе это просто идеальная прогулка.
Мы не заметили, как пролетело время, и совсем не устали. За 4 часа увидели основные
Мы не заметили, как пролетело время, и совсем не устали. За 4 часа увидели основные
+1
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