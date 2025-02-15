Может показаться, что улица Баумана — это декорация с сувенирными лавками. Чтобы раскрыть правду, отправляйтесь с нами на прогулку.
Вы перенесётесь к стенам татарской крепости, прогуляетесь вдоль купеческих лавок и застанете советскую эпоху с коммунальными квартирами. На экскурсии обсудим прошлое, настоящее и будущее казанского Арбата.
Вы перенесётесь к стенам татарской крепости, прогуляетесь вдоль купеческих лавок и застанете советскую эпоху с коммунальными квартирами. На экскурсии обсудим прошлое, настоящее и будущее казанского Арбата.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пятиметровую скульптуру «Конь-страна». Конь символизирует республику и «несёт» на себе Татарстан.
- Казанского кота и копию кареты Екатерины Великой.
- Кафе «Сказка» — первое детское кафе в Советском Союзе.
- Дворец Впечатлений (бывший Дом Татарской кулинарии) с единственной в России мемориальной доской повару Юнусу Ахметзянову — легенде национальной татарской кухни.
- Здание национального банка Республики Татарстан, хранящее историю золотого запаса Российской империи.
- Богоявленскую колокольню и Богоявленский собор, в котором крестили казанца Фёдора Шаляпина.
- Аптеку Бренингов — посетим старейшую в Казани аптеку с музейным уголком.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- какую роль в проломе посадской стены сыграл англичанин Бутлер.
- почему татарских извозчиков называли «барабусами».
- что раньше означало «торговать хлебом».
- где находились тайные молельни старообрядцев.
- куда ударила молния в 1900 году.
- есть ли подземная улица под улицей Баумана.
- и это далеко не всё….
Организационные детали
- По желанию можем подняться на смотровую площадку Богоявленской колокольни (высота 74 метра). Взрослый билет — 200 ₽, льготный — 150 ₽.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 72 туристов
Я опытный гид-экскурсовод, аккредитованный на двух объектах ЮНЕСКО со стажем ведения самых разнообразных и нестандартных экскурсий несколько лет, имею Всероссийскую аттестацию и состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. В моейЗадать вопрос
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