Едем в Раифский Богородицкий мужской монастырь — невероятное по характеру место, где даже лягушки не квакают.
Сюда стремятся паломники и путешественники вне зависимости от своего вероисповедания — и вы поймёте, почему. А на берегу Волги увидите Вселенский храм — Храм всех религий, где никогда не проходили службы.
Описание экскурсии
Мы окажемся на территории Раифского Богородицкого монастыря — самого большого мужского монастыря Казанской епархии.
Рассмотрим микс стилей 17–20 веков, среди которых — неоклассицизм, провинциальный ампир и пвседорусский.
И поговорим:
- как зарождалось православие в Казанском крае в 16 веке
- какие монастыри появились, чем они жили раньше и как живут сегодня
- кто приехал на служение в созданной Казанской епархии
Побываем в Храме всех религий — удивительном арт-объекте, который вот-вот станет памятником современности. Если захотите, осмотрим его только внешне.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в Храм всех религий — 250 ₽ за чел.
- Едем на Kia Sportage или Lada Granta, есть детское кресло и бустер
- Дорога в одну сторону занимает ~40 мин
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 769 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
