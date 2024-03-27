Айгуль — ваш гид в Казани

Меня зовут Айгуль и я влюблена в Казань. Это случилось давно, ещё когда я была маленькой девочкой. Приехала из небольшой деревни в шумную Казань в гости к родственникам и влюбилась. Мне тогда хотелось узнать про каждый дом, каждое здание, все тайны и легенды Казани. Теперь же мне хочется рассказать о том, что мне удалось узнать! Стремлюсь быть не скучным экскурсоводом, который грузит датами, фамилиями, заученным шаблонным текстом, имеет жесткий тайминг, а быть приятным собеседником, показывающим самое интересное.

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