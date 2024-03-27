Нескучная история главной пешеходной улицы Казани
В разное время «казанский Арбат» именовался Ногайской дорогой и Большой Проломной.
Сегодня улица Баумана мало отличается от туристических променадов — здесь круглые сутки кипит жизнь и звучит музыка. Однако я раскрою для вас её неповторимый характер. Покажу самые значимые дома и памятники. И расскажу о тех, кто здесь жил, работал и строил.
Сегодня улица Баумана мало отличается от туристических променадов — здесь круглые сутки кипит жизнь и звучит музыка. Однако я раскрою для вас её неповторимый характер. Покажу самые значимые дома и памятники. И расскажу о тех, кто здесь жил, работал и строил.
Ближайшие даты:
27
мар
мар
28
мар
мар
29
мар
мар
30
мар
мар
31
мар
мар
1
апр
апр
2
апр
апр
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
На улице Баумана за суетой и толпами туристов умело прячутся тайны и сокровища, легенды и душевные истории. Приглашаю прогуляться по ней в первой половине дня, чтобы разглядеть всё самое важное. И вот чем мы займёмся:
- Полюбуемся падающей колокольней Никольского собора и рассмотрим великолепные росписи внутри
- Познакомимся с Казанским котом, который удостоился своего памятника
- Ощутим себя монаршими особами и посидим в карете Екатерины II
- Увидим дом в форме книги, построенный в стиле конструктивизма в первой половине 20 века (возможно, туда удастся попасть)
- Полакомимся мороженым в легендарном кафе «Сказка»
- Узнаем, где же хранился золотой запас Российской империи в начале 20 века
- Побываем в старинной «Аптеке на Проломной»
- Рассмотрим персонажей татарских стихов на часах «Сказки Тукая»
И это далеко не полный список!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом со СТ.М. «Кремлёвская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Меня зовут Айгуль и я влюблена в Казань. Это случилось давно, ещё когда я была маленькой девочкой. Приехала из небольшой деревни в шумную Казань в гости к родственникам и влюбилась. Мне тогда хотелось узнать про каждый дом, каждое здание, все тайны и легенды Казани. Теперь же мне хочется рассказать о том, что мне удалось узнать! Стремлюсь быть не скучным экскурсоводом, который грузит датами, фамилиями, заученным шаблонным текстом, имеет жесткий тайминг, а быть приятным собеседником, показывающим самое интересное.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие туры из Казани
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
у памятника Мусе Джалилю
Завтра
26 мар
27 мар
28 мар
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей
Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей
на площади Тукая
26 мар
27 мар
28 мар
29 мар
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
на площади 1 Мая
28 мар
30 мар
1 апр
2 апр
6 670₽ за всё до 7 чел.