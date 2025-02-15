Улица Баумана - драгоценная шкатулка с двойным дном

Погулять по центру Казани, услышать местные легенды и узнать, какие тайны скрывают нарядные витрины
Может показаться, что улица Баумана — это декорация с сувенирными лавками. Чтобы раскрыть правду, отправляйтесь с нами на прогулку.

Вы перенесётесь к стенам татарской крепости, прогуляетесь вдоль купеческих лавок и застанете советскую эпоху с коммунальными квартирами. На экскурсии обсудим прошлое, настоящее и будущее казанского Арбата.
Улица Баумана - драгоценная шкатулка с двойным дном
Улица Баумана - драгоценная шкатулка с двойным дном
Улица Баумана - драгоценная шкатулка с двойным дном
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Пятиметровую скульптуру «Конь-страна». Конь символизирует республику и «несёт» на себе Татарстан.
  • Казанского кота и копию кареты Екатерины Великой.
  • Кафе «Сказка» — первое детское кафе в Советском Союзе.
  • Дворец Впечатлений (бывший Дом Татарской кулинарии) с единственной в России мемориальной доской повару Юнусу Ахметзянову — легенде национальной татарской кухни.
  • Здание национального банка Республики Татарстан, хранящее историю золотого запаса Российской империи.
  • Богоявленскую колокольню и Богоявленский собор, в котором крестили казанца Фёдора Шаляпина.
  • Аптеку Бренингов — посетим старейшую в Казани аптеку с музейным уголком.
  • И многое другое.

Вы узнаете:

  • какую роль в проломе посадской стены сыграл англичанин Бутлер.
  • почему татарских извозчиков называли «барабусами».
  • что раньше означало «торговать хлебом».
  • где находились тайные молельни старообрядцев.
  • куда ударила молния в 1900 году.
  • есть ли подземная улица под улицей Баумана.
  • и это далеко не всё….

Организационные детали

  • По желанию можем подняться на смотровую площадку Богоявленской колокольни (высота 74 метра). Взрослый билет — 200 ₽, льготный — 150 ₽.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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