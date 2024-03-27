От Большой Проломной до Баумана
Индивидуальная экскурсия в Казани

Нескучная история главной пешеходной улицы Казани

В разное время «казанский Арбат» именовался Ногайской дорогой и Большой Проломной.

Сегодня улица Баумана мало отличается от туристических променадов — здесь круглые сутки кипит жизнь и звучит музыка. Однако я раскрою для вас её неповторимый характер. Покажу самые значимые дома и памятники. И расскажу о тех, кто здесь жил, работал и строил.
От Большой Проломной до Баумана
От Большой Проломной до Баумана
От Большой Проломной до Баумана
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

На улице Баумана за суетой и толпами туристов умело прячутся тайны и сокровища, легенды и душевные истории. Приглашаю прогуляться по ней в первой половине дня, чтобы разглядеть всё самое важное. И вот чем мы займёмся:

  • Полюбуемся падающей колокольней Никольского собора и рассмотрим великолепные росписи внутри
  • Познакомимся с Казанским котом, который удостоился своего памятника
  • Ощутим себя монаршими особами и посидим в карете Екатерины II
  • Увидим дом в форме книги, построенный в стиле конструктивизма в первой половине 20 века (возможно, туда удастся попасть)
  • Полакомимся мороженым в легендарном кафе «Сказка»
  • Узнаем, где же хранился золотой запас Российской империи в начале 20 века
  • Побываем в старинной «Аптеке на Проломной»
  • Рассмотрим персонажей татарских стихов на часах «Сказки Тукая»
    И это далеко не полный список!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом со СТ.М. «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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