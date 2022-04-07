Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего

Город Казань невозможно представить без улицы Баумана

4.8
5 отзывов
Индивидуальная
Город Казань невозможно представить без улицы Баумана.

Многие гости татарстанской столицы прозвали ее Казанским Арбатом.

На этой улице сосредоточено огромное количество достопримечательностей нашего замечательного города.

Здесь расположены величественные особняки в которых когда-то проводились великолепные балы, старинные церкви, многие из которых ведут свою историю с XVI века, со времен самого Ивана Грозного, памятники, установленные в честь знаменитых соотечественников нашего города.

Между прочим на улице Баумана даже есть памятник в честь кота! Обо всем этом и не только я расскажу вам, когда мы совершим с Вами наше небольшое путешествие по улице Баумана.

Обещаю, что будет интересно!
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего

Что вас ожидает 🤩

  • Мы увидим:
  • Богоявленский собор с колокольней
  • Иоанно - Предтеченский монастырь
  • Никольский кафедральный собор
  • Памятник Мусе Джалилю
  • Памятник Фёдору Ивановичу Шаляпину
  • Памятник карете Екатерины II
  • Памятник Коту Казанскому
  • Памятники - фонтаны
  • "Нулевой меридиан" Казани
  • Здание городского магистра
  • Комплекс "Казанское подворье"
  • Дом В. Е. Соломина - В. Б. Смолина
  • Дом Каретникова
  • Дом купца Усманова
  • "Дом печати"
  • "Дом татарской кулинарии"
  • "Парижский дом D'L"
  • Национальный банк Республики Татарстан
  • Национальный музей Республики Татарстан
  • Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова
  • Аптека И. Бренинга
  • Площадь Тукая
  • Площадь 1 мая
Улица Баумана — одна из древнейших улиц нашего города. Представьте себе, что город — это живой организм, который живет своей собственной жизнью. Вы, наверняка, все знаете, что такое аорта? Если нет, то знайте, что аорта — это самая крупная артерия, которая питает артериальной кровью органы тела. Так и в моем воображении улица Баумана представляется мне своего рода аортой. На мой взгляд, если бы не было этой улицы, то не было бы и самой Казани. Именно здесь, находясь на этой улице, можно почувствовать биение сердца города. Прогуливаясь по Баумана, ты ощущаешь себя живым как никогда прежде. Кстати, в народе эту пешеходную улицу прозвали Казанским Арбатом.
Во время нашего небольшого путешествия я расскажу Вам о всех достопримечательностях этой древней улицы. Я поведаю Вам о старинных церквях, многие из которых ведут свою историю с XVI века со времен самого Ивана Грозного, о роскошных особняках и их владельцах и расскажу вам интересные факты из их жизни, которые Вы не найдете ни в одном путеводителе. Более того, ни один памятник улицы Баумана не останется без нашего внимания. Вы узнаете, почему на улице Баумана был установлен памятник Федору Шаляпину, как здесь оказалась карета Екатерины II, и почему все туристы чешут животик Казанскому Коту. Да-да, на улице Баумана есть памятник Казанскому Коту! Разумеется, во время нашей прогулки, я поделюсь с вами и другой важной информацией, а именно, где можно попробовать национальную кухню, какие купить сувениры и как правильно выбрать чак-чак. Все эти места есть на улице Баумана и при желании мы можем их посетить.

После экскурсии по Баумана Вы узнаете:

  • почему центральная пешеходная улица Казани названа в честь революционера;
  • почему на улице Баумана был установлен памятник Федору Шаляпину;
  • в честь кого был назван Иоанно-Предтеченский монастырь;
  • почему Дом печати относится к стилю конструктивизма;
  • где находится городской универсальный магазин;
  • кто такой Шамиль и почему в народе его прозвали “конфетным королем”.
  • откуда вывозили золотой запас Российской империи в 1918 году;
  • кто такие татары;
  • где полакомиться татарской национальной кухней;
  • почему нужно обязательно почесать животик Казанскому Коту;
  • самое студенческое место Казанского Арбата;
  • почему в кафе “Сказка” в советское время впускали только с детьми;
  • кто такая Су анасы;
  • где находится нулевой меридиан Казани;
  • фирменный рецепт кыстыбыя;
  • где можно купить самый вкусный чак-чак
…. и многое-многое другое…
Я уверена, что эта экскурсия никого не оставит равнодушным и она оставит глубокий след в ваших сердцах!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баумана, 51
Завершение: Станция метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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