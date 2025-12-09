Вечерняя экскурсия по праздничной Казани перенесёт вас в атмосферу новогоднего волшебства и детства.
Вы увидите исторический центр и современные районы, узнаете о традициях и праздновании Нового года в Татарстане. А также сделаете фото на память у самых красивых ёлок города.
Описание экскурсии
- Мы проедем по новогодней улице Кремлёвской.
- Посетим праздничный Казанский кремль.
- Заедем к центральной городской ёлке рядом с центром семьи «Казан».
- А также полюбуемся новогодней иллюминации в Старо-Татарской слободе.
Вы узнаете:
- о традициях празднования Нового года в Казани в 19 веке. Представите ярко освещённые витрины магазинов, украшенные подарками и ёлочными украшениями.
- о современной новогодней Казани. Вы услышите, какие известные на весь мир события оформляла местная компания-декоратор и какая ёлка стала самой яркой ёлкой России.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
- Последовательность объектов, включённых в маршрут, может меняться в зависимости от дорожной ситуации и загруженности туристических объектов.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Школьники
|1400 ₽
|Студенты
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лейсан — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 3561 туриста
Меня зовут Лейсан, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!
